יוסי אבו, מנכ"ל ניו מד, עוזב את תפקידו לאחר 15 שנה

יוסי אבו, מנכ"ל חברת הגז ניו מד , בעלת המניות הגדולה ביותר במאגר לוויתן שעוסקת בחיפוש והפקת גז, יפרוש בסוף השנה אחרי 15 שנים בתפקיד אליו מונה בשנת 2011.

אבו עוזב לדבריו בעקבות "ההזדמנויות בשוק הגלובלי והאיזורי" ולדבריו "אקח חלק בשינויים הגדולים הצפויים באיזור". לאבו קשרים רבים במדינות ערב, לרבות האמירויות ומצרים, וגם באזרבייג'ן.

אבו היה מנכ"ל ניו מד בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה במהלך חקיקת מתווה הגז, פיתוח מאגר לוויתן וחתימה על חוזה היצוא הגדול בהיסטוריה של ישראל: גז טבעי בשווי 35 מיליארד דולר למצרים.

אבו היה יועץ לשר האוצר רוני בר און בין השנים 2007 ל-2009, לרבות במהלך המשבר הכלכלי של 2008 ממנו ישראל יצאה עם פגיעה מועטת בלבד. לאחר מכן מונה למנהל סחר ורגולציה בדלק אנרגיה סמוך לגילוי מאגר תמר. ב-2011 מונה למנכ"ל חברת הבת ניו מד בגיל 33 בלבד, תפקיד אותו הוא מילא במשך 15 שנה, עד פרישתו הצפויה בסוף השנה הקרובה.

במהלך כהונתו, הוא ליווה את שוק האנרגיה הישראלי במגוון רחב של אירועי מפתח: גילוי מאגר לוויתן ב-2010, חקיקת מתווה הגז, הסכמי היצוא האזוריים הראשונים מול מצרים וירדן ב-2011, בשווי מצטבר של מעל 100 מיליארד דולר.

הוביל את הסכמי הייצוא

על פי ההודעה של ניו מד "במהלך תקופת כהונתו הממושכת היה אבו גורם מרכזי ומוביל במהפכת הגז הטבעי שהתרחשה בישראל ובאזור. הוא הוביל את הסכם הגז ההיסטורי בין השותפים במאגר תמר לחברת חשמל, וכן את גיבוש הסכמי הגז הראשונים עם יצרני החשמל הפרטיים, אשר אפשרו את הרפורמה במשק החשמל".

לדברי יוסי אבו, הוא ייקח חלק בשינויים באזור. הוא מחזיק בקשרים נרחבים באזור, כך שייתכן שנשמע בקרוב על מינויו לתפקיד בכיר בחברת נפט וגז זרה. אבו התראיין לאחרונה לגלובס והמליץ להקים צינורות נפט וגז יבשתיים מהמפרץ לאירופה.

בישיבת הדירקטוריון בבוקר יום שני, יוסי אבו אמר שניו מד "היא חברה עם פוטנציאל אדיר והזדמנויות צמיחה משמעותיות, והיא תמיד הייתה עבורי בית וכך יהיה לעד. לאחר כל כך הרבה שנים, חשבתי שהגיע הזמן בעבורי להמשיך במסע להזדמנויות חדשות בזירה הגלובאלית ולאתגרים נוספים. אני מאושר לראות את ניו מד חזקה, עם תזרים בטוח ועוצמות פיננסיות אדירות, כשהיא ניצבת על סף הזינוק לשיאים חדשים, בעקבות ההחלטה על הרחבת לוויתן, ולקראת פיתוח מאגר אפרודיטה במקביל להזדמנויות עסקיות נוספות שממתינות בקנה. בעבור ניו מד רק השמיים הם הגבול. זו הזדמנות להודות ליצחק וחיה תשובה על האמון, ההנהגה והחזון, לגדעון תדמור - חבר ומנטור, לעידן ולס וגבי לסט, על העבודה המשותפת, וכמובן לעובדות ועובדיי ניו-מד אנרג'י שיישארו בליבי לעד".

לדברי בעל השליטה "יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק: ״יוסי הוא מנהל מוכשר, מקצועי וחדור מטרה, שצעד עם ניו מד כברת דרך ארוכה והוביל אותה למעמדה כשותפות אנרגיה מובילה, חזקה עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. ב-15 השנים האחרונות ידענו הצלחות ואתגרים. הוא תמיד היה נכון לכל אתגר, הציב מטרות ויעדים חדשים ועמד בהם. אני מודה לו על השותפות רבת השנים ויודע שניו מד תמיד תישאר עבורו בית".