עובד החברה טען שהסטארט-אפ נסגר, החברה: אנחנו בדרך למכירה

סטרים אלמנטס (StreamElements) נחשבה בעבר לסטארט-אפ מבטיח וצומח: היא גייסה מעל ל-110 מיליון דולר ממוסדיים כגון מנורה מבטחים, מבטח-שמיר, מור-טק, וכן מקרנות הון סיכון כמו פיטנגו, גלנרוק וריינפול של יצחק מירילשוילי ורון רופא. אחת המשקיעות הדומיננטיות בה הייתה סופטבנק, שראתה בה הבטחה גדולה בתקופת בועת הטכנולוגיה של 2021, קרן שנודעת באגרסיביות שלה נגד חברות שסוטות ממסלול הצמיחה.

כעת נראה כי סטרים אלמנטס אכן עולה על מסלול מסוכן, כיוון שעל פי אתר ה-Gamesbeat, עובד בחברה הישראלית שעוסק בניהול חסויות, עדכן בשבוע שעבר את לקוחותיה, יוצרים ומשפיענים ברשת, על סגירה אפשרית של החברה, וזאת בפוסט שפורסם ברשת החברתית דיסקורד. לפי העובד, השירות של סטרים אלמנטס יישאר פתוח למשך חודש לפחות והמשתמשים, משפיעני הרשת, נקראים על ידי העובד לשמור על נכסיהם הדיגיטליים תוך הבטחה שיקבלו תשלום מלא עבור כל עסקת חסות שנחתמה בעבר בסטרים אלמנטס.

החברה הוקמה לפני עשור על ידי מנכ"ל פייס.קום לשעבר, גיל הירש, אור פרי וראם שרמן, המוכר בזכות הפודקאסט הפופולרי גיקונומי (Geekonomy) אותו הקים יחד עם מייסד נוסף, דורון ניר, שפרש מהחברה ב-2023. מייסדי סטרים אלמנטס, גיימרים חובבים, ביקשו להקים מערכת טכנולוגית שתאפשר למשפיעני רשת לייצר הכנסות משותפויות וחסויות מסחריות ברשתות מבוססות וידאו כמו יוטיוב, דיסקורד וטוויץ' של אמזון - רבים מהם שדרני משחקי וידאו, כשהם מוסיפים קריינות ופרשנות על מהלכי המשחקים שלהם.

שואפת להימנע מגביית דמי שימוש ממשתמשים

אלא שבשנים האחרונות שוק החסויות למשפיענים בפלטפורמות שבהן פעילה סטרים אלמנטס לא גדל כצפוי, וכספי חסויות בפלטפורמת טוויץ' התפזרו בין מגוון גדול יותר של מוצרים ברשת. מאחורי המודל העסקי של החברה עמדה השאיפה להתחלק בהכנסות מחסויות ולהימנע ככל האפשר מגביית דמי שימוש ממשתמשים, דבר שהרע את מצבה הפיננסי של סטרים אלמנטס. במקביל, החברה נאלצה להתחרות עם פתרונות של חברות מתחרות כמו Streamlabs ופיתוחים פנימיים של יוטיוב (גוגל) וטוויץ' (אמזון).

לאחר הווידוי של עובד החברה ברשת דיסקורד, מיהרו במהלך סוף השבוע בסטרים אלמנטס לפרסם הצהרה: "אנחנו מנהלים שיחות חיוביות עם רוכשים פוטנציאליים ועובדים למצוא את הדרך הטובה ביותר עבור היוצרים, הלקוחות והצוות שלנו השקענו מעל עשור בבנייה עבור יוצרים ונעשה ככל שביכולתנו להמשיך ולתמוך בהם". לפניית גלובס, סירבו בחברה לפרט או להסביר והפנו שוב להודעה הרשמית. גם אם תימכר החברה בסופו של דבר, קשה להאמין שמדובר יהיה באקזיט שישיא ערך למשקיעים: לחברה בסיס משתמשים נאמן וטכנולוגיה שמשרתת את קהילת המשפיענים, אך היא רחוקה מרווחיות, ועם השנים פעילותה הצטמצמה משמעותית.

בין השנים 2023-2022 עברה לפחות שני גלי פיטורים ומחברה שמעסיקה כ- 200 עובדים, כיום, לפי לינקדאין, החברה מעסיקה 72 איש.

בחודש ינואר האחרון השיקה סטרים אלמנטס קמפיין מימון המונים תחת השם "Keep It Live" - וביקשה ממשתמשים בעבר ובהווה לתרום לחברה כדי לשמור על המערכת פעילה. בחברה נטען כי שותפויות עם נותני חסויות הן מקור ההכנסה העיקרי של החברה והדגישו את המחויבות שלהם לספק כלים ליוצרים ללא תשלום.