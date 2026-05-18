כמדי רבעון, המשקיעים בוול סטריט, ובכל העולם כנראה, המתינו בסקרנות דרוכה לגלות כיצד השקיעו משקיעי-העל את הכסף שלהם ברבעון הראשון של שנת 2026. מידע זה נחשף לציבור דרך מסמכי ה־F13 של המשקיעים, ואלו התפרסמו בסוף השבוע האחרון. במסגרת המסמכים מחויבות קרנות ההשקעה האמריקאיות והחברות הציבוריות, המנהלות סכומים של יותר מ-100 מיליון דולר, לחשוף את תיק ההשקעות שלהן לציבור תוך 45 ימים מסוף הרבעון.

על אף שהדיווחים מספקים תמונת מצב חלקית ולא עדכנית של תיקי המניות של משקיעי העל, הם עשויים לספק כיווני הסתכלות עבור המשקיעים הפרטיים, שלעיתים רבות גם נוהגים אחר כך בהתאם להחלטות ההשקעה של אותם משקיעים בעלי בולטות גבוהה.

גם אנחנו צללנו למסמכים, ובחנו את השינויים הגדולים בתיקים של המנהלים הבולטים.

וורן באפט : חוזר למניות התעופה

באופן מסורתי, הקרן שהמשקיעים חיכו יותר מכול לראות את השינויים בתיק שלה היא ברקשייר האת'וויי, של המשקיע האגדי וורן באפט, אף שזה פרש בשנה שעברה מתפקידו כמנכ"ל. במהלך הרבעון הראשון רכשה קרן ההשקעות, שמנוהלת כעת על ידי גרג אייבל, מניות של חברת התעופה דלתא תמורת יותר מ-2.6 מיליארד דולר. מדובר בפניית פרסה חזרה לסקטור התעופה, שאת החזקותיה בו חיסלה לפני שש שנים, בעקבות משבר מגפת הקורונה.

בנוסף, הקרן הגדילה באופן משמעותי את החזקותיה באלפבית, החברה האם של גוגל, באמצעות רכישת מניות בהיקף של כמעט 12 מיליארד דולר. עוד השקעה מעט מפתיעה של יורשו של באפט, היא במניית העיתון ניו יורק טיימס, בה השקיעה ברקשייר סכום של כ-800 מיליון דולר.

מנגד, מכרה הקרן חלק משמעותי מהחזקותיה בענקית האנרגיה שברון, בהיקף של כ-9.5 מיליארד דולר. מכירה נוספת הייתה מהחזקות הפיננסים של ברקשייר, כ-2.8 מיליון דולר במניות חברת האשראי ויזה ו-2.2 מיליון דולר במאסטרקארד. בגזרת המניות הגדולות בתיק של באפט לא חל שינוי, כשהקרן בחרה להותיר את החזקותיה במניות אפל, אמריקן אקספרס וקוקה קולה, המהוות כמחצית מהתיק, ללא שינוי.

ביל אקמן : מהמר על מיקרוסופט

בזמן שברקשייר האת'וויי הגדילה את החזקותיה באלפבית, מי שבחר דווקא למכור את המניה הוא זה שבעיני רבים נחשב לממשיכו של באפט, המיליארדר ביל אקמן. קרן הגידור Pershing Square בניהולו מכרה במהלך הרבעון מניות של אלפבית (גוגל) בהיקף של 1.9 מיליארד דולר, אך בהודעה שהוציא לאחר מכן טען אקמן כי המכירה "נבעה מאיזון מחדש של תיק ההשקעות, ולא מסנטימנט שלילי" כלפי המניה.

מנגד, אקמן בחר לרכוש מניות של ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט בהיקף של כ-2.1 מיליארד דולר. בפוסט שפרסם לאחר מכן ברשות החברתיות, העריך אקמן כי המניה נמצאת כעת ב"שווי אטרקטיבי במיוחד". זאת, על רקע ביצועי החסר של המניה שירדה בשנה האחרונה בכ-11%, בזמן שמדד הדגל האמריקאי S&P 500 טיפס ב-24%.

ריי דליו : מאמין בשבבים, מוכר תוכנה ותיירות

למרות עליות השערים החדות במניות השבבים בשנתיים האחרונות, קרן הגידור ברידג'ווטר, מייסודו של המשקיע האמריקאי ריי דליו, ממשיכה להמר בגדול על התחום. ארבע מבין הרכישות הגדולות של הקרן, שאותה דליו כבר לא מנהל אך ממשיך לייעץ לה, היו של מניות שבבים: TSMC (רכישות של 364 מיליון דולר), ברודקום (200 מיליון דולר), מיקרון (198 מיליון דולר) ואנבידיה (144 מיליון דולר). בנוסף, רכשה הקרן גם מניות אמזון בהיקף מוערך של כחצי מיליארד דולר.

מנגד, ברידג'ווטר מכרה חלק מהחזקותיה בחברת התוכנה סיילפורס בהיקף של 418 מיליון דולר. כמו כן, הקרן מכרה את מניותיה בחברת תוכנה נוספת, אדובי, תמורת 314 מיליון דולר. במקביל, בחרה הקרן לצמצם את החזקתה המרכזית בתיק - תעודת הסל העוקבת אחר מדד הדגל האמריקאי S&P 500, בהיקף של כ-1 מיליארד דולר. עם זאת, ההחזקה במדד היא עדיין הגדולה ביותר בתיק של ברידג'ווטר, ומהווה כ-20.5% מתיק הנכסים המנוהל של הקרן.

ביל גייטס : מחסל את ההשקעה בחברה שהקים

השינוי אולי המפתיע ביותר בתיקי ההשקעות של הענקים, מגיע מכיוונו של ביל גייטס, מייסד ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט. הקרן של ביל ומלינדה גייטס, בני הזוג לשעבר, המיועדת בעיקר לצרכים פילנתרופיים וידועה בגישתה השמרנית, חיסלה ברבעון החולף את כלל החזקותיה במיקרוסופט (7.7 מיליון מניות) בשווי כולל של כ-3.3 מיליארד דולר.

בנוסף, הקרן החליטה גם להקטין את החזקותיה במניית ברקשייר האת'וויי של וורן באפט, שגם נמנה עם המייסדים של קרן גייטס. במהלך הרבעון החולף מכרה הקרן כמעט 2.4 מיליון מניות ברקשייר בהיקף כולל של 1.1 מיליארד דולר. עם זאת, גם לאחר המכירה ברקשייר ממשיכה להיות ההחזקה הגדולה ביותר של הקרן, עם מעל 17 מיליון מניות בשווי כולל של 8.2 מיליארד דולר.

מנגד, פתחה הקרן פוזיציה קטנה בקרן להשקעות בשוק ההון ההודי של מורגן סטנלי (IIF). במהלך הרבעון השקיעה הקרן סכום של כ-10.5 מיליון דולר בשוק ההודי, אך אלו מהווים רק שבריר מהתיק של הקרן, ששוויו מוערך בכ-31.7 מיליארד דולר.

דיוויד טפר : אחרי ההימור על אינטל, מגדיל החזקות באמזון

דיוויד טפר, מנהל קרן הגידור אפלוסה, הפתיע את השווקים בשנה שעברה כשרכש פוזיציה במניית ענקית השבבים החבוטה אינטל. ההחלטה התבררה כמוצלחת כשטפר מכר את החזקותיו אחרי קפיצה של כ-60% במחיר המניה, אלא שמאז היא הוסיפה מעל 200% לערכה.

ברבעון החולף בחר טפר להגדיל את החזקותיו בענקית הטכנולוגיה אמזון, באמצעות רכישת מניות בהיקף של כ-450 מיליון דולר, מה שהפך אותה להחזקה הגדול ביותר של הקרן (15%). במקביל, הוא רכש מניות גם בפלפטפורמת הנסיעות השיתופיות אובר (322 מיליון דולר), חברת הטכנולוגיה סנדיסק (180 מליון דולר) וחברת האנרגיה ויסטרה (162 מיליון דולר).

מנגד, טפר בחר להקטין את החזקותיו בענקית הטכנולוגיה הסיני עליבבא, שבעבר הייתה ההחזקה הבולטת ביותר בתיקו. במהלך הרבעון מכרה הקרן מניות החברה בכ-210 מיליון דולר. בנוסף, מימשה מניות של חברת התעופה אמריקן איירליינס (186 מיליון דולר) ושל ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (152 מיליון דולר).

קת'י ווד : גילתה את השבבים, התחמשה באלביט

משקיעה נוספת בעלת פרופיל תקשורתי גבוה היא קת'י ווד, מנהלת קרן הגידור ARK Investment, אשר ידעה לא מעט עליות ומורדות בביצועיה בשנים האחרונות. מי שבשלב מסוים ניהלה את קרן הסל המנוהלת הגדולה ביותר בעולם, איבדה בשנים האחרונות לא מעט משקיעים.

ההשקעה הגדולה ביותר של ווד ברבעון החולף הייתה בחברת השבבים ברודקום, בה היא רכשה מניות בכ-126 מיליון דולר. בנוסף, היא רכשה מניות בחברת הטכנולוגיה הרפואית Tempus AI (93 מיליון דולר) ובפלטפורמת המסחר רובינהוד (83 מיליון דולר). מאידך, הקרן מכרה החזקות בחברת הסטרימינג רוקו (195 מיליון דולר) ובפלטפורמת השכרת הדירות Airbnb (103 מיליון דולר).

וכמדי רבעון כמעט, מבט על ההשקעות החדשות של ווד מגלה שלא מעט מהן נעשו בחברות ישראליות, אם כי לא בסכומים גבוהים במיוחד. ארק של ווד משקיעה כבר מספר שנים בחברות ישראליות, באמצעות קרן סל המיועדת להשקעה בחברות מקומיות. ההשקעה הגדולה ביותר של הקרן בישראל היא באלביט מערכות, בה היא מחזיקה מניות בשווי 55 מיליון דולר.

עוד צורפו לתיק של הקרן ברבעון החולף מניות הביומד הישראליות קומפיוג'ן, קמהדע ואנלייבקס. בנוסף, רכשה קרן הגידור גם מניות של רדוור, וויקס, פריון ואינמוד בסכומים נמוכים יחסית.

כריסטופר הון : נפטר מענקית תוכנה לטובת חברות דירוג

בחודש שעבר בעת שהתראיין לגלובס, נשאל רועי ורמוס, מייסד קרן נוקד, קרן הגידור הגדולה בישראל, מאילו משקיעים הוא שואב השראה. לצד שמם של באפט ושותפו המנוח צ'רלי מאנגר, גילה ורמוס כי הוא וחבריו בקרן "עוקבים מקרוב" אחרי כריסטופר הון, מנהל קרן הגידור TCI (The Children's Investment) ,"שהפילוסופיה שלו מבוססת בצורה עקבית וממושמעת על יתרון תחרותי ("חפיר", א"ג). הוא מעדיף חברות כמו יצרנית מנועי המטוסים GE Aerospace, שם היכולת של אחרים להתחרות הולכת ופוחתת. כשמוצאים עסק כזה שמגדיל את היתרון התחרותי שלו, שם כדאי לשים הרבה כסף".

במהלך הרבעון החולף ביצעה הקרן של הון מכירה משמעותית אחת - של מניית ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט, בהיקף חסר תקדים של כ-5.2 מיליארד דולר. על פי הדיווחים, הסיבה מאחורי המכירה הייתה שהקרן סבורה כי ההתקדמות המהירה בתחום הבינה המלאכותית עלולה לשבש את הפרודוקטיביות של תוכנות אופיס, וליצור סיכונים לפלטפורמת הענן של החברה (Azure).

מן העבר השני בחר הון להשקיע חלק מהכסף במניות בתחום הפיננסי. במהלך הרבעון רכשה TCI מניות של חברות דירוג האשראי S&P ומודי'ס תמורת 950 מיליון דולר ו-450 מיליון דולר בהתאמה. הללו מהוות כיום יחד כ-27% מהתיק של הקרן בניהולו. בנוסף, הגדיל הון גם את החזקותיו בחברת האשראי ויזה, ההחזקה השנייה בגודלה בתיק, בכ-800 מיליון דולר.