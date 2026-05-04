אכזבה קשה של המשקיעים מדוחות צ'ק פוינט לרבעון הראשון של השנה ומהורדת תחזית ההכנסות השנתית, הובילה לנפילה החדה ביותר במניה זה יותר משני עשורים.

לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים ביום חמישי, מניית צ'ק פוינט צנחה בכ-20% במחזור מסחר גדול במיוחד - ירידות שנרשמו בפעם האחרונה בשנים 2000 ו-2002.

ביום שישי המניה תיקנה חלק קטן מהירידה כשעלתה ב-1.8%, וננעלה במחיר של 114.5 דולר. המשמעות היא שמשווי השוק של חברת אבטחת הסייבר נמחקו 2.9 מיליארד דולר, ומחיר המניה חזר יותר משלוש שנים אחורה.

המחיר הנוכחי משקף לצ'ק פוינט שווי שוק של 11.9 מיליארד דולר, כך שכיום היא החברה הישראלית השישית בלבד בשווי השוק שלה בוול סטריט, לאחר שהייתה בעבר הגדולה ביותר. לאחרונה עקפו אותה בשווי חברות השבבים צ'ק פוינט ונובה, ובשבוע שעבר גם אנלייט מתחום האנרגיה המתחדשת.

צ'ק פוינט, שמנוהלת מאז סוף 2024 בידי נדב צפריר, דיווחה ביום חמישי על הכנסות של 668 מיליון דולר ברבעון הראשון (עלייה של 5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך מתחת לתחזיות האנליסטים). הרווח הנקי Non-GAAP עמד על 2.5 דולר למניה (ובסך הכול 265 מיליון דולר), גבוה מהתחזיות.

"השפעה לטווח קצר"

בצ'ק פוינט הסבירו ששינויים בארגון המכירות שלה (כולל שינויים פרסונליים), הובילו להאטה במכירת מוצרי firewall ברבעון הראשון, מגמה שצפויה להימשך גם ברבעון השני. בחברה ציינו שזו "השפעה לטווח קצר", ובמקביל ישנה האצה בהכנסות ממנויים, שהן מנוע הצמיחה העיקרי של החברה.

עם זאת, החברה נאלצה להפחית את תחזית ההכנסות השנתית מ-2.83-2.95 מיליארד דולר ל-2.78-2.85 מיליארד דולר, המשקפת צמיחה שנתית של 1.9%-4.6%. בתחזית הרווח אין שינוי.

חלק מהאנליסטים שמסקרים את צ'ק פוינט הורידו בתגובה את מחירי היעד שלהם למניה. כך למשל ג'ונתן רויקהבר מקנטור נשאר בהמלצת "נייטרלי" אך הוריד את המחיר למניה מ-175 דולר ל-150 דולר, פרמיה של 31% על הנוכחי. לדבריו, מחיר היעד שלו משקף את אמונתו במוצרי הליבה ובאסטרטגיית הפלטפורמה של צ'ק פוינט, אך הוא נשאר זהיר בנוגע לתחזית הצמיחה.

במקביל, אנליסט ג'פריס ג'וזף גאלו נשאר בהמלצת "קנייה" על המניה, והוריד את מחיר היעד מ-200 ל-160 דולר, פרמיה של כ-40%. גאלו סבור שהשינויים בארגון המכירות של צ'ק פוינט יצרו "בלבול ושיבוש" שיכבידו מאוד על המכירות ברבעון השני, אך מנגד הוא מזכיר שההנהלה אופטימית לגבי המכירות במחצית השנייה.

מוסדיים הגדילו החזקות

מי הם המפסידים הגדולים "על הנייר" מהירידה החדה במניית צ'ק פוינט? בראש ובראשונה יו"ר החברה ואחד ממייסדיה, גיל שויד, שהוא בעל המניות המרכזי בחברה עם החזקה של 25.1% מההון. שווי ההחזקה שלו נפל בעקבות הדוחות ב-633 מיליון דולר, לכ-2.9 מיליארד דולר.

בעל עניין אחד בצ'ק פוינט שמושפע לרעה הוא חברת ניהול הנכסים האמריקאית Massachusetts Financial Services Company, שמחזיקה ב-7.4% מהמניות ואיבדה סכום של 188 מיליון דולר "על הנייר".

גם גופים מוסדיים מישראל בין המפסידים "על הנייר", אך בסכומים צנועים בהרבה. לפי נתונים של פלטפורמת הדאטה הדיגיטלית Fund Find, המנתחת ומנגישה נתוני דיווחים של גופים מוסדיים ישראלים באמצעות AI, מוסדיים מישראל הגדילו את ההחזקות שלהם בצ'ק פוינט במהלך הרבעון הרביעי של 2025 (האחרון שבגינו הוגשו דיווחים עד כה), כאשר 9 גופים הגדילו החזקות ב-682 מיליון שקל. בראשם, לפי הנתונים, אלטשולר שחם גמל ופנסיה עם החזקה שלא הייתה ברבעון שלפני כן - בסך כ-322 מיליון שקל (נכון לסוף הרבעון הרביעי). גם מנורה מבטחים הגדילה החזקות ביותר מ-100 מיליון שקל, וגם מגדל והפניקס הציגו החזקות חדשות במניית צ'ק פוינט במהלך הרבעון.

המשמעות היא שהגדלת ההחזקות או הכניסה להשקעה בצ'ק פוינט בוצעה במהלך הרבעון הרביעי, שבו המניה נסחרה במחיר ממוצע של קרוב ל-195 דולר, לעומת כ-114 דולר היום. עם זאת, ייתכן שמאז בוצעו שינויים בהחזקה ואת זה נוכל לראות בדוחות ההחזקה הקרובים שיפורסמו בהמשך החודש הנוכחי.

החולשה במניה באה לידי ביטוי גם בכך שהאופציות שבהן מחזיקים עובדי החברה (בדרך כלל הכוונה לבכירים ביניהם) יצאו אל "מחוץ לכסף". לפי הדוח המורחב האחרון של צ'ק פוינט, בסוף 2025 היו מעל 2 מיליון אופציות שניתנות למימוש, במחיר מימוש ממוצע של 125.9 דולר - גבוה מהמחיר הנוכחי, כך שלא משתלם לממש את האופציה.