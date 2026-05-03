אחרי גל של הנפקות של חברות בתחומי המזון, בהן מחלבות גד , יצרנית ויבואנית הבשר בלדי , יבואנית המזון היבש סוגת , ולצד דיווח מהבוקר של השקעת לאומי פרטנרס בחברת לאנדורה בעלת רשת ג'פניקה לפי מיליארד שקל - צעד שמרמז על אפשרות להנפקה שלה בעתיד - הבורסה בתל אביב משיקה מדד ת"א-מזון שיכלול חברות מהתחום. בנוסף, היא יוזמת ומשיקה וריאציה למדד הדגל שלה - ת"א 35, בדרך של מדד עם אותן מניות שיכללו בו במשקל זהה ולא לפי גודלן היחסי. מועד השקת המדדים החדשים יהיה ביום שישי הקרוב (8.5.26), כשהמועד הקובע לקביעת רשימת החברות שייכללו במדד הוא 16 באפריל האחרון.

● האינדיקטור בן המאה שמראה: המניות היקרות ואלו שמתחת לרדאר

● היכונו לירידה דרמטית בשווקים: האזהרה של המשקיע הפסימי

בנוסף, משנה הבורסה את שמו של מדד ת"א-רשתות שיווק, שכולל מגוון חברות מתחומי המזון בהן רשתות שופרסל, ויקטורי ורמי לוי, לצד חברות אופנה כדוגמת פוקס, דלתא מותגים ואורבניקה, לשם חדש - מדד ת"א-צריכה. "יצירת מדדים חדשים היא חלק מיישום התוכנית האסטרטגית של הבורסה הנוגעת לגיוון, שיכלול ופיתוח של שוק ההון הישראלי, והתאמתו למגמות המתרחשות בשוק ההון המקומי", מסרו בבורסה, והוסיפו כי "השקת המדדים החדשים נועדה לספק לציבור המשקיעים מגוון רחב יותר של מוצרי השקעה, להגביר את התחרותיות בשוק ההון ולהגדיל את הנזילות והסחירות בבורסה".

מדד ת"א-מזון, לפי הבורסה, יכלול את המניות מכל ענפי המזון בישראל, החל מחברות פודטק המפתחות מזונות חדשים, דרך מפעלי מזון גדולים, יבואני מזון ורשתות שיווק גדולות. בהתאם לסימולציה שביצע סגל הבורסה, המדד צפוי לכלול 21 מניות, בעלות שווי שוק כולל בסך של כ-65 מיליארד שקל. 10 מתוך 21 המניות במדד, הונפקו בשמונה השנים האחרונות.

66% ממדד ת"א-מזון יגיעו מסקטור המסחר והשירותים, 27% מהתעשייה והיתרה מתחום הטכנולוגיה. ניתן להעריך שמחלבת שטראוס , לצד חברות המזון שהוזכרו והונפקו בשנתיים האחרונות, ייכללו בו.

באשר למדד ת"א-35 משקל שווה, הבורסה מסרה כי היא מיישרת קו עם הסטנדרטים הבין־לאומיים ועם הנהוג במדדי המניות המובילים בעולם. במסגרת מאמציה לחדש ולגוון את היצע המדדים, משיקה הבורסה את מדד ת"א-35 משקל שווה.

המדד החדש יכלול את כל המניות הנכללות במדד ת"א-35. משקל עשר המניות הגדולות במדד עומד כיום על קרוב ל-60%, אך בשונה מהמדד הקיים, לכל המניות הנכללות במדד יינתן משקל שווה של כ-2.85%, כך שמשקל 10 הגדולות יעמוד במדד החדש על כ-28.5%. מדד ת"א-35 בגרסת משקל שווה מאפשר למשקיע פיזור רחב יותר בין ניירות המדד, ובכך מאפשר להקטין את הסיכון מריכוזיות של מניות ספציפיות, בעיקר הקטנת משקל מניות ענקיות (מגה-קאפ). לדוגמה - משקיע שיהיה מעוניין להקטין את משקל מניות הבנקים ולהגדיל את משקל מניות הנדל"ן, יוכל לעשות זאת תחת מותג מדד דגל של הבורסה, ת"א-35 משקל שווה.

המדד החדש מצטרף לרשימת מדדי המשקל השווה בבורסה, הכוללים, בין היתר, את מדד ת"א בנקים-5 משקל שווה ומדד ת"א-בנקים וביטוח משקל שווה שהושקו לאחרונה, ואת מדדי ת"א-125 משקל שווה, ת"א-90 מודל רווחיות משקל שווה, ת"א-SME60 מודל רווחיות משקל שווה ומדד תל דיב, שאף הוא מחושב בפורמט משקל שווה.

עטיפה חדשה למדד ותיק וזנוח

מדד ת"א-רשתות שיווק ומזון לא זכה לעניין רב בקרב חברות קרנות הסל שמנפיקות ני"ע שעוקבים אחרי מדדי הבורסה. נכון להיום, אין תעודת סל אחת שעוקבת אחריו, וכך למרות גלי המלחמה שבהם הצטייד הציבור חדשות-לבקרים בסופרמרקטים, לא היה מדד יעיל למעקב עבור המשקיעים. אך יש לציין שהתשואה של מדד זה בשנה החולפת הייתה חלשה ועמדה על 29%, פחות ממחצית תשואת מדד ת"א-35 שעלה ב-75% באותו הזמן.

בבורסה משנים את שמו למדד ת"א-צריכה, וזאת במטרה לדבריהם לשפר את האטרקטיביות שלו. המדד יכלול מניות של חברות ישראליות, אשר עיקר פעילותן הינו בתחום מוצרי הצריכה המיועדים לשוק הקמעונאי. בהתאם לסימולציה שביצע סגל הבורסה, המדד צפוי לכלול כ-50 מניות, בשווי שוק כולל של כ-108 מיליארד שקל. רשימת החברות המועמדות למדד זה, יעודכן מדי שנה בחודש מרץ על־ידי יחידת המחקר של הבורסה.