יוסי אבו מסיים כהונה עם יותר מ־110 מיליון שקל במצטבר

המנכ"ל המוערך יוסי אבו, מנכ"ל שותפות הגז ניו־מד אנרג'י, פורש מניהול החברה אחרי 15 שנה עם שכר מצטבר בעלות של יותר מ־110 מיליון שקל שקיבל לאורך השנים, כך עולה מבדיקת גלובס. בפועל, מאחר שיפרוש רק בסוף השנה הנוכחית, השכר הכולל שלו צפוי להיות אף גבוה מכך.

אבו, שהתמנה לתפקיד בשנת 2011 (אז דלק קידוחים), הופיע לעיתים גם בטבלת שיאני השכר של הבורסה. בשנה האחרונה למשל, הוא סיים ממש קרוב לצמרת עם שכר בגובה 10.4 מיליון שקל "בלבד", סכום שלא הספיק כדי להכניסו לדירוג. בשנת 2023 הוא נהנה משכר בעלות של 18 מיליון שקל ונכנס לטבלה.

שכרו של אבו, בן 48 ובעל תואר במשפטים מהאוניברסיטה העברית, הסתכם לאורך השנים ביותר מ-25 מיליון דולר, סכום השווה לקצת יותר מ-91 מיליון שקל, לפי שערי הדולר הממוצעים השנתיים. בנוסף, הוא מחזיק ב־0.05% ממניות ניו־מד, בשווי נוכחי של כ־11 מיליון שקל.

בתחילת השנה הנוכחית אישרה לו החברה מענק בהיקף של 8.1 מיליון שקל, בעקבות עסקת הענק למכירת גז למצרים בהיקף של 35 מיליארד דולר. אבו קיבל לאורך השנים גם דיבידנדים שחילקה החברה, אך סכומים אלו אינם נכללים בחישוב הכולל.

עוד יש לציין כי בשנה שעברה אישרה השותפות לאבו להחזיק ב־5% מהחברה הבת שהקימה ניו־מד בבולגריה. אלא שהקידוח שם התגלה כיבש, מה שפגע בשווי הפעילות, ולכן לא הכללנו את רכיב זה בחישוב.

שכר בעיקר במזומן

בניגוד למנהלים שכירים רבים בבורסה, עיקר שכרו של אבו הורכב מתגמול במזומן (שכר בסיס ומענקים) שהיווה כ־66%, לעומת כ־34% תגמול הוני (אופציות ומניות).

יש לומר ביושר כי תמהיל זה לא בדיוק פעל לטובתו בשנים האחרונות, בין היתר, לאחר ביטול עסקת הענק למכירת מחצית מהחברה לענקית הנפט הבריטית BP ואדנוק מאבו דאבי לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל. כיום נסחרת ניו־מד לפי שווי של כ־21 מיליארד שקל, לעומת כ־8.2 מיליארד שקל במועד העסקה המקורי - זינוק של כמעט 160%. חלק מהעלייה הזו בא לידי ביטוי בשכרו של אבו, אך הוא היה יכול ליהנות ממנה יותר.

לפני שהצטרף לניו־מד בשנת 2011, שימש אבו כיועץ לשר האוצר רוני בר־און בין השנים 2007-2009. לאחר מכן מונה למנהל סחר ורגולציה בדלק אנרגיה, סמוך לגילוי מאגר תמר, ובסופו של דבר בגיל 33 הוא הגיע לניו־מד. אבו צפוי לפרוש מתפקידו בסוף שנת 2026, וחתום על סעיף אי־תחרות לתקופה של שנה.

ניו-מד אנרג'י, נזכיר מחזיקה ב-45.33% מהזכויות במאגר הגז לוויתן, הגדול בישראל, ונמצאת בשליטתה של קבוצת דלק (54.2%) של יצחק תשובה.