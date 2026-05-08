"שיטת תשובה": פס הייצור שהופך מנהלים שכירים למולטי מיליונרים

בעוד מספר חודשים יארוז יוסי אבו, מנכ"ל שותפות הנפט והגז ניו־מד, את חפציו ויעזוב את משרדי קבוצת דלק שבהרצליה פיתוח, מקום שהיה לו לבית שני ב־15 השנים האחרונות. על פי ההערכות, וההתבטאויות של אבו עצמו, העיניים שלו נשואות לעבר שוק האנרגיה הגלובלי, שבו יצר לעצמו קשרים בשנים האחרונות.

במהלך תקופתו של אבו כמנכ"ל, קפצו יחידות ההשתתפות של ניו־מד ביותר מ־200% לשווי נוכחי של כ־20 מיליארד שקל. ברקע, הוביל אבו את הסכמי יצוא הגז האזוריים של מאגר לוויתן, בו שותפה ניו־מד, ובראשם ההסכם ההיסטורי עם מצרים. כמו גם את מכירת חלקה של השותפות במאגר תמר לחברת מובאדלה פטרוליום האמירתית, בתמורה ל־1.1 מיליארד דולר.

אבו עצמו לא קופח והוא עוזב את כס המנכ"ל כשבחשבון הבנק שלו סכום עתק של מעל 110 מיליון שקל, אותם צבר במהלך השנים בתפקידו בקבוצת דלק, שבשליטת איש העסקים הוותיק יצחק תשובה. בכך, יצטרף אבו לשורה ארוכה של מנהלים בכירים שהגיעו לקבוצה כשכירים ויצאו ממנה כעבור שנים כשבחשבונם הון רב, שבהמשך סלל את הדרך של רובם לבעלות וניהול בחברות בולטות במשק.

לאורך השנים, קנה לעצמו תשובה שם של בעלים היודע לאתר מנהלים מוכשרים, לתת בידיהם סמכויות נרחבות וגם תגמול יוצא דופן, בעיקר הוני, החריג בנוף העסקי המקומי. בזמן שתשובה מתווה את החזון ומזהה את ההזדמנויות הגדולות, הוא נותן לאותם מנהלים חופש להוביל את המהלכים בשטח, אם כי כפי שחלקם מעידים "תשובה רחוק מלהיות בעל שליטה לא מעורב".

התגמול הנדיב, שקושר את הצלחת המנכ"ל עם העסק אותו הוא מנהל, בהחלט השתלם לקבוצת דלק ברוב המקרים, והוביל אותה לרשום הצלחות מרשימות בעסקים שפיתחה בתחומי הרכב, הפיננסים, הנדל"ן והאנרגיה. גם אם מי מהעסקים כשלו, בשורה התחתונה נסחרת כיום קבוצת דלק בשווי של מעל 17 מיליארד שקל, המשקף תשואה מצטברת של מעל 1,500% ב־3 העשורים האחרונים.

בדרכו של תדמור

בזמן שיוסי אבו מכלכל את צעדיו, ניתן להניח שהוא מקווה להמשיך בדרכו של גדעון תדמור, מי שהביא אותו לקבוצת דלק. תדמור הקים בתחילת שנות ה־90, יחד עם בני משפחתו והגיאולוג ד"ר אלי רוזנברג, את שותפות הנפט והגז אבנר. השותפות המדוברת חברה לקבוצת דלק של תשובה ולנובל אנרג'י האמריקאית, לאיתור ופיתוח שתי תגליות הגז הראשונות בים התיכון - מרי ונעה, אשר סללו את הדרך לתגליות המשמעותיות של תמר ולוויתן.

בשנת 2001, כשהוא עוד לא בן ארבעים, מינה תשובה את תדמור למנכ"ל דלק אנרגיה, שריכזה את חיפושי והפקת הנפט של דלק, באמצעות ההחזקה שלה בשותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט. בהמשך, שימש תדמור כיו"ר של דלק קידוחים וכמנכ"ל של אבנר חיפושי נפט. במהלך כהונתו, הייתה החברה לשותפה מובילה בשתי תגליות הענק תמר (2009) ולווייתן (2010), אשר הקפיצו בצורה משמעותית את שוויין של השותפויות

בשנת 2016, אחרי 15 שנה בקבוצת דלק, הודיע תדמור על עזיבת תפקידיו בקבוצה, לטובת הקמת שותפות נפט וגז חדשה נאוויטס (שבשלביה הראשונים שיתפה פעולה עם דלק), וזאת לאחר שבמהלך שנותיו אצל תשובה צבר יותר מ־250 מיליון שקל - בשכר, במענקים ובעיקר מתגמול הוני שקיבל במהלך שנותיו בקבוצה - אופציות שערכן זינק במאות אחוזים בעקבות גילוי הגז בתמר ולוויתן. כך, בעוד יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים נסחרו בעת כניסתו לתפקיד בשנת 2007 לפי שווי של פחות מ־300 מיליון שקל, בעת עזיבתו של תדמור לאחר כעשור נסק שווייה של השותפות לכמעט 8.5 מיליארד שקל. הודות לאותו זינוק, בשנת 2011 מכר תדמור חלק מהאופציות לקבוצת דלק תמורת 106 מיליון שקל.

ההון שצבר שימש את תדמור, כאמור, להקמת נאוויטס, הפועלת לחיפושי והפקת נפט וגז במפרץ אמריקה, אשר שווי החזקותיו בה מוערך כיום ביותר מ־1.5 מיליארד שקל. בנוסף, לצד שכרו השנתי, החל מהשנה הקרובה צפוי תדמור ליהנות יחד עם שלושה מייסדים נוספים של נאוויטס מ"תמלוג־על" הנגזר מהכנסותיה, סכום הצפוי לעמוד בהתאם לתחזיות החברה על כ־200 מיליון שקל בשנה (יותר ממחצית יקבל תדמור עצמו).

"תחושת שותפות"

תדמור הוא לא המנהל הראשון שתוגמל בנדיבות ע"י בעל השליטה בקבוצת דלק. קדמו לו מנהלים רבים שהפכו למיליונרים תחת כנפיו של תשובה. מנהל שכיהן תחת תשובה בעבר מספר כי "כשהוא רכש את דלק ממשפחת רקנאטי (בשנת 1998, א"ג) היה חשש שכל המנכ"לים שכיהנו בחברות יברחו, כי מגיע מישהו לא מוכר בשוק ההון. אז תשובה ורוני אלרואי (חתנו של תשובה דאז, א"ג), סימנו בכל חברה מספרי שתיים, שאיתם אפשר להתפתח, מינו את חלקם למנכ"לים ובעצם נתנו להם את הצא'נס הראשון. הקבוצה הזאת של המנהלים הלכה איתו בצורה יפה מאוד המון שנים, ובהמשך כל אחד הלך לדרכו".

כחלק ממודל התגמול הייחודי בקבוצה העניק תשובה למנהליו תגמולי אופציות שנועדו לתמרץ אותם ולתמוך בביצועים. בראיון שהעניק לגלובס בשנת 2011, התייחס תשובה למודל התגמול שלו ואמר, "אני מאמין שצריכה להיות התאמה בין השכר של המנהלים לבין התוצאות העסקיות של החברה. המנגנון שאני מאמין בו, וזה לא סוד, הוא מנגנון אופציות שנפרס על פני כמה שנים, המאפשר לתת למנהל תחושת שותפות אמיתית בחברה ולהוות תמריץ מדורג וראוי על בסיס ההצלחות של החברה.

אם האופציות בנויות נכון ולאורך זמן, זו הדרך הנכונה לתגמל ולשמור על מנהלים טובים. ההון האנושי הוא המנוע החשוב ביותר של כל תאגיד. לכל חברה יש אינטרס שיישארו אצלה המנהלים הטובים והמוכשרים ולכן חשוב שהחברה תיתן להם תמריץ הולם ביחס לתוצאות הכספיות שישיגו", הסביר תשובה.

"המשכורות אצל תשובה אף פעם לא היו בשמיים", מוסיף המנהל שעבד עבורו. "אבל כולנו קיבלנו תגמול הוני די נדיב דבר שלא היה מאוד נפוץ בזמנו. אחרי שכל אחד הצליח בתחומו וגם הרוויח לא מעט כסף, אנשים עזבו והפכו להיות דמויות דומיננטיות בחוץ".

אגמון הפך לבעלים

אחד השכירים הראשונים שהפכו למיליונרים מבית היוצר של תשובה הוא גיל אגמון, כיום בעל השליטה ומנכ"ל דלק רכב, יבואנית רכבי מאזדה ופורד. בשנת 1987 הצטרף אגמון לדלק רכב, חברה אותה הקים אביו, אברהם אגמון, ששימש במשך שלושה עשורים כמנכ"ל דלק (טרם תקופתו של תשובה).

לאחר שתשובה השתלט על קבוצת דלק, מונה אגמון למנכ"ל חברת הבת של דלק רכב, דלק מוטורס, ובהמשך למנכ"ל החברה האם, שתחת ניהולו הפכה למרכז הרווח העיקרי של קבוצת דלק טרם גילוי מאגרי הגז. זאת בזכות הצלחתו של מותג הרכב היפני מאזדה, שהפך בעת כהונת אגמון לאחד הרכבים הנמכרים ביותר בישראל.

לאחר שמונה למנכ"ל, רכש אגמון כ־7% ממניות דלק רכב תמורת 62 מיליון שקל, הודות להלוואה שקיבל מתשובה. בשנת 2006 הוקצו לו 10% נוספים מהמניות דלק רכב בתמורה לכ־255 מיליון שקל, שוב, בתמיכת החברה. יחד עם אופציות שקיבל למניות נוספות, נהנה אגמון מדיבידנדים שהוערכו במאות מיליוני שקלים, לצד השכר השנתי והמענקים להם היה זכאי, והקנו לו בשנות האלפיים את התואר השכיר העשיר ביותר בישראל.

כמו במקרה של תדמור, גם אצל אגמון הקצאת האופציות השתלמה לתשובה היטב. במהלך כהונתו כמנכ"ל שכיר במשך 23 שנים, קפץ מחיר המניה של דלק רכב בכמעט פי 6.5 לשווי כ־3.8 מיליארד שקל, והפך את החברה לאחת ההצלחות הגדולות בפורטפוליו של תשובה. בסוף שנת 2010, כשסיים לשלם את ההלוואות על מניותיו, השלים אגמון את המהלך להפיכתו לבעל השליטה בחברה. זאת, לאחר שרכש מדלק את מניות השליטה בדלק רכב תמורת כ־1 מיליארד שקל.

זה שעזב בנסיבות עגומות

מנכ"ל שכיר נוסף בקבוצת דלק שהפך לבעל הון הוא הלל (איליק) רוז'נסקי, שמונה בתחילת שנות האלפיים למנכ"ל דלק נדל"ן, זרוע הנדל"ן של קבוצת דלק. בשנת 2006, שנה אחרי שהביא את החברה לבורסה בת"א, קיבל בה רוז'נסקי אופציות בשווי של כ־40 מיליון שקל. הללו, הפכו אותו באותה שנה למשתכר הבכיר בבורסה המקומית.

עם התיאבון לקניות של רוז'נסקי, והיד החופשית שקיבל מבעל השליטה - התרחבה פעילותה של דלק נדל"ן במהירות עם פעילות עתירת הלוואות בצפון אמריקה ואירופה, בימים שקדמו למשבר העולמי של 2008. אלא שהמינוף העצום שבו פעלה הוביל את דלק נדל"ן למצוקת נזילות, לנוכח המשבר הפיננסי שפקד את השווקים, ואף איימה לגרור אחריה את קבוצת דלק כולה. בשנת 2009 פרש רוז'נסקי מתפקיד המנכ"ל, עוד לפני שהחברה התמודדה עם הסדר חוב כואב עם מחזיקי האג"ח שספגו "תספורת" של 1.4 מיליארד שקל.

גם אם עזב בנסיבות עגומות, רוז'נסקי סיים את שנותיו אצל תשובה עם הון רב שצבר, בעלות של כ־63 מיליון שקל. את הניסיון וההון הרב שקיבל בשנותיו בקבוצה רתם רוז'נסקי בהמשך לפעילות חדשה. בשנת 2010 הוא חבר לאיש העסקים אלי להב ויחד הם הקימו את חברת להב אל.אר, שעסקה בתחילה ברכישת מרכזים מניבים בגרמניה.

בשנת 2020 ניצלה החברה את מצוקת המזומנים אליה נקלעה קבוצת דלק כדי לרכוש מידיה את השליטה בדלק ישראל (תחנות דלק) ומאז היא מרחיבה את עסקיה לתחומים נוספים ועסקאות גדולות, בראשן המהלך לרכישתה של חברת הסלולר הוט מובייל בימים אלה. רוז'נסקי, המשמש כמנכ"ל להב אל.אר, מחזיק כיום בכ־3% ממניות החברה בשווי של 113 מיליון שקל.

הצלחה שתורגמה להון

מי שניהל את דלק ישראל תחת תשובה בעבר היה אייל לפידות, שמונה לתפקיד בשנת 2005. באותה שנה הוקצו ללפידות אופציות בשווי של כ־70 מיליון שקל. בשנת 2009 מינה תשובה את לפידות למנכ"ל חברת הביטוח הפניקס, שהייתה באותה עת בשליטתו. תחת ניהולו הפכה הפניקס לשנייה בגודלה בשוק הביטוח, והסבה לתשובה דיבידנדים בהיקף של 700 מיליון שקל, כמו גם רווח משוער של 600 מיליון שקל על מכירת מניותיה.

כמו המנהלים האחרים, גם ההצלחה של לפידות תורגמה להון. על פי ההערכות בתקופת כהונתו אצל תשובה זכה לפידות לשכר מצטבר בעלות של יותר מ־100 מיליון שקל, בעיקר הוני, אשר הפך אותו לאחד המנהלים המתוגמלים במשק באותה העת. כיום, מחזיק לפידות בשליטה בחברת מימון הנדל"ן ארכימדס, המספקת הלוואות בעיקר לפרויקטים של התחדשות עירונית.

קיבל מפתחות בגיל 32

מתעשר נוסף מעסקי האנרגיה של קבוצת דלק, הוא עוזי ימין, שמונה בשנת 2000 לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה בגיל 32. גילו הצעיר לא הרתיע את תשובה ששלח את ימין להקים את פעילות הזיקוק ותחנות הדלק של הקבוצת בצפון אמריקה, דלק US. גם ימין כיכב בעשור הקודם בראש טבלאות השכר. ע"פ ההערכות, במהלך התקופה שבה נשלטה החברה בידי תשובה הוא נהנה מתגמולים של יותר מ־250 מיליון שקל.

ימין מכהן כיו"ר דלק US, גם לאחר שקבוצת דלק מכרה את מניותיה בחברה לפני למעלה מעשור ברווח של יותר ממיליארד שקל, ומחזיק מניות ששוויין מעל 45 מיליון דולר (130 מיליון שקל).

המתעשר הבולט שנותר בקבוצת דלק הוא עידן וולס, שמזה כשני עשורים מלווה את תשובה ונחשב ליד ימינו. ב־2020 מונה וולס למנכ"ל הקבוצה, ומאז זכה לתגמולים בהיקף של כ־40 מיליון שקל. במהלך תקופה זו, שבה חוותה דלק את המשבר הגדול בתולדותיה (שנבע מירידת מחיר הנפט בעת הקורונה), זינקה מניית החברה במעל 150%. זאת, גם הודות למהלכים בולטים שהוביל וולס, ובהם הנפקת החברת הבת איתקה בלונדון ורכישת השליטה בחברת ישראכרט.