חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart AI) משלימה סבב גיוס חדש של כמה מאות מיליוני דולרים לפי שווי של כ־4.5 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. בין המשקיעים החדשים בסבב נמצאת ענקית השבבים אנבידיה, שהשקיעה כ־100 מיליון דולר, לצד קרן ההון סיכון רדיקל, שמצטרפת גם היא לראשונה.

הגיוס מגיע פחות משנה לאחר הסבב הקודם, באוגוסט 2025, אז גייסה החברה 100 מיליון דולר לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר.

כניסתה של אנבידיה כמשקיעה, ולא רק כספקית תשתית, היא סימן למעמד שמקבלת דקארט בתעשייה. בשנים האחרונות פועלת אנבידיה להרחיב את מעורבותה מעבר לשכבת החומרה, אל תחומים נוספים בשרשרת הערך של הבינה המלאכותית.

ובכלל, ההשקעה של אנבידיה לא מגיעה בחלל ריק. רק לאחרונה הכריזו דקארט ואנבידיה, במסגרת כנס GTC, על שיתוף פעולה עם Comcast, שבמסגרתו הן בוחנות איך להביא את הבינה המלאכותית קרוב יותר למשתמש, כך שהיא תפעל מהר יותר. במסגרת הניסוי, מודל Lucy של דקארט רץ על תשתיות של אנבידיה בתוך הרשת של Comcast, והגיע לזמן תגובה של פחות מ-35 מילישניות - כלומר מהירות שמתקרבת לחוויה מיידית עבור המשתמש.

צמיחה מהירה, ואיתות להמשך

העניין בדקארט אינו מגיע רק מצד משקיעים: החברה דורגה לאחרונה במקום ה-19 ברשימת החברות החדשניות בתחום הבינה המלאכותית של מגזין Fast Company לשנת 2026. לפי הפרסום, דקארט מתבלטת במיוחד בתחום הווידאו הגנרטיבי בזמן אמת, עם מודל Mirage שמאפשר לשנות ולעבד וידאו חי באמצעות פרומפטים, תוך שמירה על תנועה ומבנה, ובזמן תגובה נמוך במיוחד.

יכולת זו פותחת שימושים בתחומים כמו גיימינג, פרסום וסימולציות חיות, וממצבת את דקארט כאחת החברות הישראליות הבודדות שמצליחות לחדור לליבת התחרות הגלובלית בתחום המודלים, לצד ענקיות כמו גוגל ואנתרופיק.

דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (מנכ"ל) ומשה שלו (סמנכ"ל מוצר), שניהם יוצאי 8200. בתוך זמן קצר עברה החברה טרנספורמציה מסטארט-אפ שפיתח טכנולוגיה להוזלת עלויות האימון וההרצה של מודלים, למעבדת בינה מלאכותית רחבה.

החברה פועלת כיום בשלושה תחומים מרכזיים: שיפור היעילות של חישובי AI על גבי מעבדים גרפיים, פיתוח מודלים מותאמים ללקוחות דרך ממשקי API, ופיתוח מודלי וידאו- תחום שבו בלטה עם המוצרים Oasis ו-Mirage. כפי שהסבירה החברה עצמה בעבר, הטכנולוגיה שפיתחה מאפשרת להוריד משמעותית את עלויות החישוב, אחד החסמים המרכזיים בתעשיית הבינה המלאכותית, ובכך לאפשר הפעלה של יישומי AI בזמן אמת ובהיקף רחב.

מאז הקמתה צמחה דקארט מ-15 עובדים ליותר מ-90, עם פעילות בתל אביב ובארה"ב. החברה אף הציגה הכנסות של מיליוני דולרים בשלב מוקדם יחסית, בין היתר בזכות מכירת טכנולוגיית האופטימיזציה שלה לספקי ענן ומעבדות AI.

כעת, הצטרפותה של אנבידיה להשקעה עשויה להתפרש גם כמהלך אסטרטגי רחב יותר. בשנים האחרונות רכשה החברה בישראל מספר חברות בתחום האופטימיזציה והאצת מודלים, וכעת היא מעמיקה את מעורבותה גם דרך השקעות. על רקע התחרות הגוברת בשוק המודלים והמאבק על שליטה בעלויות החישוב, דקארט ממקמת את עצמה בנקודת מפתח: בין התשתית למודל עצמו.