אודות המדור "המשקיעים החדשים" מדי שבוע נראיין את המשקיעים החדשים בשוק ההון, ונתחקה אחר דפוסי ההשקעה והתובנות בצד הסיפור האישי. מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

מי אני | ליה ספילקין, בת 26, מת"א, מנהלת תוכן בעמוד Nass daily בעברית ויוצרת תוכן בנושא כסף, השקעות וכדורגל נשים.

מבנה התיק: 50% במדד 500 S&P, עוד 30% בקרו All-World הכוללת גם מדינות מתפתחות, ו־20% מוקדש למניות משתנות

ליה ספילקין, בת 26, היא יוצרת תוכן ומרצה על כסף, השקעות וכדורגל נשים. היא מנהלת ערוץ התוכן "כולנו" מבית Builders של Nas Daily (יוצר התוכן הישראלי הגדול בעולם עם 70+ מיליון עוקבים), שחקנית כדורגל, ובזמנה הפנוי חובבת וויסקי ואוכל טוב.

"המשפט שמנחה אותי בחיים ובהשקעות הוא משפט שסבא שלי אמר לי: חשוב לעבוד, אבל יותר חשוב ליהנות מהחיים. מתוך האמונה הזו, וכילדה שגדלה בבית עם חוסר ודאות כלכלית, הבנתי מגיל צעיר שאני רוצה להשקיע כדי לאפשר לעצמי מרחב להמון הנאה בחיים. וזה מה שאני מקפידה עליו יותר מהכל - work hard, play hard", היא אומרת.

● המשקיעים החדשים | "רוב הזמן אני מתחרט שקניתי מניות בפחות כסף או שחיכיתי יותר מדי"

● המשקיעים החדשים | הצעיר שפיתח בוט שסוקר את כל המניות ואומר לו במה להשקיע

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"התחלתי להתעניין בשוק ההון בגיל 12, כשראיתי שההורים שלי לא מבינים בזה כלום. הסתכלתי אז באופן כללי על התנהלות של אנשים מבוגרים, ופשוט לא הצלחתי להבין למה אנשים מעדיפים להגיע לשלב מאוחר בחיים שבו הם לא מבינים כלום על כסף והשקעות, במקום ללמוד את זה מראש.

"כשגיליתי את כל העניין של הריבית דריבית, שככל שאתה מתחיל מוקדם יותר אז יהיה לך טוב יותר, הרגשתי שנפתח בפני עולם קסום. זה היה רגע כזה של אאוריקה, של איזה כיף שרק צריך להתחיל מספיק מוקדם ומיד פניתי להבין איך אני עושה את זה. נכנסתי למסחר בפועל בגיל 16.

"הרבה מההשראה שלי להיכנס לעולם ההשקעות הגיעה גם מסבא שלי. הוא עלה מעיראק וחי במעברות בעוני מאוד גדול, והצליח להוציא את עצמו ואת המשפחה שלו משם בין היתר דרך הרבה השקעות מוצלחות. הבדיחה הקבועה במשפחה אצלנו שזה דילג דור, ועכשיו אני מלמדת את כל ההורים והדודים איך להשקיע".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טוויטר. אני שם מאז שאני כתבת בגלי צה"ל, מאז הצבא. זו פלטפורמה שאפשר למצוא בה המון מידע רלוונטי אם יודעים לעקוב אחרי אנשים שמתעסקים בלהביא מידע רלוונטי ולא באנשים הרעילים". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין. אבל באופן כללי אני לא חסידה גדולה של מטבעות דיגיטליים, כי אני עדיין קצת פרימיטיבית. אני אוהבת שיש לי מידע של הרבה שנים וחברות פיזיות כשאני משקיעה, ואני גם לא בטוחה שהביטקוין יגיע למה שאנשים מצפים שהוא יהיה, ומטבעות דיגיטליים באופן כללי". ת"א 35 או 500 S&P

"S&P. בגלל שבאסטרטגיה שלי אני מנסה לחקות כמה שיותר מהכלכלה של העולם, בתפיסה שהכלכלה באופן כללי ממשיכה לצמוח, ותל אביב, אפילו שזה מדד שזינק הרבה בשנים האחרונות, הוא עדיין מאוד מצומצם וסביב חברות מצומצמות". מדדים או מניות

"מדדים, חד משמעית. על פי מחקרים לאורך שנים, כמעט כל מי שבוחר מניות על פני מדדים מובילים בהשקעה של עשרות שנים קדימה - בסוף מפסיד". חשבון בבנק או בבית השקעות

"לא זה ולא זה. חשבון עצמאי ונדל"ן בחו"ל. אם מישהו מוצא משהו טוב בתחום הנדל"ן להשקעה בארץ שיעדכן אותי".

איך אני מתעדכנת

"השקעות בנדל"ן ושוק ההון תמיד עניינו אותי, ומגיל צעיר ניסיתי להבין מאיזה כיוון אני אמורה לגעת בזה ואיך בכלל עושים את זה. זה היה לפני תקופת ה־AI אז התחלתי בקורסים של מסחר בשוק ההון ובמניות בגיל 15־16, אבל הבנתי מהר מאוד שזה גם מאוד בעייתי וגם לא הדרך שבה נכון לי לראות את ההשקעות שלי. לאט לאט, עם המון קריאה של ספרים וכל מידע שהצלחתי למצוא, למדתי מה נכון עבורי.

"מעבר לספרים, אני קוראת כל יום גם עיתונות כלכלית, את שוק ההון של גלובס ואחרים, ועוקבת קבוע אחרי כמה דפים בסושיאל בחו"ל, וגם סבא שלי מספר לי על כל מיני מניות שהוא מצא ואוהב ויש לנו שיחות כיפיות על זה. בסוף אני לא באובססיה לזה. אני קוראת כי זה כיף לי ומעניין אותי, אבל היום מאוד ברור לי שאני משקיעה בדברים שהם יציבים ואני לא מזיזה את התיק שלי הרבה ואם אני קוראת על איזו מניה שנראית ממש מגניבה לרוב אני לא רצה לקנות אותה, כי יש לי תיק מאוד יציב שאני ממשיכה להשקיע בו כל חודש בלי תנודות".

לקח שלמדתי

"למדתי שמה שנראה מאוד נוצץ, בסוף ברוב הפעמים הכי פחות נוצץ. בגלל שנכנסתי להשקעות מאוד־מאוד צעירה אז המון קורסים של 'אתה הולך להיות מיליונר תוך כמה שבועות' עניינו אותי בהתחלה, אבל מהר מאוד הבנתי שאין דבר כזה.

"במקביל יש את העניין של הטרנדים שאנשים קופצים על מניה כי עכשיו זה הדבר הכי לוהט והכי נוצץ, אבל בסוף כשאתה בוחר דווקא בהשקעה לטווח ארוך אתה תרוויח יותר. זה נוגד את האינסטינקט שלנו שאומר שככל שאנחנו נעבוד יותר ונחפש יותר - נרוויח יותר. דווקא במניות כשאתה מוצא את הדבר שאתה משקיע בו לטווח ארוך ואתה לא נותן לרגש להזיז אותך, זה מה שיצור לך את ההון הכי גדול. אני מאוד לא אוהבת לראות את בתי ההשקעות שאומרים 'בשלוש השנים האחרונות עשינו את התשואה הכי גבוהה'. שלוש שנים זה כלום כשמשקיעים 30 שנה קדימה. צריך להסתכל על מרוצת זמן משמעותית של שנים.

"אני מגדירה אצלי את סכום הכסף שאני משקיעה במדדים המובילים, שלא משנה מה יקרה אני מכניסה לשם כסף באופן קבוע ולא נוגעת בזה, ואני לא נלחצת כשזה יורד.

בנוסף, יש לי גם את הכסף שכיף לי קצת לשחק איתו במניות, אבל אני ממש קוראת לזה משחק, כי בסוף כשאני משקיעה בדברים שהם לא חלק מהאסטרטגיה הכוללת, של קרן עולמית כמו S&P 500, אז זה כסף שאני לוקחת בחשבון שאפסיד חלק ממנו. מחקרית, רוב הברוקרים ואנשים שמנסים לשחק במניות, בסוף לאורך השנים יפסידו".

בחיים לא אשקיע ב...

"בגדול, אין משהו שאני שוללת באופן מוחלט, אבל אני לא אשקיע במשהו שעושה המון רע בעולם, לא משנה כמה הוא רווחי וכמה כסף זה יעשה לי. למשל, אני לא אשקיע בחברת סיגריות. אני לא אשקיע בדברים שאני לא מאמינה בהם מבחינה ערכית".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"אני כנראה צריכה ללמוד מה הקסם של הנדל"ן בישראל. אני בשלבי רכישה של נכס בארצות הברית, כי אני לא מצליחה להבין למה אנשים כל כך אוהבים להשקיע בנדל"ן בארץ. תמיד תהיה עסקה אחת שהיא מדהימה או מישהו שעושה את זה בצורה רווחית, אבל לאורך המון בדיקות שעשיתי שוק ההון כמעט תמיד מנצח את הנדל"ן בישראל".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"בסוף הדבר הכי כיף זה שכשאתה מתחיל מוקדם בסוף אתה עושה הכי הרבה כסף. לאורך השנים עשיתי מההשקעות כבר מאות אלפי שקלים.

"התחלתי בגיל 16, קודם דרך ההורים וביקשתי מהם להזיז לי את הכסף לקרנות שאני רוצה, ופיזית פתחתי את החשבון שלי בגיל 18 ובזכות זה אני מכניסה כל חודש סכום יפה. עד גיל 30 בוודאות כבר אהיה מיליונרית, וזה שם אותי במקום הרבה יותר טוב מבני גילי".

המלצת מעקב

"ממליצה להסתכל על כל העולם של ה־AI וגם על משהו שהוא קצת שנוי במחלוקת, אבל בגלל שאנחנו מדינה שנכנסת המון פעמים למלחמות ומצבים ביטחוניים בעייתיים, אז בעיני כדאי לשים לב לחברות ביטחון ונפט. כל פעם שיש תקיפה באיראן למשל יש שם זינוק מאוד משמעותי, וזה דבר שכמה פעמים עשיתי ממנו הרבה כסף".