"אם הייתי מתחיל להשקיע בגיל 16 היה לי הרבה יותר כסף היום"

מי אני | מיכאל כהן, בן 29, גר בתל אביב.

סטודנט לתואר שני במדעי המחשב

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"התחלתי בקורונה. ראיתי שהבורסות מוחקות הון מטורף. היה לי אז חשבון בפפר (של לאומי). הייתה שם אפשרות להשקיע בלי עמלות קנייה ומכירה אבל עם דמי שמירה מטורפים. רבע אחוז ברבעון. לא ידעתי אז שזה נחשב מטורף. נכנסתי בזמן יחסית טוב. במרץ 2020 קניתי מניות של אפל ועוד חברות גדולות, הייתי בתואר ראשון. לא היה לי יותר מדי כסף להשקיע.

"כמה שנים לא נגעתי בתיק, עד בערך סוף 2024, עד הבחירות בארה"ב (דונלד טראמפ מול קמלה האריס), ואז גיליתי שחברה שקניתי באלפי שקלים בודדים עשתה פי 10 על הכסף. קוראים לה פלנטיר. זה לא היה סכום משנה חיים, אבל היה נחמד לראות שכמה אלפי שקלים הפכו ל־30 אלף שקל. מאז אני עם היד על הדופק.

"אני משקיע בעיקר בחו"ל. בארץ אני אולי משקיע דרך קרן ההשתלמות. ההשקעות האקטיביות שלי הן בארה"ב".

הכניסה להשקעות בקורונה

"הנחתי שזה לא סוף העולם, ואם זה סוף העולם אז לא ממש משנה מה יקרה לכסף שלי. ב־7 באוקטובר לא חשבתי על זה, אבל זה היה נכון גם אז. אם הלכה המדינה מה אכפת מה קרה לחשבון שלי?"

התרסקות הדולר מול השקל

"אכלתי קצת כאפה על השער של הדולר, אבל בסוף זה חלק מהמשחק. כמו שירד הוא יכול לעלות. יכול להיות שעכשיו זה זמן טוב לחשוב על כלים מנוטרלי מט"ח, אבל אולי זה כבר מאוחר מדי".

הבחירה בפלנטיר

"יש בחור יוטיובר, ג'רני פיינשל אדיוקיישן, כשהתחלתי להשקיע הקשבתי לו. חיפשתי סרטונים על השקעות והוא קפץ.

"הוא הכפיל את ההון כמה פעמים. לפעמים הוא טועה בגדול אבל התיק שלו צומח וזה מראה שרוב הזמן הוא צודק. הוא ניתח את פלנטיר ושכנע אותי. אבל לא שמתי המון כסף כי זו לא הייתה מניה מוכרת וחזקה באותם ימים.

"כשפתחתי בתחילת 2025 ראיתי שמניית פלנטיר הגיעה ל־120 דולר למניה ולמכפיל מטורף. זה הרגיש לי שהיא מתוחה הרבה יותר ממה שסביר שהיא צריכה להיות ומכרתי. ואז היא קרסה באפריל. הצלחה יפה. אבל לא הייתי מספיק חכם לקנות שוב אחרי הקריסה".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טלגרם. יותר ממוקד. פחות אפשרות לבזבוז זמן. מקשיב לערוץ וגולל. אבל נמצא בשניהם". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין. מעריך את המאמץ לייצר מטבע שהוא לא אינפלציוני וישמור את הערך שלו. זה רעיון טוב. רק צריך לחכות שהעולם יפנים את זה". ת"א 35 או 500 S&P

"אני ב־S&P אבל זה לא אומר שזה הדבר הנכון. מצטער שלא הייתי בת"א בשנים האחרונות, אבל הרבה יותר קל, מהיר וזול להשקיע בארה"ב. למרות שזה אבסורד. גם פפר וגם וואן זירו, שהם אחלה בנק, יותר נגיש שם. פחות נחמד וכיף להשקיע בארץ בערוצים האלה כמו אקסלנס". מדדים או מניות

"גם וגם. אם אתה אדם שזה לא חלק מהחיים שלו וזה לא תחביב, אז מדדים. עוד לא קרה שמדד גדול קרס לגמרי עד כמה שאני יודע או שלא הגיע לשיא אחרי תקופה מסוימת. נאסד"ק ו־S&P 500 הם אחלה למי שלא רוצה להתעסק בזה הרבה זמן. ומי שרוצה להשיג תשואות עודפות מניות, זה יוכל להיות כיף ורווחי אבל גם מסוכן. ממליץ לשלב ולעשות הכול בזהירות". חשבון בבנק או בבית השקעות

"וואן זירו נותנים גם חשבון בנק ללא עמלות, חשבון מתקדם, דיגיטלי בלי עמלות מסחר והמרה. להשקעה היום בארה"ב, לפחות בשבילי, זה הכלי הכי נוח, בפער".

איך אני מתעדכן

"בעיקר יוטיוברים מחו"ל וגם נוח לי לשמוע את מיכה סטוקס בעברית. וכמובן שגם כל ה־AI מקל מאוד לחקור ולנתח חברה ואת הדוחות שלה. אני צורך מידע גם מטוויטר".

הסולידית, תמיר מנדובסקי או גיא נתן?

"אני אוהב לראות את האנשים שמטיפים למשהו שגם עשו את הכסף בצורה שהם מטיפים אליו. מה שהרשים אותי אצל ג'רני זה שהוא מטיף לסטוק פיקינג וכך הוא עשה את ההון שלו - מבחירת מניות. לא ממכירת קורסים ולא מלמכור רעיונות.

"אני מעריך את העשייה של החבר'ה הישראלים, אבל אני לא חושב שהם עשו את ההון מהשקעות אלא מדברים אחרים. אבל כן מיכה סטוקס.

"אחי הקטן, בן 16, קנה את הספר של תמיר מנדובסקי והוא מבין שצריך להשקיע במדדים. אם הייתי מתחיל בגיל 16 היה לי הרבה יותר כסף היום. היום זה פחות רלוונטי למה שאני מחפש".

תחומי ההשקעה שלי

"לתיק שלי יש קורלציה גבוהה למה שאני עוסק בו בחיים. אני מאוד אוהב טכנולוגיה. ידעתי ש־AMD, אחרי שנים שלא היו תחרותיים מול אינטל, התחילו להיות תחרותיים ב־2017, וכשנכנסתי לשוק קניתי AMD. לצערי קניתי מוקדם מדי. המניה עלתה רק הרבה זמן אחרי שהתאכזבתי ומכרתי.

התיק מורכב בעיקר מטכנולוגיה ומאנרגיה, כי אני מבין את הצורך של אנרגיה לפיתוחים הטכנולוגיים של בינה מלאכותית.

"אחרי הירידות של אפריל שעבר, הבנתי שגוגל מוערכת בחסר מאוד גדול. היא הייתה בשווי של פחות מ־2 טריליון דולר. לפי הערך של נטפליקס ידעתי שיוטיוב לבד שווה כמעט טריליון דולר. להגיד שכל העסקים האחרים של גוגל שווים פחות מטריליון דולר כשחברות כמו מטא ואנבידיה נסחרות בכמה טריליונים - היה נשמע לי קצת הזוי. היא הייתה במכפיל נמוך יחסית, קניתי גוגל ועשיתי 100% בתוך כמה חודשים.

לקח שלמדתי

"אני אדם יחסית זהיר. קרה גם שהתחרטתי על דברים שקניתי. אבל רוב הזמן אני מתחרט שקניתי מניות בפחות מדי כסף או שחיכיתי יותר מדי עד הקנייה. הלקח שלי הוא שכשיש אינדיקטורים חזקים לקנייה אז לסתום את האף, להתעלם מהתחושות ולקנות בסכומים משמעותיים, ולא 1,000־2,000 שקל".

בחיים לא אשקיע ב...

"לא השקעתי בחברות תוכנה. לא התחברתי לזה. אין להן פטנט ייחודי, זה פשוט שורות קוד שמסודרות בצורה מסוימת. עכשיו הן חוטפות בגלל שנהיה זול לייצר קוד. יהיה קשה להקים חברות ענק של טריליוני דולרים.

"גם פארמה נשמע לי כמו תחום מסוכן. תלוי באישורים וברגולציות. יש אנשים שיודעים ואנשים שמבינים בזה הרבה לפני שלנו, כמשקיעים קטנים, יש אפשרות לדעת".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"המון. הרוב. את רוב הדברים אני עוד צריך ללמוד. לנתח טוב יותר דוחות של חברות. לעשות מחקר טוב יותר. עד היום הסתמכתי בעיקר על ניתוח ערך, אבל אני כן חושב שאוכל להפיק תועלת גם משילוב של ניתוח ערך ואולי קצת ניתוח טכני.

"וגם לעשות אוטומציה של ההשקעות שלי. לפתח בוט שיסחור במקומי. אלגו־טריידינג נשמע מעניין, אם כי לא התעסקתי בזה לעומק".

כמה כסף עשיתי

"לא סכום ששינה את החיים שלי וגם לא סכום שמאפשר לי אפילו הון עצמי לדירה ראשונה. כן הרווחתי סכום שקידם אותי יפה. בהסתכלות של ריבית דריבית הרבה שנים קדימה, הסכום הזה יעשה את ההבדל".

המלצת מעקב

"אני אוהב לקבל המלצות מאחרים אבל לא רוצה לקחת את האחריות של לתת המלצות. אני קצת צבוע בהקשר הזה. לא רוצה שאנשים יפסידו כסף בגללי".