מרוויח 47 אלף שקל, בשעה: שיאן השכר החדש בבורסה

למרות הנפילה החזקה מתחילת השנה במניות חברות התוכנה, גיא ברנשטיין, מנכ"ל קבוצת ה-IT פורמולה מערכות, ששולטת במטריקס שהתמזגה עם מג'יק, לצד חברות נוספות, מסכם שנה וחצי חלומיות מבחינת חשבון הבנק האישי שלו והמניות שלו. אלה צפויים לתפוח ב-171 מיליון שקל, כך שהוא הופך רשמית למיליארדר.

על פי דוחות החברה, בשנת 2025 הרוויח ברנשטיין שכר בעלות של כמעט 30 מיליון דולר, שבתרגום לשקלים הם 103.1 מיליון שקל (לפי שער הדולר הממוצע בשנה שעברה, 3.452 שקלים). לשם השוואה, בשנת 2024 הרוויח ברנשטיין גם כן שכר עצום, בעלות של 39 מיליון שקל. בכך, ברנשטיין מטפס למקום הראשון בטבלת שיאני השכר לשנת 2025 בישראל, כשהוא עוקף בפער גדול את מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס (66 מיליון שקל) ומנכ"ל טאואר ראסל אלוואנגר (53 מיליון שקל).

בתרגום לימי עבודה, ברנשטיין הרוויח בשנת 2025 שכר יומי של קצת יותר מ-400 אלף שקל, או יותר מ-47 אלף שקל לשעה.

עלות השכר של ברנשטיין, רואה חשבון בן 58 שמתגורר בסביון, רוכב על סקייטבורד ברחבי המשרד וחובב גלישת גלים, הורכבה בשנה שעברה משכר בסיס של 626 אלף דולר, קצת יותר מ-7 מיליון דולר הוני (במניות); אבל החלק הגדול באמת היה מענק משתנה, בהיקף של 22.2 מיליון דולר.

הסיבה העיקרית לקפיצה באותו רכיב משנה בעלות השכר שלו נובעת מכך שעל פי הסכם השכר שלו, ברנשטיין זכאי ל-3.3% מרווחי החברה לאחר מס, כולל רווחי הון. פורמולה מערכות הרוויחה בשנת 2025 סכום עצום של 607 מיליון דולר, זינוק של פי 8 ברווח השנתי. הרווח העצום נבע ברובו המכריע (550 מיליון דולר) ממכירתה אשתקד של החברה־הבת סאפיינס, ספקית פתרונות הטכנולוגיה לתחום הביטוח, לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Advent, לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, פרמיה שהייתה 47.5% על מחיר מניית החברה באותו הזמן. גם לאחר המכירה, פורמולה ממשיכה להחזיק בכמעט 19% ממניותיה של סאפיינס.

ברנשטיין ייהנה בקרוב מעוד תוספת משמעותית לשוויו. בעקבות מכירת סאפיינס, פורמולה הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 200 מיליון דולר. ברנשטיין מחזיק באופן אישי ב-11.73% מהמניות של פורמולה מערכות. לכן הוא ייהנה מדיבידנד אישי בסכום של 23.5 מיליון דולר, או 68.3 מיליון שקל (בשער הדולר הנוכחי, 2.91 שקלים).

את המניות מחזיק ברנשטיין מאז העשור הקודם. פורמולה מערכות נשלטת מאז שנת 2010 בידי חברת אסקו (Asecco) הפולנית, קבוצת מחשוב (IT) ותוכנה מהגדולות באירופה. ב-2017, על רקע זינוק משמעותי בשווי המניה, מימשה אסקו נתח של 16% בחברה, וברנשטיין ניצל את ההזדמנות כדי לרכוש נתח מהחברה.

בכך, כאמור, ברנשטיין הופך באופן רשמי למיליארדר. מניית פורמולה מערכות נסחרת כעת בשווי של 6.4 מיליארד שקל. לכן, שווי החזקותיו בפורמולה מערכות (11.73%) עומד כיום על 746 מיליון שקל. בנוסף, מאז שנת 2014 (כולל השנה האחרונה), הרוויח ברנשטיין שכר בעלות של כ-266 מיליון שקל. היקף חלקו בדיבידנדים בחברה מגיע יחד עם התשלום כעת ל-124.3 מיליון שקל.

ברנשטיין הצטרף לקבוצת פורמולה ב-1999 כסמנכ"ל כספים בחברה הבת מג'יק. לאחר שלא מונה למנכ"ל מג'יק ב-2004, עזב לחברת "אמבלייז" של אלי רייפמן. ב-2006, הוביל עסקת שליטה שבה אמבלייז רכשה את פורמולה וכך חזר למעשה לחברה. מאז 2008, הוא מנכ"ל פורמולה מערכות, ובהמשך מונה גם למנכ"ל מג'יק ויו"ר בחברות נוספות בקבוצה (מטריקס, סאפיינס, זאפ ועוד).

בשנים האחרונות, ביצעה פורמולה מספר מהלכים גדולים, כאשר הנפיקה את חברת התוכנה הביטחונית TSG, הנפקת חברת חישוב השכר מיכפל, וכאמור את מיזוג הענק של חברות התוכנה של הקבוצה מטריקס ומג'יק ומכירתה של סאפיינס.