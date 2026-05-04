חודש אפריל היה לאחד החודשים החזקים בשוק המניות המקומי בשנים האחרונות. בזמן שמניות האנרגיה והשבבים הציגו עליות חדות, מי שכבשה באופן מעט מפתיע את צמרת התשואות במדדים המובילים היא מניית קבוצת המלונות פתאל החזקות שרשמה בחודש החולף זינוק של כ־28%, שהביא אותה לשווי שיא של כ־12.1 מיליארד שקל.

מתחילת השנה זינקה מניית החברה ב-85% תוך שהיא משלימה קפיצה של כ־350% בשלוש השנים האחרונות. הזינוק במניה הגיע מבלי שהחברה דיווחה על אירוע מהותי והוא נובע ככל הנראה מתגובה מאוחרת של השוק לתחזית שהציגה בדוחות הכספיים שפורסמו לקראת סוף החודש שעבר.

בדוחות עצמם הציגה פתאל גידול קל של כ־3% בהכנסות השנתיות, לסכום של כ־7.65 מיליארד שקל. בשורה התחתונה הרווח הנקי עמד על כ־53.3 מיליון שקל, ירידה של כ־81% ביחס לנתון בשנת 2024. זאת, בין היתר בשל קיטון ברווח התפעולי (שעמד על 2.7 מיליארד שקל) כתוצאה ממבצע "עם כלביא" שהוביל לירידה ברווחיות הפעילות המקומית, שב־2024 נהנתה מתפוסה גבוהה ואירוח מפונים, כמו גם מהשפעת התחזקות השקל מול האירו על רווחיות הפעילות באירופה.

במבט קדימה פרסמה החברה תחזיות חזקות לשנים הקרובות. להערכת פתאל, היא תסיים את שנת 2029 עם הכנסות של כ־11.25 מיליארד שקל (אמצע הטווח), לצד רווח תפעולי של כ־4.05 מיליארד שקל, המשקף צמיחה של כ־51%. זאת, מבלי שהיא צפויה לרשום גידול בחוב.

האנליסט שצפה את הזינוק

מי שלא הופתע מהזינוק במניית פתאל הוא רז דומב, אנליסט הנדל"ן של לידר שוקי הון, שהעניק למניה בתחילת החודש המלצת קניה עם מחיר יעד של 800 שקל ששיקף אפסייד של מעל 40% על מחיר השוק באותה עת. כעת הפער הצטמצם לכ־8% בלבד על מחירה כיום, לאחר העליות.

"אנו לא חושבים שיש לבחון את פתאל בהסתכלות על רבעון ספציפי כזה או אחר, אלא להסתכל על התמונה הגדולה", אומר דומב. "המגמות בעולם התיירות העולמי חיוביות, כאשר אירופה בולטת לטובה ונהנית מגידול עקבי במספר התיירים הנכנסים, בעוד שההיצע החדש לא עולה בקצב דומה. בנוסף, בשנים האחרונות ראינו עליה ניכרת במחירי החדרים ללילה, כאשר גם שיעורי התפוסה כבר חזרו לרמות טרום קורונה".

להערכתו, "פתאל צפויה להמשיך ולהגדיל את הפורטפוליו באופן משמעותי גם בשנים הקרובות, כאשר לאור ניסיון העבר אנו מעריכים שניתן לצפות לעסקאות נוספות שהחברה תבצע, כך שיתכן שהצמיחה העתידית, תהיה גבוהה יותר ממה שהחברה צופה כיום".

פתאל, רשת המלונות הישראלית הגדולה ביותר, מחזיקה בכ־276 מלונות בישראל ובאירופה הכוללים כ־56 אלף חדרים. בנוסף, החברה מחזיקה גם בפעילות השכרת מתחמי עבודה משותפים הפועלת תחת המותג ROOMS שחולשת על 14 מתחמים פעילים בעיקר בערי המרכז בשטח כולל של כ־67 אלף מ"ר.

האקזיט של משפחת פתאל

מי שנהנה מהזינוק במחיר מניית פתאל הוא בעל השליטה בה, דוד פתאל, שנהנה מתוספת של כ־1.4 מיליארד שקל לשווי החזקותיו בחברת המלונאות אותה ייסד. בעקבות הזינוק האמיר שווי החזקותיו של פתאל (51% מההון), ועומד כעת על כ־6.1 מיליארד שקל. שווי החזקותיה של הדסה פתאל, אשתו לשעבר של בעל השליטה, המחזיקה בכ־5.2% מהחברה קפץ בכ־140 מיליון שקל.

השניים מכרו בסוף שנת 2024 מניות החברה, לראשונה מאז שנת 2019, בשווי כולל של כ־207 מיליון שקל. דוד פתאל מכר כ־1.5% ממניות החברה בהיקף של 124 מיליון שקל. בעוד הדסה פתאל מימשה 1% ממניות החברה תמורת 83 מיליון שקל.

לצד משפחת פתאל, בעלת המניות הגדולה ברשת המלונות היא חברת הביטוח הפניקס המחזיקה בכ־10% מהמניות בשווי של 1.25 מיליארד שקל. אחריה ניתן למצוא את חברות הביטוח מגדל והראל המחזיקות בכ־6% וכ־5.4% ממניות החברה בהתאמה.