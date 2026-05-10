יונדאי הודחה: זה הרכב הנמכר בישראל בשליש הראשון של השנה

תעשיית הרכב הסינית ממשיכה להרחיב במהירות את אחיזתה בשוק הרכב הישראלי, על חשבון יצרני הרכב המערביים. כך עולה מנתוני המסירות של השליש הראשון של 2026, שפורסמו השבוע. בחודשים ינואר-אפריל נמסרו בישראל כ-50 אלף כלי רכב חדשים מתוצרת סין, עלייה של 61% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ונתח שוק של 43.1% לעומת 26.3% ברבעון המקביל אשתקד.

מסירות כלי הרכב הסיניים בשליש הראשון הביאו את סך המכירות המצטבר שלהם לכ-300 אלף יחידות, עלייה של כ-252% בתוך פחות משלוש שנים. העלייה בשליש הראשון של 2026 באה בעיקר על חשבון כלי הרכב מתוצרת דרום קוריאה ויפן, שנתח השוק שלהם התכווץ ב-2% וב-4.5%, בהתאמה.

גם בפילוח המסירות לפי קבוצות ייצור רכב נרשם מהפך בשליש הראשון, כאשר קבוצת צ'רי, שכוללת את המותגים צ'רי, ג'אקו ואומודה, טיפסה למקום הראשון במסירות, עם כמעט 27 אלף מסירות ונתח של 23.5%. בכך היא הדיחה את המובילה המסורתית, קבוצת יונדאי מוטורס עם המותגים יונדאי וקיה, שמסרה בשליש הראשון כ-22 אלף כלי רכב, נתח של כ-19% מכלל המסירות.

ארבעה מותגים סיניים ב-10 הראשונים במכירות

המותג יונדאי לבדו, שהוביל בשנים עברו את השוק, סיים את השליש הראשון במקום הרביעי, עם ירידה של 26% במסירות. גם המסירות של טויוטה, שנמצאת במקום השני בדירוג המותגים, ירדו בשליש הראשון של השנה בכ-14.7%. ארבעה מתוך עשרת המותגים המובילים בשליש הראשון היו סיניים.

בענף מעריכים כי במחצית השנייה של השנה הדומיננטיות הסינית עשויה אף להעמיק, בשל הגעתם של שורה של דגמים חדשים, שצפויים ליצור קטגוריות מיצוב-מחיר חדשות בשוק הרכב הישראלי. קבוצת BYD לבדה צפויה לייצא לישראל במחצית השנייה של השנה שישה-שבעה דגמים חדשים, רובם בקטגוריות חדשות מהעממי ליוקרתי.

בין השאר, בקצה הנמוך של קשת המחירים צפויה החברה להתחיל לייצא במחצית השנייה לישראל מכונית סופר-מיני חדשה מסדרת ה"דולפין", באורך כ-4.2 מ' עם בסיס גלגלים באורך כ-2.61 מ', שתצויד בהנעת פלאג-אין מלאה. זו תהיה מכונית הפלאג-אין הזולה ביותר מסוגה בשוק, ומחירה המשוער ינוע בין 120 ל-130 אלף שקל. BYD הציגה כבר השבוע בישראל גרסת בסיס חדשה לקרוס-אובר ATTO 2 פלאג-אין עם מחיר של כ-138 אלף שקל, שהוא הנמוך ביותר בקטגוריה.

בקצה הגבוה של השוק מתכוונת החברה לייצא לישראל מספר דגמים תחת שם המותג BYD ותחת תת-המותג היוקרתי "DENZA". ביניהם רכב פנאי-שטח חדש עם הנעה כפולה ויכולות שטח, שיכונה Ti7 ויתחרה בטויוטה לנד-קרוזר, אבל במחיר נמוך משמעותית. הרכב מיועד לשבעה נוסעים, אורכו 5 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.92 מ'. הוא יצויד בהנעה כפולה, יכולות שטח ומערכת פלאג-אין עם הספק של כ-500 כ"ס וטווח חשמלי של מעל 100 ק"מ. מחיר החדירה המשוער שלו ינוע סביב 240-260 אלף שקל.

BYD נכנסת לפלח הטנדרים פלאג־אין

עוד פלח חדש שאליו מתכוונת BYD להיכנס השנה בישראל הוא טנדרים לפנאי-עבודה עם הנעת פלאג-אין. עד כה נשלט הפלח הזה בישראל על ידי כלים עם מנועי דיזל או חשמליים מלאים. לרכב, המכונה "שארק", יש הנעה כפולה, אורך של כ-4.56 מ', טווח חשמלי של כ-80 ק"מ ותא נוסעים מפואר. מחירו המשוער ינוע בין 250 ל-300 אלף שקל. אל הפלחים החדשים הללו צפויים להצטרף בישראל בהמשך השנה דגמים נוספים של יצרנים סינים, ובהם BAIC, הונגצ'י ודונגפנג. 

טויוטה חוזרת לפלח החשמלי: משיקה קרוס-אובר שיתחרה בסיניות

חברת יוניון מוטורס השיקה בישראל את הקרוס-אובר החשמלי "+CH-R", שיהיה הנציג המרכזי של טויוטה בפלח החשמלי בישראל, ויתחרה בסיניות ובקיה.

טויוטה CH-R+ / צילום: יח''צ

אורכו של הרכב 4.53 מ', גובהו 1.6 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.75 מ'. נפח תא המטען שלו 416 ליטר. גרסת הבסיס מצוידת במנוע בהספק 167 כ"ס ובסוללה בקיבולת 58 קילוואט עם טווח נסיעה של 458 ק"מ. גרסת הטווח הארוך שמעליה מצוידת במנוע בהספק 224 כ"ס ובסוללה של 77 קילוואט-שעה עם טווח של עד 607 ק"מ. בפסגת ההיצע ניצב דגם ביצועים עם שני מנועים בהספק 343 כ"ס וסוללה של 77 קילוואט-שעה עם טווח של עד 502 ק"מ.

המחירים נעים בין כ-180 ל-230 אלף שקל. כל הדגמים מצוידים ברמת אבזור גבוהה, כולל מסך מרכזי של 14 אינץ', חישוקים גדולים וריפוד משולב עור.

מחזירים את הרגל לגז: האם הממשלה מפחיתה יעדים לחדירת רכב חשמלי עד 2030

משרדי הממשלה החלו "לרכך" את היעד המעשי לחדירת כלי רכב חשמליים לישראל עד סוף העשור. כך עולה מתוכנית העבודה הממשלתית החדשה, שפורסמה השבוע. היעד הממשלתי הרשמי של ישראל למעבר לרכב נטול פליטות הוא הגעה לנתח של כ-95% מכלל המכירות עד 2030.

בפועל, נתח השוק של כלי הרכב החשמליים בישראל נמצא בשנתיים האחרונות בנסיגה משמעותית לעומת יעדי הביניים שנחזו בתוכנית המקורית. בין השאר, בשל העלאה משמעותית של מס הקנייה, חששות של הציבור מהטלת מס נסועה על רכב חשמלי וכניסתם של פלחים חלופיים, דוגמת רכבי פלאג-אין הייבריד, שאינם נחשבים נטולי פליטות.

טעינת רכב חשמלי / צילום: Shutterstock, Scharfsinn

לפי התחזית האחרונה של משרד האנרגיה לחדירת רכב חשמלי, מ-2022, שיעור החדירה מסך המכירות אמור היה לנוע ב-2026 בין כ-24% בתרחיש השמרני לכ-28% בתרחיש המרכזי. ואולם בפועל, נתח השוק של כלי הרכב החשמליים צנח כבר בשנה שעברה מתחת לתחזיות, ובשליש הראשון של 2026 הוא עומד על 10.9% בלבד לעומת 16.4%.

היעד המקורי עומד על 95%

היעד המקורי של 95% מוזכר בתוכנית העבודה הממשלתית החדשה, אולם בנתונים אחרים, שהציג משרד האנרגיה בתוכנית, אוחדו לראשונה שיעורי החדירה בפועל של כלי רכב חשמליים עם אלה של רכבי פלאג-אין. זאת למרות, כאמור, שרכבי פלאג-אין אינם נחשבים מאופסי פליטות.

בנתונים שהציג משרד התחבורה בתוכנית העבודה השנתית מופיע יעד חדירה חדש של רכב חשמלי בסוף העשור, שהוא 50% בלבד מסך המכירות באותה שנה, כולל כלי רכב מסחריים כבדים ואוטובוסים, שמשקלם מסך מכירות הרכב השנתיות נחשב שולי יחסית.

תוכנית העבודה מצביעה גם על האטה משמעותית בפריסת עמדות טעינה במרחב הציבורי, שהן אינדיקציה לציפיות לצמיחת השוק. לפי הנתונים מספר העמדות צפוי לגדול עד סוף 2026 בכ-9.6% לעומת כיום, לכ-9,800, רובן עמדות טעינה "איטיות". להשוואה, קצב הגידול במספר העמדות בין 2024 ל-2025 עמד על כ-18.5%. ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה, כי היעד המקורי לחדירת הרכב החשמלי לישראל הוא היעד המחייב.