חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים, לצד רווח נקי גבוה מתחזיות האנליסטים ומהתחזיות שמסרה בעצמה ברבעון הקודם. צ'ק פוינט צמחה ברבעון הראשון ב-5% להכנסות של 668 מיליון דולר, כ-5 מיליון דולר פחות מתחזיות השוק ובתוך טווח התחזית של החברה. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי Non-GAAP של 2.5 דולר למניה, 10 סנטים מעל תחזיות האנליסטים ולעומת תחזית החברה ל-2.35-2.45 דולר למניה. המניה צונחת בשיעור של כ-10% במסחר המוקדם בוול סטריט.

"ברבעון הראשון, הצגנו צמיחה דו־ספרתית ברווח הנקי למניה ובתזרים החופשי המתואם, לצד צמיחה של 5% בהכנסות", מסר מנכ"ל צ'ק פוינט נדב צפריר. הוא הוסיף כי הכנסות ממנויים נותרו חזקות ונתמכו בביקוש חזק מכיוון טכנולוגיות צומחות, כמו אבטחת אימייל ו-SASE. על ההכנסות ממוצרים, שירדו ב-2.8% ל-111 מיליון דולר, אמר צפריר שהן הושפעו משינויים שבוצעו ב-go-to-market בתחילת הרבעון, שיצרו "רוחות נגדיות" בטווח הקצר, אך הוסיף שבחברה בטוחים שהשינויים, יחד עם הטכנולוגיה המובילה שלה, יובילו ליצירת ערך ארוך־טווח ובר־קיימא.

צפריר הוסיף כי "עולם אבטחת הסייבר עובר שינוי מהותי, משום שבינה מלאכותית מאיצה הן את היקף האיומים והן את התחכום שלהם. האסטרטגיה שלנו בנויה במיוחד לסביבה כזו. אנחנו נמצאים בעמדה טובה ליהנות מהביקוש המואץ".

הרווח הנקי של צ'ק פוינט ברבעון, לפי כללי החשבונאות המקובלים, היה דומה לרבעון המקביל, כ-192 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP הוא הגיע ל-265 מיליון דולר - גידול של 7.8% לעומת הרבעון המקביל. הפער בין שני המספרים נובע מעלויות התגמול ההוני שהסתכמו ברבעון ב-59.8 מיליון דולר ומהפחתות של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, בסך 19.7 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה על בסיס Non-GAAP צמח בכ-13%.

צ'ק פוינט דיווחה על תזרים של 445 מיליון דולר מפעילות ברבעון, צמיחה של 6%, ובסיום הרבעון היו לה בקופה 4.38 מיליארד דולר. החברה גייסה אג"ח להמרה ב-1.8 מיליארד דולר נטו, והשלימה במהלך הרבעון את רכישות Cyata ו-Cyclops ב-92 מיליון דולר נטו. כמו כן, היא המשיכה לרכוש מניות של עצמה ב-325 מיליון דולר ברבעון.

במקביל, צ'ק פוינט דיווחה על מינויו של שריף סדיק למנהל הכנסות ראשי (Chief Revenue Officer). סדיק כיהן קודם בתפקיד נשיא המכירות הגלובליות והוא יחליף את איתי גרינברג, שפורש מהתפקיד.

"מלאי ביטחון ביכולת שלנו להגדיל נתחי שוק"

בשיחה עם כתבים הרחיבו המנכ"ל צפריר וסמנכ"ל הכספים רועי גולן על השינויים בארגון המכירות של צ'ק פוינט, שיצרו האטה במכירות מוצרי firewall ברבעון הראשון - מגמה שאמורה להימשך גם ברבעון השני.

לדבריהם, ההשפעה היא לטווח הקצר. לדברי גולן, מדובר בדחיית עסקאות למחצית השנייה של השנה, ובמקביל החברה רואה המשך של ההאצה בהכנסות ממנויים, שזה מנוע הצמיחה העיקרי שלה. צפריר אמר כי "למרות ההשפעות קצרות הטווח, אנחנו מלאי ביטחון ביכולת שלנו להגדיל נתחי שוק. צ'ק פוינט ממוקמת באופן מאוד ייחודי. האסטרטגיה שלנו והפרופיל הפיננסי החזק שלנו ממצבים אותנו בעמדה טובה". על השינויים בארגון המכירות אמר צפריר שיש "תזוזה של אנשים בארגון המכירות, במטרה לארגן אותו מחדש ולהגיע ללקוחות חדשים וארגונים גדולים. זה האט ברבעון הראשון ואולי גם ברבעון השני, אבל מכין אותנו היטב לאן שאנחנו צריכים להגיע".

צפריר הוסיף כי "בשבועות האחרונים, כולנו שומעים מכל כיוון איך AI מהווה רגע מכונן לתעשיית הגנת הסייבר. יש שינויים מבניים מאוד עמוקים, שמרחיבים את השוק, והחסמים שעמדו בעבר מפני תקיפות סייבר מתוחכמות מתמוטטים". על מודל מיתוס של אנתרופיק, אמר צפריר שהוא מהווה קפיצת מדרגה, ובכלל מודלי AI מייצרים שינוי דרמטי, אך צ'ק פוינט נערכה לאירוע הזה הרבה זמן. להערכתו, "השנים הקרובות יהיו כאוטיות בעולם הסייבר. לנו יש אסטרטגיה, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת ובונים את זה".

בהתייחסות לחולשת הדולר, אמר צפריר כי "ברור שלתעשייה שמבוססת על יצוא, זו רוח נגדית. ספציפית בצ'ק פוינט נערכנו לזה, ויש לנו חוסן פיננסי שמאפשר לנו להתמודד עם זה. העולם באמת משתנה, והתחרות תהיה על טאלנט שיודע להשתנות. אנחנו מאמינים שהטאלנט הכי טוב בעולם בהיבט הזה נמצא בישראל, ונמשיך להתמקד בישראל. העלות השולית הגדלה בהקשר הזה (של העסקת עובד ישראלי, ש.ח.ו) היא בעיניי לא כזאת שהופכת את היכולת להגיע לטאלנט הזה לפחות אטרקטיבית. אנחנו ממשיכים לגייס ולגדול בישראל".

צפריר גם העריך שהתנודתיות בשוק, לצד החוזק הפיננסי של צ'ק פוינט, עשויות לייצר לחברה הזדמנויות רכישה, אך הדגיש שרכישות חייבות להיות תואמות לאסטרטגיה של החברה.

צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 14.6 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 24.6% במחיר המניה מתחילת השנה.