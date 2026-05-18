הסטארט-אפ הישראלי דקארט מגייס 300 מיליון דולר נוספים פחות משנה לאחר סבב הגיוס הקודם, ומטפס לשווי של 4 מיליארד דולר, כך מדווח אחר הצהריים (ב') הוול סטריט ג'ורנל. דקארט של היזמים דין לייטרסדורף ומשה שלו מגייסת את סיבוב הענק בהובלת קרן רדיקל ונצ'רס וכפי שפורסם לראשונה בגלובס במרץ האחרון, בהשתתפות אנבידיה כמשקיעה חדשה בחברה. כך, סך הגיוסים של החברה הישראלית הצעירה מגיע כך ל- 450 מיליון דולר.

● הנפקת הענק והקיבוצניק לשעבר שמחזיק מניות בכ־4 מיליארד דולר

● עובד החברה טען שהסטארט-אפ נסגר. החברה: אנחנו בדרך למכירה

בסבב השתתפו גם הקרנות אטריידס, קרנות הון סיכון של תאגידים כגון טויטה, אדובי ואיביי, וואלור אקוויטי, לצד המשקיעים הקיימים: זאב ונצ'רס של אורן זאב, סקויה ובנצ'מרק. עם המשקיעים הפרטיים נמנים גם אנדריי קרפטי, ממייסדי OpenAI, מנכ"ל דיסני לשעבר מייקל אייזנר, משפחת יאמאוצ'י בעלת נינטנדו, ומשקיע הגיימינג מוריץ באייר-לנץ.

הגיוס מגיע לאחר חתימה על שותפויות אסטרטגית עם אמזון ועם אנבידיה כמשקיעה ושותפה עסקית. במסגרת השותפות עם אמזון, לקוחות הענן של החברה יכולים להשתמש בטכנולוגיה של דקארט עבור יישומי בינה בתחומי המדיה, המסחר, הפרסום והרובוטיקה.

רק באוגוסט האחרון גייסה 100 מיליון דולר וטיפסה לשווי של 3.1 מיליארד דולר. סביב שולחן המשקיעים שלה יושבים בכירים כמו שון מגווייר מקרן סקויה, המשקיע הסדרתי אורן זאב ומייקל אייזנברג מקרן אלף, המשמש בחודשים האחרונים כדובר ממשלת ישראל לתקשורת הזרה וכיועץ לנתניהו. כפי שנחשף בגלובס, יוסי שריאל, מפקד 8200 בזמן טבח ה-7.10 מונה לאחרונה לתפקיד ניהולי בכיר.

רווחית כמעט מהיום הראשון

החברה הוקמה ב-2023 מתוך מטרה להוזיל את עלויות עיבוד השימוש במודלי שפה, והפכה ברבות הזמן למעבדת בינה מלאכותית שמייצרת הכנסות משלושה תחומים עיקריים, כולם סביב יישומי AI למשתמש בפרטי: שירות אופטימיזציה - כלומר כזו שמסוגלת לבצע יותר פעולות אימון והפעלה על גבי אותו המעבד הגרפי - במילים אחרות, להוזיל את ההוצאה על מעבדים של אנבידיה; שירות פיתוח מודלים המתממשקים למודלים הקיימים של הלקוחות (API) ומסופקים דרך הענן שלהם למשתמש הסופי; ומוצר - שירותי מחקר או פיתוח מודלים בתחום הוידאו, נישה בה התמקמה החברה באמצעות השקת מחוללי הוידאו אואזיס ומיראז'.

בקרוב תשיק מוצר שלישי לתחום הוידאו - מודל בשם "לוסי" לווידאו אינטרקטיבי בזמן אמת שמשמש גם יישומי גיימינג. בחברה מתכננים להשיק גם מודלי שפה לתחום הסימולציות והרובוטיקה וכן לתחום האודיו, ולא מגבילים את עצמם לפורמט מסוים אלא מכנים את דקארט כמעבדת AI שחוקרת התנהגות של מודלי בינה מלאכותית וכן את הממשק בין האדם למכונה.

החברה כבר מייצרת הכנסות באמצעות חוזים עם ספקיות ענן, מעבדות AI וחברות ענן מהגדולות בעולם, כאשר ההשקעה של אנבידיה ושיתוף הפעולה עם אמזון נועדו להאיץ את הרחבת התשתיות, פיתוח מודלי העולם והפעלת מערכות AI בזמן אמת ובקנה מידה רחב.

על פי הודעותיה מהעבר, דקארט הפכה לרווחית כמעט מהיום הראשון ויצרה הכנסות של מיליוני דולרים באמצעות הסכמים לשימוש בטכנולוגיית אופטימיזציית המעבדים הגרפיים שפיתחה, המשמשת ספקי ענן ומעבדות AI בולטות. הטכנולוגיה הזו מהווה גם את הבסיס למודלי הווידאו של החברה, ומאפשרת הורדה משמעותית של עלויות, מטווח של עשרות ועד אלפי דולרים לפחות מ-25 סנט לשעה במודלים של דקארט.