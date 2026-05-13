מכרה הזהב של WIX: מאור שלמה יקבל עוד 38 מיליון דולר

היזם מאור שלמה ומספר עובדים שכירים שהצטרפו אליו מאז שהקים את הסטארט-אפ בייס44 (Base44), צפויים לקבל עוד 38 מיליון דולר במניות וויקס, שרכשה את החברה בשנה שעברה ב-80 מיליון דולר, כך מדווחת החברה הבוקר (ד') למשקיעים. זאת לאחר שבייס44 הגיעה ליעדי המכירות שנקבעו עם וויקס בעת סגירת העסקה בשנה שעברה.

● Wix הציגה רבעון פושר אך משאירה את התחזית השנתית ללא שינוי

● חברת ההייטק הוותיקה שאיבדה מעל מיליארד דולר מהשווי בשיא

קצב ההכנסות השנתי (ARR) של בייס44 הגיע לרף 100 מיליון הדולר במרץ השנה, והוא כבר מתקרב ל- 150 מיליון דולר, נכון לאמצע מאי. קצב הכנסות שנתי אינו נתון חשבונאי - הוא מהווה את תחזית סך ההכנסות לסוף השנה ומשתנה בהתאם לקצב.

קצב הצמיחה הגבוה אינו מגיע רק הודות לצוות של בייס44, אלא גם כתוצאה ממאמצי שיווק נמרצים של חברת האם וויקס. ההשקעות בפרסום, ללא עלויות הקמפיין בגמר הסופר-בול, הסתכמו ב-90 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, כאשר על פי וויקס הדבר נעשה בשל הוצאות "כבדות כדי לנצל את הביקוש החזק לבייס44".

שלמה בן ה-32 סיפר בעבר כי לא ציפה למכור את החברה שהקים, Base44, כל כך מהר. האקזיט הגיע זמן קצר לאחר שסיים שירות מילואים ממושך וחצי שנה בלבד לאחר שהקים את Base44, המאפשרת למשתמשים ליצור יצירות דיגיטליות ללא קוד, באמצעות שימוש בשפה טבעית (כמו שיחה עם ChatGPT למשל). זו גישה חדשה, Vibe Coding, שמחליפה פיתוח מסורתי מבוסס־קוד בפיתוח שבו המשתמש מנסח מה הוא רוצה והפלטפורמה מבוססת ה־AI מבצעת.