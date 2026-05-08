״עצלנות למשקיעים״: הסולידית יוצאת נגד תמיר מנדובסקי

האם סערת רשת חדשה בפתח? ביקורת חדשה שהעלתה משפיענית ההשקעות "הסולידית" באתר שלה על רב המכר "השקעות לעצלנים" שחיבר תמיר מנדובסקי, יוצאת במילים חריפות נגד הנכתב בספרו ותיזת ההשקעות המרכזית שלו ומציינת כי הוא מעודד "בורות מרצון ואי-שאלת שאלות". היא מתריעה כי תיקי השקעות שהוצגו בספר היו צוללים בשנים האחרונות בשל הנסיבות בשווקי ההון.

"הסולידית" היא אושיית רשת אנונימית המפרסמת את דבריה ברשת איקס, וכן באתר הנושא את אותו השם. היא מציינת באתר שלה כי היא "כותבת כאן על עצמאות כלכלית, חיסכון והשקעות מאז 2013, וחלק מהרעיונות שמופיעים "בהשקעות לעצלנים" מוכרים היטב גם לקוראי האתר הזה". מנדובסקי פרץ לתודעת הציבור עם רב המכר שפרסם, שעל כריכתו נכתב "הדרך הפשוטה להשקעה ארוכת-טווח בשוק ההון". ספר הנושא על נס את עיקרון ההשקעה הפאסיבית בשוקי ההון. בספר נידונים מכשירי השקעה המאפשרים לציבור להתחיל לחסוך באופן פסיבי, מבלי הצורך לעקוב בדבקות בשוק ההון.

"השקעות לעצלנים" נמכר, לדברי מחברו, ב-200 אלף עותקים והפך עבור ישראלים רבים לשער הכניסה הראשון לשוק ההון. דווקא משום כך מפתיע שכמעט לא ניתן למצוא ברשת ביקורת עומק אנליטית על הספר. אז כתבתי אחת. פוסט חדש בבלוג. - הסולידית (@hasolidit) May 8, 2026

פשטות קוסמת לישראלי הממוצע

"הספר מציע לקורא מעין נוסחה לגאולה פסיכולוגית דרך שוק ההון: העולם הפיננסי כאוטי, מבלבל ומפחיד, אבל אל תירא ואל תיחת, קורא יקר, שהרי יש "שיטה נהדרת" לתמרן במסגרתו - הפקד כל חודש לקרן עוקבת מדד מניות רחב, המתן, ובעוד כמה עשרות שנים תודה לעצמך", כותבת הסולידית. ומציינת כי אותה פשטות קוסמת לכאורה לקורא הישראלי הממוצע. "מנדובסקי מסביר לאורך הספר שהשקעה באמצעות קרנות מחקות פסיביות עדיפה על פני השקעה בקרנות מנוהלות יקרות יותר; שהון שמושקע לאורך זמן מצטבר באופן מעריכי, ככדור שלג שהולך וצובר מהירות ככל שחוסכים ומשקיעים בשיטתיות; ושדמי ניהול גבוהים שמצטברים לאורך שנים מכרסמים באופן דרמטי בתשואה הסופית", היא מסבירה.

אלא שהיא מוסיפה כי מנדובסקי ממליץ בספרו על תיק השקעות שחלקו עוקב אחרי מדד s&p 500 בקרן סל אמריקנית והיתרה על מדד אג"ח אמריקאי כללי. "זה בהחלט פתרון פשוט וקל למשקיע אמריקאי שמשלם 15% מס דיבידנד, בלי סיכון מט"ח ובלי סיכון מס ירושה. אבל תארו לעצמכם משקיע ישראלי שרכש את הספר במיטב כספו ב-2021, ראה את התיק העצל שלו ב-2022 כשאג"ח ומניות צללו במקביל בשיעור דו-ספרתי, וגם אם איכשהו הצליח להחזיק עד אז, הגיע ל-2026 אחרי שהדולר קרס ב-20% בשנה מול השקל ומעך לו את כל התשואה השקלית", כותבת הסולידית. היא מוסיפה כי אין לטעמה מספיק התייחסות לסיכוני המטבע בספר, וגם לנושא מס העזבון שנושא פוטנציאל ל"תאונת המס שיכולה להעביר עד 40% מהעיזבון ל-IRS (רשות המיסים בארה"ב, ח"ש).

"מסתפק בסיסמאות ולא מכין את הקורא למצב של כישלון"

היא מחלקת את פילוסופיות ההשקעות לשניים: "פילוסופיית "קנה והחזק" דורשת ממך להבין מה אתה מחזיק ומדוע, מה עלול להשתבש ומה יגרום לך לא למכור גם כשהכל נראה קודר. להבדיל, פילוסופיית "קנה וקווה" דורשת ממך לדקלם "לא מכרתי לא הפסדתי", לכבות את המחשב ואת המוח כשהשוק לא משתף פעולה, ובעיקר להתפלל שמה שהיה הוא שיהיה ושהכאוס יתיישר לפי המודל באקסל". לדבריה מנדובסקי בוחר בפילוסופיה השנייה "ביותר מדי מקומות", ומקריב את "יידוע והכנה פסיכולוגית על מזבח הפשטות וההנגשה". מנדובסקי, לדברי הסולידית "מסתפק בסיסמאות ("אדישות היא כמו שריר") ומשבח אדישות/עצלנות כמעלה, אבל לא ממלא אותן כדי להכין את הקורא למצב שבו האסטרטגיה עלולה להיכשל".

"אוריינות פיננסית אמורה להעשיר את האדם ולשפר את כושר השיפוט שלו", כותבת הסולידית בהמשך הביקורת. אבל לדבריה הספר "השקעות לעצלנים" "ממוקד יותר בתשובות, ודווקא מעודד בורות מרצון, אי-ידיעה, התנזרות ממידע ואי-שאלת שאלות. דומה שמבחינת המחבר, אוריינות פיננסית מתמצה בהפחתת חרדה דרך פישוט וציות".

"לקורא הטרי הייתי ממליצה לקרוא את הספר כפי שהוא: זה מבוא בסיסי המשווק היטב. הייתי נזהרת מלאפשר להמלצות הספציפיות בספר לעצב את תיק ההשקעות בפועל, משום ש-BND ו-VOO הם לא בהכרח המוצרים הנכונים לכל אדם", כותבת הסולידית ומוסיפה המלצות לקריאה בספרים אחרים שעסקו בנושא ההשקעה הפסיבית, כדוגמת ספרו של ג'ון בוגל, איל הון אמריקאי שכתב ספר על עקרונות דומים בשם "המדריך למשקיע המתחיל".

מנדובסקי הגיב לפוסט של הסולידית בטוויטר: "תודה רבה על הזמן שהקדשת לספר שלי. מסכים עם הרבה מהכתוב, עם מה שלא - אתייחס בתחילת שבוע הבא".