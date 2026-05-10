בשבוע שעבר הודיעה מיקרוסופט ישראל, סניף השיווק והמכירות המקומי של ענקית התוכנה האמריקאית, על עזיבת המנכ"ל אלון חיימוביץ' לאחר ארבע שנים בתפקיד. אלא שמאחורי ההודעה הסטרילית עומדת דרמה של ממש: חיימוביץ' סיים את תפקידו בתום בדיקה שערכה הנהלת מיקרוסופט העולמית בעקבות עבודת הסניף המקומי עם מערכת הביטחון - מתוך חשש שהאחרונה עוברת על הקוד האתי של החברה. יחד עמו סיימו את תפקידם גם כמה מנהלים ממחלקת הממשל. מיקרוסופט ישראל נותרה ללא מנכ"ל, ולגלובס נודע כי בהנהלה הוחלט כי לעת עתה היא תנוהל ישירות על ידי מיקרוסופט צרפת.

לפני מספר שבועות הגיע לישראל צוות בדיקה מטעם מיקרוסופט העולמית שבדק את פעילות המרכז, ובפרט את פועלה של מחלקת המכירות האמונה על עבודה מול מערכת הביטחון הישראלית - כך נודע לגלובס. חיימוביץ' גם הוא זומן לוועדה בשל טענה שהנהלת הסניף לא התנהלה בשקיפות מלאה לגבי האופן שבו מערכת הביטחון מתנהלת עם המערכות של מיקרוסופט.

לפי ההערכה, מיקרוסופט העולמית חששה שמא תחת החוזה עם משרד הביטחון ישנן יחידות שמתנהלות באופן לא שקוף שמפר את תנאי השימוש שלה, דבר שחושף אותה בפני סיכונים משפטיים ורגולטוריים באירופה. מאחר שמיקרוסופט איננה זכיינית במכרז הענן הממשלתי הרשמי "נימבוס", חלק מהשימוש בה על ידי מערכת הביטחון, על פי הגרדיאן, נעשה מתוך שרתים הממוקמים על אדמת אירופה.

המחלוקת מול 8200 הייתה רק קצה הקרחון

בניגוד לזכייניות נימבוס גוגל ואמזון - מיקרוסופט לא הסכימה לשימושים נרחבים שעושים במערכת הביטחון בישראל או במדינות אחרות - כמו איסוף מידע על משתמשים ושימוש במידע זה לפגיעה במעורבים בטרור.

בספטמבר 2025 החליטה מיקרוסופט העולמית להפסיק באופן חד־צדדי את הסכם השימוש של יחידה 8200 באמ"ן לאחר כתבה שפורסמה בעיתון הגרדיאן הבריטי, שבה נטען שהיחידה אוספת מידע על פלסטינים לצורך המלחמה בטרור. אלא ש־8200 הייתה ככל הנראה רק קצה הקרחון, ובעקבות התחקיר והמחאה שפרצה בעקבותיו המשיכו במשרדי מיקרוסופט ברדמונד, וושינגטון, לבדוק את התנהלותן של יחידות נוספות על גבי המערכת אל מול מנכ"ל הפעילות בישראל, חיימוביץ', וצוותו.

הבדיקה העלתה לא רק דפוסי שימוש שלטענת החברה נוגדים את התנאים של מיקרוסופט, אלא גם התנהלות שלטענתם לא הייתה שקופה כלפי ההנהלה העולמית - באופן שפגע באמון שלה בהנהלת הסניף הישראלי ובאופן שהפר את האמון של מערכת הביטחון בעבודה עם מיקרוסופט, כך מספר גורם בשוק התוכנה שמכיר את הפרשה.

מיקרוסופט ישראל, שעד כה הייתה כפופה להנהלה האזורית בדובאי, הועברה כעת לפעול תחת אחריות מיקרוסופט צרפת - וזאת, כאמור, עד שימונה מנכ"ל קבוע למיקרוסופט ישראל.

הצעד של מיקרוסופט: "מתעקשים על העיקרון"

במאי אשתקד התקיים כנס המפתחים השנתי של מיקרוסופט בסיאטל, שם הפגנות אנטי־ישראליות חוללו סערה בחברה כאשר כ־15 אלף עובדים בהווה ובעבר קראו תחת הסיסמה "אין אז'ור (שירות הענן של מיקרוסופט - א"ג) לאפרטהייד" להפסיק את החוזים עם מערכת הביטחון הישראלית. רוב הנאומים החשובים בבוקר הכנס הופרעו על ידי מפגינים, שהניפו שלטים וקראו דברים בגנות ישראל גם באמצע דבריו של המנכ"ל סאטיה נאלה.

מספר חודשים לאחר מכן, באוגוסט, התפרצה קבוצת מפגינים ללשכתו של נשיא החברה בראד סמית'. שניים מהעובדים פוטרו, אך סמית' הודה בהמשך כי מתנהלת חקירה בדבר השימוש של מערכת הביטחון הישראלית במערכות החברה.

"מיקרוסופט אינה ממשלה או מדינה - אנחנו חברה פרטית - וכמו כל חברה אנחנו מחליטים אילו מוצרים ושירותים להציע ללקוחותינו", כתב סמית' בספטמבר האחרון, בסמוך לפרסום בגרדיאן כי החברה מפסיקה את עבודתה עם יחידה 8200. "החלטנו לבדוק את טענות הגרדיאן על השימוש של צה"ל באז'ור לאחסון הקלטות של שיחות טלפון שהושגו באמצעות מעקב נרחב או המוני בעזה ובגדה המערבית, בהתבסס על שני עקרונות: הגנה על פרטיות ומניעת מעקב המוני אחר אזרחים. יישמנו את העיקרון הזה בכל מדינה בעולם והתעקשנו עליו שוב ושוב במשך יותר משני עשורים".

למרות הפרסומים על הפסקת העבודה עם 8200 וההודאות בדבר קיומה של חקירה, הלחצים על מיקרוסופט רק גברו בחודשים שלאחר מכן: על פי הדיווחים בארה"ב, נושא החוזים מול מערכת הביטחון הישראלי נידון גם באספת בעלי המניות השנתית בדצמבר בשנה שעברה, וכמה ארגונים פרו־פלסטיניים כמו אמנסטי הזכירו את העובדה שהשירות לחלק מהיחידות ניתן משרתי מחשוב אשר לפי הגרדיאן נמצאים במדינות אירופה, שבהן חוקי הפרטיות והמעקב אחרי אזרחים מחמירים במיוחד, כעקב אכילס של מיקרוסופט שבאמצעותו ניתן להפעיל עליה לחצים.

בתחילת אותו החודש, הודיעה קרן העושר של נורבגיה כי תקיים הצבעה על הצעת בעלי מניות המחייבת את מיקרוסופט לפרסם דוח על "הסיכונים שבפעילות במדינות שבהן קיים חשש משמעותי להפרת זכויות אדם", מבלי לציין את שמה של ישראל.

המנכ"ל יסיים תפקידו בעיתוי רגיש במיוחד

מבין ענקיות הענן, מיקרוסופט נחשבת לפגיעה ביותר למחאות אנטי־ישראליות וטענות לשימוש שעושה מערכת הביטחון על גבי אז'ור, פלטפורמות הענן שלה, וזאת מאחר שהיא החברה היחידה מבין שלוש חברות הענן הגדולות שלא חתומה על הסכם מיוחד עם ממשלת ישראל ומערכת הביטחון הישראלית. בענף אומרים שחיימוביץ', שידוע כאיש מכירות בולט מול המגזר הממשלתי, מונה למנכ"ל בין השאר על רקע כוונתה של מיקרוסופט לשמר את המגזר הממשלתי ולהגדיל את הפעילות בו, למרות שלא זכתה במכרז נימבוס.

ב־2021 בחרה הממשלה באמזון וגוגל במסגרת מכרז הענן כשהיא מעודדת את גופי הממשלה וארגונים ציבוריים להגר לשירותים אלה, על חשבון מיקרוסופט. בתמורה, התחייבו אמזון וגוגל להקים אזורי שירות בחוות שרתים על אדמת ישראל, על מנת להימנע מחשיפת מידע ביטחוני או ממשלתי לרגולציה זרה.

בנוסף, מוערך שאמזון וגוגל חתומות על הסכמים המאפשרים לממשלה לאסוף מידע באופן חופשי יותר מאשר בהסכמים שמיקרוסופט חותמת עם לקוחותיה, ועל הגנות המקשות עליהן לבטל חד־צדדית את ההסכמים עם ממשלת ישראל ומערכת הביטחון.

עם זאת, במשרד הביטחון גררו רגליים והסכמים רבים נותרו על כנם - לרבות רשיונות חבילת התוכנות השולחניות אופיס ומערכת ההפעלה ווינדוס. גם לאחר לחץ של החשב הכללי באוצר ומערך הדיגיטל להגר לחבילת התוכנות השולחניות של גוגל, וורקספייס, נראה שבמערכת הביטחון מעוניינים לשמר את היחסים עם מיקרוסופט - למרות הפסקת העבודה החד־צדדית מצדה בנושא 8200 וההחלטות נגד נציגי מיקרוסופט לשוק הביטחוני.

סיום עבודתו של חיימוביץ' וצוות אנשי המכירות במיקרוסופט ישראל מגיע בעיתוי רגיש. משרד הביטחון אמור לחדש את החוזה שלו עם חברת התוכנה בסוף השנה הנוכחית, וככל שנודע שני הצדדים מעוניינים להמשיך אותו - אם כי בנפח מצומצם יותר. לפי ההערכה, יחידות מחשוב ביטחוניות כבר העבירו חלק ניכר מתשתיות הענן שלהן לאמזון וגוגל בחודשים האחרונים והותירו בידי מיקרוסופט בעיקר יישומים פשוטים, כמו תוכנות שולחניות.

מיקרוסופט לא הגיבה לעניין הבדיקה והפנתה להודעתה מהשבוע שעבר, לפיה חיימוביץ' יסיים את תפקידו בסוף החודש לאחר ארבע שנים בתפקיד המנכ"ל.