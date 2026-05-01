מעל 50 מיליון שקל בשנה: המנכ״ל שכובש את צמרת השכר של ת״א

חברת השבבים טאואר נמצאת בשנה האחרונה האחרונה בצמרת טבלת התשואות בבורסה המקומית. לצד המשקיעים, מי שעוד נהנה מהרנסנס במניית החברה ממגדל העמק הוא המנכ"ל הוותיק, ראסל אלוונגר, שנהנה בשנה החולפת משכר בעלות כוללת של כ-53 מיליון שקל. בכך, הוא ניצב בצמרת שיאני השכר בבורסה המקומית, שני רק לריצ'רד פרנסיס, מנכ"ל טבע.

בזמן שמרבית החברות הישראליות כבר פרסמו את שכר בכיריהם, בטאואר משכו את הזמן. אך אמש, הם פרסמו את הנתונים, מהם עולה כי עלות שכרו השנתית של אלוונגר עמדה בשנת 2025 על כ-15.42 מיליון דולר, כלומר כ-53.2 מיליון שקל (לפי השער הממוצע במהלך השנה). מרבית התגמול של אלוונגר, 12.28 מיליון דולר, הוא הוני (מניות ואופציות) בעוד היתר במזומן.

השכר הגבוה של אלוונגר, המכהן כמנכ"ל החברה כבר מעל 20 שנה, מציב אותו כאמור בצמרת שיאני השכר בבורסה המקומית. מעליו בטבלה ניתן למצוא רק את מנכ"ל טבע, ריצ'רד פרנסיס, שקיבל בשנת 2025 תגמולים בעלות כוללת של 66.1 מיליון שקל. בכך, אלוונגר ניצב מעל מנכ"ל נייס, סקוט ראסל, שנהנה אשתקד מתגמולים בעלות של 43.6 מיליון שקל.

העלייה בעלות שכרו של אלוונגר, שנהנה בשנת 2024 משכר של כ-11.4 מיליון דולר, נובעת בעיקר מהעובדה שמניית החברה הכפילה את עצמה במהלך שנת 2025. המגמהנמשכה אל תוך שנת 2026, כשעד כה רשמה השנה המנייה עלייה של יותר מ-62%, תוך שהיא משלימה זינוק של כ-265% בשלוש השנים האחרונות, אשר הביא אותה לשווי של 68 מיליארד שקל.

אחד המנכ"לים הוותיקים בבורסה

אל טאואר הגיע אלוונגר לפני יותר משני עשורים, בשנת 2005, בעת שהחברה הייתה בשליטת החברה לישראל של עידן עופר. באותה עת החברה שרפה מזומנים בקצב גבוה, והחובות שלה לבנקים הגיעו ליותר מחצי מיליארד דולר. אלוונגר הבטיח שתוך עשר שנים טאואר תגיע להכנסות של מיליארד דולר ותהיה רווחית - הצהרה שנשמעה רחוקה מאוד מהמציאות העגומה, אך התגשמה בהתאם ללוח הזמנים.

כמנכ"ל הוביל את טאואר לחתום על הסדרי חוב מול הבנקים, לפרוע את החוב שנותר, ובמקביל להתרחב באמצעות רכישות ואורגנית. אחד הצעדים המוקדמים יחסית שהוביל היה רכישת חברת ג'אז האמריקאית, בעסקת מניות ב־2008. צעד משמעותי אחר הגיע ב־2013, כשטאואר הקימה מיזם משותף לייצור שבבים עם פנסוניק ביפן (TPSCo), שטאואר החזיקה ב־51% ממנו.

בראיון שהעניק לגלובס בחודש שעבר, הצהיר אלוונגר (71), כי למרות ההצלחות והשנים הארוכות בחברה אין לו כוונות לפנות את מקומו בטווח הנראה לעין. "אין לי שום תוכנית מיידית לפרוש. אם הייתי פורש, לא הייתי עוזב את החברה, אבל נותן למישהו אחר הזדמנות להיות מנכ"ל. הייתי נשאר בטאואר - אלה החיים שלי, ומשהו שהשקעת בו כל־כך הרבה זמן ואנרגיה, קשה מאוד לעזוב. ובכנות, אני גם נהנה מהמקום שבו אנו נמצאים ומה שאנו עושים. אני חוזר הביתה שמח כל יום. בשבילי העבודה היא אושר. אין דבר מהנה יותר מאינטראקציה עם אנשים אינטליגנטים, כמו העובדים והלקוחות שלנו".