דרמה: ביטוח ישיר לא תוכל לשווק פוליסות ביטוח מקיף לרכב

דרמה בתחום ביטוחי הרכב. חברת ביטוח ישיר, הגדולה בענף עם נתח שוק של 14.7%, לא תוכל להמשיך ולהציע ביטוחי רכב מקיף בתקופה הקרובה, עד שתצליח לקבל אישור מרשות שוק ההון, כך נודע לגלובס.

כזכור, 9 חברות ביטוח נבחנו ע"י עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, בנוגע לכך שתעריפי ביטוח הרכב שלהן גבוהים מדי. מגדל קיבלה כבר לפני חצי שנה אישור שהמחירים שלה בסדר, ושאר החברות היו צריכות להגיש מחירים נמוכים יותר, עד סוף חודש אפריל.

כל החברות למעט ביטוח ישיר אכן הגישו לרשות שוק ההון תעריפים חדשים וקיבלו אישור להמשיך ולמכור ביטוחי רכב. אך דווקא ביטוח ישיר, הגדולה כאמור, לא הצליחה להגיע עם רשות שוק ההון להסכמות ולא תוכל כעת להציע ביטוחי רכב.

את תגובת ביטוח ישיר לא ניתן היה להשיג עד לפרסום הידיעה. מרשות שוק ההון נמסר כי "עם סיום הדד ליין שנקבע ע״י רשות שוק ההון להגשת תעריפים מעודכנים לביטוח רכב חובה, 7 מתוך 8 החברות שנדרשו לעדכון התעריף השלימו את ההליך וקיבלו את אישור הממונה לתעריפים מעודכנים. חברה אחת אשר לא השלימה את ההליך עד למועד סיום הדד ליין אינה רשאית עוד, החל מה-1.5.2026 ועד להודעה חדשה, להציע למכירה פוליסה לביטוח רכב רכוש״.

כזכור, מחירי ביטוחי הרכב המקיף (רכוש) זינקו ביותר מ-60% בשנים האחרונות, מה שהוביל לכעס ציבורי רב על חברות הביטוח. בשנה האחרונה המחירים כבר יורדים בפועל בכ-10%.

רשות שוק ההון החלה לבדוק את הנושא כבר בשנת 2024, ובשלב מסוים החליטה להפעיל סנקציה קיצונית על החברות - לחייב אותן להוריד מחירים, או שלא יוכלו יותר למכור ביטוחי רכב (רכוש). הרשות מצאה פער משמעותי במחירי הביטוח שגובות חלק מחברות הביטוח לבין רמת הסיכון בביטוחי הרכב.

בחודש דצמבר האחרון רשות שוק ההון אף קנסה את חברות הביטוח הפניקס וביטוח ישיר בסכום של 125 אלף שקל לכל אחת, בעקבות עיכוב בהעברת נתונים לבקשת הממונה וכן חוסר בפרטים מסוימים שהרשות ביקשה. על חברת ביטוח נוספת, ווישור, יחסית קטנה בענף, הוטל עיצום על תנאי.

על פי נתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת, בשנת 2023 שילמו חברות הביטוח תביעות בתחום רכב רכוש (מקיף וצד ג') בהיקף של 11.3 מיליארד שקל. מתוכן, 92.5% מהתשלומים נבעו מתאונות והיתר (8.5% שהם 963 מיליון שקל) היו תשלום בעקבות גניבות. סך הפרמיות שגבו החברות באותה שנה בתחום רכב רכוש הגיעו ל-12.15 מיליארד שקל, כך על פי נתוני רשות שוק ההון.

בשבוע שעבר, בכנס ההשקעות של גלובס, התייחס הממונה על רשות שוק ההון עמית גל לאירוע ואף אמר בצורה ברורה כי "יש חברות בודדות שלא התיישרו עם הדרישה להוזיל את ביטוחי הרכב. אם יש חברות שלא ירצו להגיע, הן לא יהיו שם. בעניין הזה אנחנו רציניים".

החברות שעמדו בפני השוט של רשות שוק ההון היו ביטוח ישיר, הפניקס, מנורה מבטחים, שומרה, איילון, הראל, (מגדל), כלל ואיילון.

תגובת ביטוח ישיר: "חברת ביטוח ישיר והמפקח על הביטוח ממשיכים לנהל דיאלוג ענייני במטרה להגיע לאישור תעריף הולם ואטרקטיבי ללקוחות".