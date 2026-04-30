הרכישה שהצליחה יותר מדי והפכה לבעיה גדולה של פלייטיקה

בנובמבר 2024 השלימה פלייטיקה את רכישת סופרפליי (SuperPlay), סטודיו משחקים ישראלי שהוקם בידי יוצאי החברה, בעסקה שהיקפה עמד על כ־700 מיליון דולר במועד הסגירה. עבור פלייטיקה, היה זה מהלך אסטרטגי מרכזי שסימן מעבר הדרגתי מתחום הקזינו החברתי הוותיק והרווי אל עולמות משחקי הקז'ואל, המתאפיינים בקצבי צמיחה גבוהים ובקהל יעד רחב יותר.

כחלק מהעסקה נקבע מנגנון תשלומים עתידיים (Earnout) בהיקף של עד 1.25 מיליארד דולר, המבוסס על ביצועי סופרפליי בשנים 2027-2025. אלא שבעוד שבתחילה נראה היה מדובר במבנה מאוזן, בתוך זמן קצר התברר כי סופרפליי אינה רק מנוע צמיחה נוסף, אלא אחד המרכזיים בפורטפוליו של פלייטיקה.

בשנת 2025 ייצרה החברה הנרכשת הכנסות של כ־573 מיליון דולר - זינוק של כ־67% מעל רף ה־342 מיליון דולר שנקבע כבסיס לחישוב התשלומים. המשמעות היא שדווקא ההצלחה המוקדמת והחצייה המהירה של היעדים מגדילה את המחיר שפלייטיקה נדרשת לשלם, והופכת את העסקה להתחייבות פיננסית הולכת וגדלה.

חרב הפיפיות של ה־Earnout

השפעת הרכישה כבר באה לידי ביטוי בדוחות הכספיים: ברבעון האחרון רשמה פלייטיקה הפסד של כ־309 מיליון דולר, שנבע בעיקר מעדכון חשבונאי של שווי ההתחייבויות לתשלומי ה־Earnout. אף שמדובר בהפסד חשבונאי "על הנייר", הוא ממחיש את היקף ההתחייבויות העתידיות של החברה.

מעבר להשפעה החשבונאית, הדוחות המורחבים חושפים סיכון תזרימי ממשי. פלייטיקה מציינת כי ייתכן שתזרים המזומנים והנזילות שבידיה לא יספיקו למימון התשלומים, במיוחד אם לא תצליח למחזר את קו האשראי המרכזי שלה עד 2027. תשלומי ה־Earnout צפויים להבשיל בדיוק באותן שנים, מה שמייצר חפיפה בעייתית בין ההתחייבויות לעסקה לבין מועדי פירעון החוב.

לצד לוחות הזמנים, גורם נוסף שמדאיג את המשקיעים הוא סביבת הריבית. חלק ניכר מהחוב של פלייטיקה, העומד על כ־2.3 מיליארד דולר, נלקח בתקופה של ריבית נמוכה במיוחד. מחזור החוב בשנים 2027-2026 צפוי להיעשות בסביבת ריבית גבוהה בהרבה, צעד שעלול להגדיל משמעותית את הוצאות המימון ולפגוע ברווח הנקי - גם אם הפעילות העסקית תישאר יציבה. זהו "הפיל שבחדר" מבחינת הסיכון התזרימי: לא רק שאלת היכולת למחזר את החוב, אלא המחיר הכבד שזה יגבה מהחברה.

כדי להתמודד עם הלחץ הפיננסי, הודיעה פלייטיקה על השעיית חלוקת הדיבידנד - צעד המעיד על מעבר למדיניות של שימור מזומנים. מניית החברה, מצדה, כבר איבדה עשרות אחוזים בשנה האחרונה וכ־90% מערכה לעומת שיא כל הזמנים, וזאת למרות השיפור בפעילותה.

רוברט אנטוקול, מייסד ומנכ''ל פלייטיקה / צילום: יח''צ אוהד רומנו

בשוק ההון מתייחסים למקרה של פלייטיקה כדוגמה קלאסית ל"מלכוד ה-Earnout" - מנגנון שנועד להגן על הרוכשת, אך הפך לחרב פיפיות. "פלייטיקה קנתה מנוע צמיחה מצוין, אלא שמבנה העסקה הניח הצלחה מתונה מזו שהושגה בפועל", אומר מקור בשוק ההון. לדבריו, כשההצלחה מגיעה מהר מדי, היא מייצרת לחץ תזרימי.

לדברי המקור, הבעיה עמוקה אף יותר ונוגעת לליבת המודל העסקי: "המודל של פלייטיקה מתבסס על משחקים חינמיים עם חסמי כניסה נמוכים. אלו אינם נכסים בעלי תוחלת חיים של עשרות שנים, כמו FIFA או Call of Duty, ולכן קשה יותר לבנות סביבם תזרים יציב לטווח ארוך". הוא מוסיף כי גם בגזרת המשתמשים לא נרשמה פריצת דרך משמעותית: "היקף המשתמשים לא צומח בקצב מהיר, ויחס ההמרה למשתמשים משלמים אינו משתפר. נתונים אלו מעלים סימני שאלה לגבי קיימות המודל לאורך זמן".

האם ה־DTC יציל את המצב

לצד הסיכונים, פלייטיקה פועלת לבניית מנועי רווחיות חדשים, כשהמרכזי שבהם הוא המעבר לערוץ מכירה ישיר לצרכנים (Direct-to-Consumer). במסגרת מהלך זה, החברה מאפשרת לשחקנים לבצע רכישות ישירות דרך פלטפורמות בבעלותה, ובכך עוקפת את העמלות בגובה 30% הנגבות על ידי אפל וגוגל. המהלך כבר מניב תוצאות: לפי נתוני החברה, המכירות הישירות מהוות כ־36% מההכנסות ומגיעות לקצב שנתי של כמיליארד דולר - נתון המשקף שיפור מהותי ברווחיות הגולמית וב-EBITDA.

עם זאת, השאלה שנותרת פתוחה היא האם חיסכון זה יספיק כדי לקזז את היקף התחייבויות ה־Earnout ואת העלייה הצפויה בהוצאות המימון.

במקביל, תמהיל הפעילות של החברה עבר שינוי משמעותי: כ־74% מהכנסות פלייטיקה מגיעות כיום ממשחקי קז'ואל - משחקים נגישים דוגמת פאזלים ומשחקי קלפים - זאת לעומת העבר, שבו התבססה בעיקר על "קזינו חברתי" (פוקר ומכונות מזל). מעבר זה מעיד על הסטת המוקד מתחום בוגר ושחוק יחסית לעבר שווקים צומחים יותר. עם זאת, התהליך עדיין בעיצומו, והחברה נדרשת לנהל במקביל פעילות ותיקה לצד מנועי צמיחה חדשים, תוך השקעה במאמצי שיווק גבוהים.

חלופות אסטרטגיות וסימני שאלה

על רקע הלחצים הללו, הודעת פלייטיקה כי היא בוחנת "חלופות אסטרטגיות" מקבלת פרשנות רחבה יותר: ייתכן שלא מדובר רק בניסיון להצפת ערך, אלא בצורך בגב פיננסי איתן יותר. בתעשייה שבה הגודל הופך ליתרון תחרותי, מיזוג או רכישה עשויים לספק פתרון ללחצים התזרימיים. עסקאות ענק בשנים האחרונות, דוגמת רכישת Activision Blizzard בידי מיקרוסופט, ממחישות את הביקוש לנכסי גיימינג מצד ענקיות טכנולוגיה וגופים פיננסיים. עם זאת, אין ודאות כי המהלך יבשיל לכדי עסקה מלאה, במיוחד לאור ניסיון עבר דומה.

סיפורה של פלייטיקה ממחיש עד כמה דק הגבול בין הצלחה לעומס פיננסי. רכישת סופרפליי אמנם האיצה את הצמיחה מעל הציפיות, אך במקביל יצרה התחייבויות המעמידות את המאזן במבחן.

כעת ניצבת החברה בצומת דרכים: ניהול נכון של החוב, מחזורו בתנאים סבירים והמשך ייצור תזרים חזק עשויים להפוך את העסקה להצלחה ארוכת טווח. מנגד, אם תנאי השוק יקשו על המימון, אותה הצלחה עלולה להפוך לאיום על יציבותה. כך או כך, המקרה של פלייטיקה מדגיש אמת פשוטה בשוק ההון: גם הצלחה יכולה להיות מסוכנת, במיוחד כשהיא מגיעה מהר מדי.

מחברת פלייטיקה לא נמסרה תגובה לכתבה.