הדרמה בעולמות הגמל נמשכת, כאשר אחרי שבית ההשקעות אלטשולר שחם הודח מהמקום הראשון בגודלו בענף לבית ההשקעות מיטב (140 מיליארד שקל), ייתכן שבחודשים הקרובים הוא יאבד גם את המקום השני לבית ההשקעות מור, ואחר כך אולי אף את המקום השלישי לחברת הביטוח הפניקס.

אלטשולר שחם, שכבר היה לפני שנים ספורות כשליש משוק הגמל כולו, מאבד בשנים האחרונות נכסים בקצב עצום, וכבר ירד לנתח של 11.2% בלבד מהשוק. נכון לחודש מרץ 2026, הוא מנהל נכסים בהיקף של 114 מיליארד שקל בלבד (לעומת יותר מ-200 מיליארד שקל בשיא). מי שנושף בעורפו הוא בית ההשקעות מור, שמנהל כעת נכסים של יותר מ-107 מיליארד שקל. הפניקס נמצאת במקום הרביעי, עם יותר מ-102 מיליארד שקל, כך על פי נתוני רשות שוק ההון, כפי שמפורסמים באתר 'גמל נט'.

באלטשולר שחם המשיכו לאבד כסף בקצב גבוה גם בחודש מרץ, 3.35 מיליארד שקל, כשזה החודש השני ברציפות שבית ההשקעות מאבד יותר מ-3 מיליארד שקל בחודש אחד, ומה שהפך לחודש הגרוע ביותר של בית ההשקעות מבחינת אובדן כספים מאז דצמבר 2022. הסיבה לכך היא החשיפה הגבוהה יחסית לחו"ל של בית ההשקעות, מה שהוביל אותו לתשואות־חסר משמעותיות ביחס למתחרים בשנים האחרונות - מגמה שבינתיים הוא עדיין לא מצליח להתאושש ממנה.

יחד עם אלטשולר שחם, המשיך לבלוט לרעה באובדן כסף למתחרים גם בית ההשקעות ילין לפידות, שרשם את החודש הגרוע ביותר שלו באובדן כספים למתחרים אי פעם. ילין לפידות איבד למתחרים במרץ סכום של 1.65 מיליארד שקל.

מיטב עם עוד חודש חזק במיוחד, גם הראל בולטת בגיוסים

בניגוד לשני אלה, כל הגופים האחרים גייסו כספים בחודש מרץ, למרות הירידות החדות שהיו אז בשווקים (ותוקנו בחודש אפריל). במקום הראשון בגיוסים בחודש מרץ, ניצב שוב בית ההשקעות מיטב, שגם רושם כבר פעם שלישית ברציפות את החודש החזק ביותר עבורו אי פעם בהעברות מהמתחרים. מיטב גייס בחודש מרץ 2.78 מיליארד שקל. למעשה, זה החודש השני החזק ביותר אי פעם בתעשייה. המקום הראשון עדיין שייך לבית ההשקעות מור, שהעביר מהמתחרים בדצמבר 2022 סכום של 2.91 מיליארד שקל.

במקום השני מבין המגייסים בחודש מרץ, בולטת חברת הביטוח הראל, עם גיוס של כמעט 1.2 מיליארד שקל. מדובר בתוצאה מפתיעה במיוחד, שכן הראל היא מהגופים החלשים בתשואות בשנים האחרונות.

במקום השלישי מבין המגייסים בחודש מרץ נמצאת חברת הביטוח הראל, שהעבירה מהמתחרים 986 מיליון שקל בחודש מרץ.

הבולטים מתחילת השנה: מיטב, הפניקס והראל

גם בסיכום הרבעון הראשון של השנה, התמונה דומה. בית ההשקעות מיטב גייס מהמתחרים מתחילת השנה (בשלושה חודשים בלבד) סכום עצום של 7.9 מיליארד שקל. לשם השוואה, במקום השני, חברת הביטוח הפניקס העבירה מהמתחרים סכום של כמעט 3 מיליארד שקל באותו הזמן, וחברת הביטוח הראל, שנמצאת במקום השלישי, העבירה מהמתחרים 2.65 מיליארד שקל.

כאמור, בתחתית הטבלה נמצאים בית ההשקעות ילין לפידות, שאיבד למתחרים מתחילת השנה סכום של 4.3 מיליארד שקל, ואחר כך אלטשולר שחם, עם אובדן כספים למתחרים בהיקף עצום של 9.5 מיליארד שקל מתחילת השנה.