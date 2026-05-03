יצרנית תמציות הטעם והריח תורפז , שבשליטת ובניהול קרן כהן חזון, רוכשת חברת תמציות ריח בתחום הבישום מניו ג'רזי בארה"ב תמורת 95 מיליון דולר (כ-280 מיליון שקל). מדובר ברכישה הגדולה בתולדות תורפז, שמנייתה זינקה במעל ל-180% בשנה האחרונה אך מדשדשת ברבעון האחרון. באותה תקופה עלה מדד ת"א-125, בו נכללת תורפז, בכ-70%.

למעשה, תורפז ממשיכה להעמיק את פעילותה הגלובלית ומודיעה על רכישת 100% מהון מניותיה של Phoenix Flavors & Fragrances האמריקאית (Phoenix), באמצעות Klabin, חברה בת אמריקאית בבעלותה המלאה, בתמורה כוללת של 95 מיליון דולר ותמורה נוספת של עד 5 מיליון דולר. זאת, בהתאם לביצועי Phoenix במהלך 2026. העסקה נחתמה והושלמה ב־1 במאי 2026, ומומנה ממקורותיה העצמאיים של תורפז.

27 רכישות בעולם

כהן חזון הנפיקה את תורפז בחודש מאי לפני חמש שנים. מאז ההנפקה רשמו המשקיעים תשואה מרשימה של כ-740% על המניה, זאת הודות למדיניות צמיחה באמצעות רכישות שמאפיינת את החברה. כהן חזון, שהשתלטה עם שותפים על תורפז בשנת 2011 תמורת 11 מיליון שקל, הצמיחה את החברה ברכישות ומיזוגים לשוויה הנוכחי - 8.1 מיליארד שקל. במהלך השנים (לפני ההנפקה) אף מכרה את תורפז לפרוטרום והשתלטה עליה מחדש בהמשך, שאותה הוביל בזמנו אורי יהודאי, וזו גם היתה דרך ההתרחבות שלה.

העסקה נוכחית נחתמה ביום שישי האחרון והיא כאמור הגדולה בתולדות תורפז, שמאז שנת 2017, השלימה 27 רכישות ברחבי העולם. חברת פניקס שנרכשה, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות ריח למוצרי טיפוח אישי, בישום ביתי ובישום אווירתי, לצד תמציות טעם לתעשיית המזון והמשקאות. החברה מפעילה אתר ייצור לתמציות ריח בניו ג'רזי, אתר ייצור לתמציות טעם באינדיאנה, ואתר מחקר ופיתוח בניו ג'רזי, בעל יכולות פיתוח מתקדמות לדברי תורפז. כמו כן, לפניקס יש בסיס לקוחות רחב הכולל מאות לקוחות, והיא מעסיקה 76 עובדים.

בשנים 2025 ו-2024 הסתכמו הכנסות פניקס, על בסיס דוחות ניהוליים שנערכו לפי כללי IFRS, בכ-36.8 מיליון דולר וכ-36.6 מיליון דולר בהתאמה, והרווח לפני פחת מיסים והפחתות (EBITDA) עמד על סך של כ-6.9 מיליון דולר וכ-5.1 מיליון דולר, בהתאמה.

בתורפז מקווים כי מהלך הרכישה של פניקס יוביל גם להתייעלות תפעולית, חיסכון בעלויות ושיפור מבנה ההוצאות שלה בארה"ב. סינרגיות שמוערכת ב-2 מיליון דולר בתוספת של הכנסות וירידה בעלויות. זאת משום שיש אפשרות לשילוב פעילויות תמציות הטעם והריח בארה"ב שצפוי לתרום לבניית פעילות סינרגטית של הקבוצה בצפון אמריקה ולחיזוק מערך המכירות והלקוחות שלה, בין היתר באמצעות שילוב בסיסי הלקוחות, הרחבת היצע המוצרים והעמקת הפעילות מול לקוחות קיימים תוך מינוף יכולות הפיתוח והחדשנות של החברות.