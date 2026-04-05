רכבת הרים כמו זו שעברה חברת טאואר בשנים האחרונות, לא רואים בכל יום. מהבטחה לאחד האקזיטים הגדולים בתולדות המדינה, דרך ביטול דרמטי של העסקה וצניחה מתמשכת במניה, ועד לזינוק חסר מעצורים שנמשך ביתר שאת בשנה האחרונה. משרשרת הטלטלות הזו, שהתרחשה במקביל למשברים גלובליים כמו עליית האינפלציה בעולם, העלאות ריבית, שוק דובי, משבר מכסים ושלוש מלחמות בישראל - חברת השבבים יוצאת כשידה על העליונה.

● אנבידיה מצטרפת: הסטארט-אפ הישראלי מגייס מאות מיליוני דולרים

● ההייטק הישראלי פתח את 2026 עם גיוסים של 3.1 מיליארד דולר

בקיץ 2023, שנה וחצי לאחר שטאואר חתמה על הסכם למכירתה לידי ענקית הטכנולוגיה אינטל, פקע תוקף ההסכם מבלי שהתקבלו כל האישורים, והעסקה בוטלה. זמן קצר לאחר מכן, מניית טאואר נחלשה ביותר מחצי מהמחיר בעסקה שבוטלה, ששיקף ליצרנית השבבים הישראלית שווי של 5.4 מיליארד דולר, והידרדרה לשפל.

שנתיים לאחר מכן - בקיץ האחרון המניה, שכבר התאוששה חלקית, פתחה פתאום מבערים והחלה לטוס. מאז אוגוסט היא קפצה כמעט ב־329%, והוסיפה לשווי השוק שלה כ-17 מיליארד דולר. בשווי השוק הנוכחי, 22 מיליארד דולר (69.7 מיליארד שקל בת"א) - יותר מפי 4 מהשווי בעסקת אינטל שבוטלה - יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק הפכה לחברה הישראלית החמישית בגודלה במונחי שווי שוק, והשלישית בגודלה בוול סטריט. בפרספקטיבה ארוכה יותר, מי שהשקיע בה בשפל האחרון (אוקטובר 23) הכפיל את כספו פי 9.

מנכ"ל טאואר, ראסל אלוונאגר, חוזר בראיון מיוחד לגלובס לרגעי השפל והשיא, לסיבות לזינוק האחרון במניה, מספר מה קרה מאחורי הקלעים בעסקת אינטל, וגם איך סוגרים עסקאות עם החברה הגדולה בעולם, אנבידיה.

ראסל אלוואנגר אישי: בן 71, נשוי+4. הילדים ומשפחותיהם חיים בארה"ב

מקצועי: עבד בחברת המוליכים למחצה פיליפס סמיקונדקטורס ההולנדית, היה סגן נשיא באפלייד מטיריאלס, מנכ"ל טאואר מאז 2005

עוד משהו: בצעירותו עסק בהיאבקות והצטרף לכנסייה המורמונית

העסקים עם אנבידיה והזינוק במניה

העליות החדות במניה בשבועות האחרונים מיוחסות לכמה הודעות משמעותיות של טאואר. אחת מהן הצביעה על כך שהחברה פותרת חסם משמעותי בתשתיות הבינה המלאכותית ־ הגידול חסר התקדים בצריכת ההספק החשמלי (המשמש לביצוע פעולות ב־AI), מוביל לכך שיעילות העברתו הופכת לצוואר בקבוק מרכזי. הטכנולוגיה של טאואר משפרת את יעילות העבודה של שבבי ושרתי AI, והיא גם זולה באופן יחסי לפתרונות הקיימים.

הודעה נוספת הייתה בדבר פיתוח טכנולוגי חדשני למיתוג אופטי מהיר במיוחד לתשתיות ורשתות AI, ואחרת נגעה להישג טכנולוגי עם השותפה, Coherent, בתקשורת אופטית על בסיס פלטפורמת ה־Silicon Photonics (סיליקון פוטוניקס) של טאואר, שיאפשר הרחבה של יכולות במרכזי נתונים. מדובר בטכנולוגיה שבה משתמשים באור כדי להעביר נתונים בתוך השבב, שמציג ביצועים טובים ומהירים יותר ומתאים לדאטה סנטרים בעידן ה־AI, עם היקפי דאטה גדולים מאוד.

לאחרונה, גם ענקית השבבים אנבידיה הודיעה על השקעה בשתי חברות מהתחום, אחת מהן היא Coherent, שותפתה של טאואר. "בנקודה הזו, הפוטוניקה באמת מדהימה. בעבר, היה צורך בערך ב־3 שבבים אופטיים לכל GPU (מעבד גרפי שמשמש את תעשיית ה־AI), והיום זה 6 או 8 בגלל המורכבות", מספר אלוואנגר, "אז יש פריחה מאוד גדולה בביקוש".

לדבריו, "המכירות שלנו מהתחום עלו מ־28 מיליון דולר ב־2023 ל־238 מיליון ב־2025, עם קצב הכנסות שנתי של 380 מיליון דולר ברבעון הרביעי. עכשיו אנחנו מגדילים את קיבולת הייצור שלנו בתחום פי 5".

זו למעשה עוד הודעה של טאואר מהימים האחרונים - הרחבת כושר הייצור במפעלה ביפן ("פאב 7" שמייצר פרוסות סיליקון של 300 מ"מ). לטאואר יש כאמור גם שיתוף־פעולה עם אנבידיה, במסגרתו היא מספקת רכיבי סיליקון פוטוניקס למודלי תקשורת אופטית לתשתיות AI ומרכזי נתונים.

איך נתפרה העסקה עם אנבידיה, האם הכרת את המנכ"ל שלהם ג'נסן הואנג?

"אני לא מרגיש מספיק בנוח כדי לפרט איך היא נולדה, אבל מעולם לא פגשתי את הואנג. יש לנו קשרים חזקים מאוד עם אנבידיה ויחסים ממושכים איתם ־ ויש פרויקטים משותפים שנעשים ישירות עם אנבידיה, ולא דרך צד שלישי כמו לקוחות. אנחנו אחד הספקים המרכזיים שלהם בתחום התקשורת האופטית מבוססת הסיליקון.

"בסופו של דבר, כל חברה טובה מכירה לא רק את שרשרת האספקה המיידית שלה, אלא גם את זו של הספקים שלה, במיוחד כשהן תלויות במפעלי שבבים".

משרדי טאואר במגדל העמק מרוחקים רק 20 ק"מ ממשרדי אנבידיה ביקנעם. היה לכם קשר לפני העסקה?

"אין קשר ממשי בין העסקה לקירבה הגאוגרפית - כלומר, הרבה משרשרת האספקה של אנבידיה בתחום מתבצעת דרך הקבוצה הזו (מלאנוקס לשעבר) - אבל לא היה כאן הקשר ישראלי שהביא להיווצרות העסקה. העובדה שאנחנו מובילים כספקים ישירים בתחום הסיליקון האופטי היא שהכריעה את הכף".

בשפה פשוטה ככל הניתן, מה עומד מאחורי השבב האופטי שאתם מספקים לאנבידיה, ומה חשיבותו לחוות השרתים ולפעילות עיבוד ה־AI?

"התקשורת האופטית מעבירה נתונים במהירות רבה ובעלות חסכונית. יש לה ביצועים עדיפיים במחיר נמוך יותר. וכשיש לך עלות ויעילות טובים יותר - זה טוב לכולם".

"יש דברים בבינה המלאכותית שמפחידים אותי" בשבועות האחרונים נחתכו מחירי המניות בסקטורים שונים בוול סטריט (תוכנה, סייבר ועוד), בשל החשש כי כלי בינה מלאכותית מתקדמים יגרמו בעתיד לירידת הביקושים למוצרים ושירותים שונים, שמציעות אותן חברות. כשראסל אלוואנגר נשאל כיצד תשפיע מהפכת הבינה המלאכותית (AI) על מפעלי שבבים, בעוד 5־10 שנים, הוא משיב כי "אני מקווה שאהיה בחיים עוד חמש שנים כדי לראות איך זה ישפיע עליי. אני לא באמת יודע, אני גם כבר לא אדם צעיר וקשה לחזות מה יקרה, אבל יש דברים בבינה המלאכותית שמפחידים אותי". הוא מוסיף כי "הנכדים שלי גדלים בעולם שונה מאוד מזה שבו אני גדלתי. אני אדם שמאוד אוהב לקרוא ואוהב ספרות ־ אבל אני לא בטוח שבעוד עשור אנשים יכתבו ספרים ־ הכול ייכתב על ידי AI. אני מאוד אוהב סופרים כמו סי. אס. לואיס, פוקנר או המינגוויי ־ אני לא בטוח שתהיה לי אותה מערכת יחסים עם 'שרת מספר 503'… כך שמערכות היחסים בעולם עומדות להשתנות. אנשים צריכים להסתגל לזה ולעשות את הכי טוב שהם יכולים. "כשגדלתי, החיים היו יותר קלים: שיננתי את מספר הטלפון של כל אחד מחבריי, והתכנון לסוף השבוע היה משהו גדול. היום שולחים הודעות באופן ספונטני ופשוט נפגשים. עברנו מתכנון אנלוגי למיינדסט של הודעות או שיחות קוליות. "אני אדם שנעלב אם לא שולחים לו מייל שמתחיל ב־Dear Russell או מסתיים ב־Best Regards, ואני מכיר אנשים שאומרים ־ לא אקרא את זה אם זה לא נראה כך. אבל מה לעשות, ככה הדברים עכשיו ־ מנטליות של הודעות קוליות. "עם זאת יש ל־AI יתרונות רבים ־ היא יכולה לסייע לנו בעידן הזה שבו המידע מציף אותנו מכל הכיוונים; היא שולחת לי סיכומי שיחה ופגישה, היא מתקצרת לי כל מה שאני מבקש בעולם העבודה. הבינה תעקוף את כוח העבודה האנושי ־ ויש מיומנויות מסוימת של שליטה ב־AI שלא היו דרושות קודם לכן. "אם לחזור לתעשיית השבבים ־ תהיה לבינה המלאכותית תרומה לא קטנה במזעור פליטת הפסולת". אנחנו רואים את ענקיות הטכנולוגיה ־ כמו גוגל, מטא ואמזון, משקיעות הרבה יותר בשבבים וחוות שרתים מאשר באנשים. הפיטורים מתעצמים במקביל לרכישה גוברת של שבבי AI. התמזל מזלכם להיות בצד הנכון של שרשרת הערך?

"האמת שאין לי תשובה טובה לשאלה הזו. כל מה שאני יכול לומר הוא שהאנושות צריכה את האנושות. אנחנו לא במצב מסרטי מדע בדיוני שבו מכונות משתלטות על העולם. כל עוד האנושות זקוקה לאדם, אנשים ימשיכו להיות דרושים, אבל אין ספק שהכישורים שיידרשו יעברו שינוי. "האם מוקדים טלפונים אנושיים ימשיכו להתקיים בעתיד? סביר שיופעלו על ידי AI, ואולי זה בסדר. אנשים יצטרכו להתפתח בדרכים שונות ולפתח מיומנויות חדשות. זה היה כך בכל מהפכה טכנולוגית, ומה שחשוב עבור כל אחד מאיתנו הוא לעשות את הדברים שאנו נהנים מהם, כל עוד יש להם דרישה בעולם העבודה". בעידן הבינה המלאכותית, מה תמליץ לנכדים שלך ללמוד באקדמיה?

"השאלה הגדולה היא אולי האם בעוד עשור האוניברסיטאות ימשיכו להתקיים. אבל לא משנה מה יהיה ־ ללמוד מדעים ומתמטיקה זו תמיד המלצה טובה. באותו האופן אני חושב שגם האומנויות החופשיות חשובות מאוד כדי להבין תרבות, העולם מסביב ואנשים. ואם הכשרון שלך וההנאה מהעשייה נמצאים במקום אחר ־ לך אחרי מה שאתה מוצא בו אושר, גם אם תרוויח פחות. אחרת, לא משנה כמה מוכשר תהיה, זה יתיש אותך".

"המשקיעים הענישו אותנו שלא בצדק"

מניית טאואר עלתה כאמור במאות אחוזים בחודשים האחרונים, האם זה בגלל שהמשקיעים מבינים היום משהו על החברה שלא הבינו קודם? לפי אלוואנגר, "זה לא שלא הבינו אותנו קודם, אבל היום, כשאנחנו מובילים בשבבים אנלוגיים, המשקיעים מבינים היטב את הסיפור של טאואר. יש הרבה פרסומים סביב TSMC (יצרנית השבבים הטייוואנית) ומה שהם עושים עם טכנולוגיה דיגיטלית מתקדמת, אבל אני חושב שאולי אנשים לא הבינו היטב בעבר שיש שבבים אנלוגיים בכל מכשיר שנמכר. שבלעדיהם הוא לא יכול לתפקד".

אלוואנגר מוסיף בנושא התמחור של מניית טאואר, כי "חשבתי שלא היה מוצדק שכשעסקת אינטל בוטלה נענשנו בחומרה על ידי השוק. נסחרנו בשווי של 4.6־4.7 מיליארד דולר וירדנו ל־2.3 מיליארד דולר, ואת זה לא הבנתי. אבל היופי בעסקה היה איך שבנינו אותה, וזאת אחת הסיבות שאנחנו מצליחים כל־כך היום. היינו מאוד ברורים בהסכם שאין לאינטל שום השפעה על איך נוציא כסף על פעילויות (עד להשלמת הרכישה), ובאמת השקענו אז הרבה אנרגיה בפעילות של סיליקון פוטוניקס.

"כבר היינו אז עם נתח שוק של מעל 60% במקלטים־משדרים (Transceivers) אופטיים, אבל הייתה לנו אמונה חזקה שהסיליקון פוטוניקס יגיע לשוק מהר מאוד, והמשכנו להשקיע זמן ומשאבים. זה נהיה מאוד חזק מאז ואנחנו מספקים היום ל־8 מ־10 היצרנים הגדולים בעולם".

לתפיסתו, "בסופו של דבר, הכול מתכנס לחזון ולגיוס עובדים. גם כאדם פרטי, תמיד צריך שיהיה לך חזון לאן אתה רוצה להגיע, ואז לגבש לעצמך עם האנשים שסביבך את הפעילויות הנדרשות. אנחנו החלטנו מוקדם מאוד שאנחנו רוצים להיות חברה מובילה בתחום השבבים האנלוגיים, ידענו שלא נוכל להתחרות כספק שני או שלישי של שבבים דיגיטליים, והאנשים וכוח־האדם שאספנו היו מצוינים".

אלוואנגר משבח את אנשי ההנהלה שעובדים תחתיו, אך מוסיף שלא פחות חשוב הוא היו"ר, שאליו הוא עצמו מדווח - אמיר אלשטיין, שמכהן בתפקיד מ־2009: "הוא שותף חכם ותומך. כשיש לך דירקטוריון שעובד איתך וגם נותן לך ליהנות מהספק - מבין שאולי קורות טעויות, אבל הדברים לא נעשים בכוונה רעה, ומודים בטעויות האלה - אתה באמת יכול לעשות דברים גדולים".

השווי של טאואר מוצדק היום? עם העסקה החדשה עם אנבידיה והכניסה לענף ה־AI, המכפיל התאים את עצמו לתעשייה וגבוה במיוחד ביחס לחברות שבבים אחרות.

"אפשר להסכים עם הטענה הזו, ואני חושב שזה דבר טוב. אנחנו שחקן מפתח בתחום וכפי שהודענו, אנחנו מספקים לאנבידיה את רכיב התקשורת האופטית (סיליקון פוטוניקס) שמסוגל להעביר בנפחים גדולים של 1.6 טרהביט, מה שאומר שאנחנו קריטיים מאוד לאקוסיסטם של ה־AI.

"יש לנו נתח שוק משמעותי בתחום התקשורת האופטית, אז ייתכן שהנגיעה בבינה המלאכותית נותנת לנו שווי גבוה ביחס לחברות אחרות, אבל המודל הפיננסי מצדיק זאת לטעמי, בהתחשב בעובדה שיעד הרווח הנקי שלנו ל-2028 עומד על 750 מיליון דולר.

"אנחנו מתכוונים להרחיב לפחות פי ארבעה את כושר הייצור של שבבי ה-300 מ"מ, מה שמספק מסלול צמיחה אל מעבר ל-2028, ובהתאם מגדיל את מכפיל הרווח לכזה שמאפיין חברות צמיחה. אפשר להגיד שמכפיל הרווח (ל־12 חודשים אחורה) הוא מעל 80, אבל בהתאם למודל הפיננסי ל־2028 המכפיל הוא בערך 35. האם זה מכפיל ריאלי? לא בטוח שזה מוגזם לחברה עם צמיחה גבוהה מאוד, ועם ההתרחבות שלנו ב־300 מ"מ אנחנו במסלול צמיחה שבו אנו שולטים בגורלנו".

מחובות של חצי מיליארד דולר, לאימפריה

כשאלוואנגר מונה למנכ"ל טאואר בשנת 2005, מעטים האמינו שהחברה תשרוד בכלל - לא כל שכן תצליח ותשגשג. באותה תקופה טאואר (אז בשליטת החברה לישראל של עידן עופר) שרפה מזומנים, והחובות שלה לבנקים הגיעו ליותר מחצי מיליארד דולר. אלוואנגר הבטיח שתוך עשר שנים טאואר תגיע להכנסות של מיליארד דולר ותהיה רווחית - הצהרה שנשמעה רחוקה מאוד מהמציאות העגומה, אך התגשמה בהתאם ללוח הזמנים. כמנכ"ל הוביל את טאואר לחתום על הסדרי חוב מול הבנקים, לפרוע את החוב שנותר, ובמקביל להתרחב באמצעות רכישות ואורגנית.

חשבת באותה תקופה שטאואר תהפוך לאחת החברות הגדולות בבורסה בת"א?

"לא חשבתי שזה יקרה, אבל גם לא חשבתי שלא - זה פשוט לא היה הדבר המרכזי שהעסיק אותי. זה לא שלא האמנתי שתוכל להיות בין חמש הגדולות בת"א - אבל טאואר הייתה אז עם הפסד גדול ותזרים שלילי מפעילות, אז קודם היינו צריכים לטפל בסוגיות האלה. לקח לחברה עשר שנים להגיע למיליארד דולר הכנסות ולרווח כפי שהצהרתי כשהגעתי, ונדרשה תוכנית אגרסיבית מאוד להגיע לזה - היא הייתה במצב גרוע ממש".

אחד הצעדים המוקדמים יחסית שהוביל בטאואר היה רכישת חברת ג'אז האמריקאית, בעסקת מניות ב־2008. "אנשים שאלו איך חברה מפסידה קונה חברה מפסידה אחרת?", נזכר אלוואנגר. "אבל זה היה צעד מאוד חכם שעשינו, שחיזק אותנו בטכנולוגיות השבבים RF ו־SiGe".

צעד משמעותי אחר הגיע ב־2013, כשטאואר הקימה מיזם משותף לייצור שבבים עם פנסוניק ביפן (TPSCo), שטאואר החזיקה ב־51% ממנו. ב־2019 פנסוניק מכרה את חלקה לחברת Nuvoton, והשבוע טאואר הודיעה על ארגון מחדש של TPSCo במסגרתו תקבל בעלות מלאה על מפעל ה־300 מ"מ (פאב 7), ונובוטון תקבל את מפעל ה־200 מ"מ ותשלם לטאואר 25 מיליון דולר (ההסכם מאפשר לכל צד להמשיך לשרת את הלקוחות הקיימים שלו במפעל השני). במקביל, טאואר הודיעה על הרחבת פאב 7, כשבכפוף לאישור מענק שיתקבל ממשרד הכלכלה היפני, תרכוש שטח צמוד למפעל ותרחיב את כושר הייצור בו פי 4 מהקיים היום.

"בשנים הקודמות עשינו רכישות ובאמת לא היה לנו כסף. עכשיו החברה במצב שונה מאוד", אומר אלוואנגר. "יש לנו מזומנים בסך 1.2 מיליארד דולר (כמיליארד דולר נטו), שמאפשרים לנו לעשות השקעות הוניות משמעותיות. השקענו קרוב למיליארד דולר בהתרחבות בשנים האחרונות, עם החזר השקעה מאוד מאוד מהיר, ואנחנו בעמדה די מדהימה להיות בה, כשעכשיו נרחיב את כושר הייצור ב־300 מ"מ".

האתגר המרכזי של טאואר לדבריו, הוא לשמר את נתח השוק המוביל - לוודא שמפת הדרכים הטכנולוגית מקדימה את המתחרים, כדי שלקוחות לא ירצו לעזוב. "זה אתגר אבל גם הזדמנות", הוא אומר. האתגר השני הוא בניית עוד קיבולת ייצור.

מה לגבי אתגרים גאו־פוליטיים כמו עליית מחירי האנרגיה והמלחמה בישראל?

"עליית מחירי האנרגיה זה לא משהו שמשפיע עלינו מהותית. לגבי המלחמה בישראל, אני אורח של ישראל כבר 20 שנה ולא רוצה להגיב על כך". עם זאת חשוב לו לציין כי "יש כמה דברים מדהימים בתרבות הישראלית. נכון שזו חברה אגרסיבית, אבל כשיש צורך, אין יותר טובים מהישראלים, וכשעובדים נמצאים במילואים, אחרים רואים כבוד בלעשות יותר, וכך לא פספסנו משלוח אחד במלחמה. כשיש זמנים קשים הישראלים מתאחדים".

לא מתכננת עוד מפעל בישראל, "אבל זה מקום נפלא לעסקים" בשנים האחרונות ביקשה טאואר להרחיב את כושר הייצור שלה, ובין היתר דווח כי בכוונתה להקים מפעל בהודו, אך הדבר לא יצא לפועל. בינתיים, הודיעה החברה בשבוע שעבר על הרחבת מפעלה ביפן. לפי אלוואנגר, "הייתי שמח לבנות מפעל חדש נוסף בישראל ־ אבל יש שאלה לגבי האופן שבו הממשלה תעשה את חלקה. הבחירה המקורית שלנו לבנות מפעל בהודו נעשתה לאחר שהובטח לנו מענק בגובה 80% מעלות ההקמה, כך שהיינו יכולים לשלם רק 2 מיליארד דולר ממפעל של 10 מיליארד. אם ממשלת ישראל הייתה מסייעת לנו באופן שכזה, היינו 'קופצים' על כך באותה השנייה. "לא אכנס למה שקרה בסופו של דבר עם המפעל בהודו, וזה לא התממש מסיבות אחרות, אבל הממשלה צריכה להיות מוכנה להשתתף ולגרום לדברים לקרות. כרגע אנו מרחיבים את הייצור במפעל ביפן, שהוא בלאו הכי כבר קיים ומייצר שבבי 300 מילימטר ופועל בצורה מצוינת. "כדי להרחיב אותו נידרש לשלוח לשם כלים חדשים, אבל משלוחי הסיליקון משם יכולים להתבצע באופן מיידי לאחר מכן, אפילו אחרי שלושה או ארבעה חודשים. מדובר בהרחבה של מפעל ולא בפתיחת קו ייצור חדש. בניית מפעל חדש בישראל של 300 מ"מ דורשת לפתח תהליכים חדשים, והיה כאן תהליך ארוך יותר. ביפן יש לנו כבר בסיס עובדים מצוין וממשלה מקומית ששוקלת להעניק לנו מענק בהיקף של 30% מעלות השדרוג. הם יודעים שהתשואה על ההשקעה תבוא באופן מיידי לאחריה". המלחמות כאן בשלוש השנים האחרונות בוודאי מורידות מהפרק בניית מפעל שבבים בישראל. אנחנו יודעים שסמסונג רצו להקים כאן מפעל לפני ה-7.10.

"לא אוכל להיכנס לגיאופוליטיקה או לעניין המלחמה, אבל אני רוצה להדגיש שבסיס העובדים שלנו בישראל הוא מצוין. לא נקים כאן מפעל של 300 מ"מ כי היכולת הזו כבר קיימת לנו במפעל ביפן, שמאפשר לנו לייעל את פעילותו די בקלות. לבנות מפעל חדש זה עסק די יקר, וכשמצופה מאיתנו לשמור על תזרים מזומנים חיובי, קל יותר לעשות זאת עם מפעל קיים, שאתה משדרג אותו ומשלח משם פרוסות סיליקון במהירות. "אבל ישראל היא מקום נפלא לעשות בו עסקים", הוא מדגיש. "אני וכל העובדים שלנו הרווחנו מהעובדה שאנחנו נמצאים פה ־ אישית וכלכלית, וכל חברה שמצפה מעובדיה לצמוח מקצועית, צריכה לאפשר להם גם לצמוח כלכלית. האנשים כאן מיוחדים ויוצאי דופן, ממש משפחה ־ ואת זה יגידו גם בני ובנות הזוג של העובדים. לא מזמן מדדנו את שיעור העזיבה והשימור בקרב 20% מהעובדים הכי טובים שלנו ־ הוותק הממוצע לעובד שכזה הוא 48 שנה. אין לזה אח ורע בישראל. "כמובן שהיה יותר קל אם המציאות הייתה יציבה יותר ־ אבל הבעיות האלה אינן מה שמניע את ההחלטה לבנות או לא לבנות פעילות בישראל. השאלה היא האם יש ממשלה שעובדת איתך שכם אל שכם, ומשתמשת בכלים כמו מענקים".

תגמולים של 71 מיליון דולר בעשור

השיפור במצב החברה והמניה היטיב גם עם חשבון הבנק של המנכ"ל אלוואנגר, שב־11 השנים האחרונות (מאז שטאואר מחויבת לדווח על שכר הבכירים) צבר תגמולים של 71 מיליון דולר, מתוכם 43.4 מיליון תגמול הוני.

בראיון קודם לפני שנתיים הצהרת שאין לך כוונה לפרוש. מאז חל שינוי?

"אין לי שום תוכנית מיידית לפרוש. אם הייתי פורש, לא הייתי עוזב את החברה, אבל נותן למישהו אחר הזדמנות להיות מנכ"ל. הייתי נשאר בטאואר - אלה החיים שלי, ומשהו שהשקעת בו כל־כך הרבה זמן ואנרגיה, קשה מאוד לעזוב. ובכנות, אני גם נהנה מהמקום שבו אנו נמצאים ומה שאנו עושים. אני חוזר הביתה שמח כל יום. בשבילי העבודה היא אושר. אין דבר מהנה יותר מאינטראקציה עם אנשים אינטליגנטים, כמו העובדים והלקוחות שלנו".