ביל גייטס השקיע שנים בבניית תדמיתו. כעת היא נסדקת

אמ;לק את תדמיתו של ביל גייטס כמיליארדר חביב ופילנתרופ בנו ותיחזקו בקפדנות עשרות עובדים. הם בחנו תלבושות על בובה בהתאמה אישית, עקבו אחר דעת הקהל וגם התערבו בסדרות תיעודיות שנעשו עליו. אבל המסמכים והתמונות שנחשפו מחקירת עבריין המין ג'פרי אפשטיין הטילו עליו צל כבד. הוא עדיין טוען כי לא עשה דבר בלתי חוקי, אך הודה בפני עובדי הקרן שלו כי ניהל רומנים עם נשים שהוזכרו בהתכתבויות עם אפשטיין. מקורבים מתרחקים ממנו, ולאירועים מרכזיים שפקד נרמז שעדיף שלא יגיע.

עובדיו של ביל גייטס השקיעו שנים בטיפוח מוקפד של תדמיתו. עד כדי כך שהם מחזיקים בובה בהתאמה אישית באמצעותה הם בוחנים מראש את הבגדים שילבש.

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לדברי עובדים בעבר ובהווה, צוות הסטיילינג של גייטס מחזיק במבנה נפרד מלאי גדול של סוודרים בגוונים ניטרליים ובמגוון סגנונות צווארונים, לצד חולצות מכופתרות, מכנסיים אלגנטיים וזוגות נוספים של המשקפיים שהוא מרכיב בקביעות. לקראת אירועים פומביים, העובדים בדרך כלל שולחים שלוש חלופות לאישור הדרג הבכיר. המטרה: להציג אדם רגוע, נגיש וידידותי, בדומה למנחה תוכנית הילדים האמריקאית מיסטר רוג'רס.

מאחורי תדמיתו הציבורית עומדת תשומת לב קפדנית מצד עשרות עובדים האחראים על ניהול התקשורת של גייטס ושל האימפריה שלו. עבודתם סייעה לעצב את דמותו כמיליארדר מבריק, שהותיר מאחור את עברו כמונופוליסט ממיקרוסופט ואימץ את דמותו הרכה והחמימה של פילנתרופ עולמי. קרן גייטס, מהגדולות בעולם, מחזיקה בהון של 89 מיליארד דולר והובילה שורת יוזמות פורצות דרך בתחומי הבריאות והפיתוח ברחבי העולם, ובהן המאבק בתמותת ילדים ובמחלות זיהומיות. בסקר שנערך ב־2019 דורג גייטס במקום הראשון ברשימת אנשי הציבור המוערצים ביותר, לפני הדלאי לאמה והאפיפיור פרנציסקוס.

תדמיתו התנפצה כשנחשפו פרטים נוספים על קשריו של גייטס (70) עם ג'פרי אפשטיין המנוח, וערערו את ניסיונותיו הקודמים להפחית מחשיבות יחסיו עם עבריין המין. במפגש עם עובדי הקרן בפברואר הודה גייטס כי ניהל שני רומנים עם נשים רוסיות, שהוזכרו בהתכתבויות של אפשטיין.

כמה אנשים המעורים בפרטים סיפרו כי קיבלו את הודאתו בתדהמה: במסגרת הליכי הגירושים שלו עלו טענות הנוגעות ליותר מ־20 קשרים מחוץ לנישואים.

ממסמכי משרד המשפטים האמריקאי עולה כי גייטס נפגש עם אפשטיין פעמים רבות, למרות חששות שהביעה רעייתו דאז. עוד עולה כי אפשטיין היה מודע לחלק ממערכות היחסים שניהל גייטס מחוץ לנישואים, וכי שניים מיועציו הקרובים של גייטס החליפו עמו מאות הודעות במשך שנים, עד 2019, אז נפטר אפשטיין.

כעת, ההשלכות של החשיפות בנוגע להתנהלותו של גייטס מתחילות לפגוע גם במאמצים להגן על המוניטין שלו. גייטס, ממייסדי מיקרוסופט, לא הוזמן לפסגת המנכ"לים השנתית של החברה, וגם לא לאסיפה השנתית של בעלי המניות של ברקשייר האת'וויי, בה נהג להשתתף במשך שנים.

מתיחות בקרן בעקבות החשיפות

במשך שנים עקבו שני צוותי סקרים נפרדים, האחד בקרן גייטס והשני במשרדו הפרטי, גייטס ונצ'רס, אחר דעת הקהל על גייטס. לפי מסמכים פנימיים שנבחנו על ידי ה"וול סטריט ג'ורנל", מניתוח תקשורתי שהוכן עבור קרן גייטס עולה כי היקף הסיקור השלילי כלפי גייטס והקרן זינק ביותר מ־40% מאז פרסום מסמכי אפשטיין ועד פברואר.

אחד הגרפים הדגיש גלי סיקור תקשורתיים נרחבים ברחבי העולם בעקבות שלושה אירועים: לאחר שמלינדה פרנץ' גייטס התייחסה לאפשטיין בראיון, לאחר שגייטס ביטל את השתתפותו בכנס טכנולוגיה בהודו, ובהמשך לאחר שהתייחס לקשריו עם אפשטיין במפגש עם עובדי הקרן.

גייטס ואשתו לשעבר מלינדה. חששותיה בנוגע לקשריו עם אפשטיין גרמו למתחים / צילום: ap, Elaine Thompson

במשך שנים טענו גייטס ואנשיו הבכירים כי יחסיו עם אפשטיין עסקו אך ורק בפילנתרופיה, וכי נשים לא נכחו בפגישותיהם. אולם מהמסמכים עולה תמונה מורכבת יותר: אפשטיין נסע עם גייטס והכיר לו את יו"ר ועדת פרס נובל לשלום, היה מעורב במשא־ומתן שניהלו עובדיו של גייטס עמו, וגייטס הצטלם עם אפשטיין ועם הנשים שסבבו אותו לפני או אחרי חלק מפגישותיהם.

דובר מטעם גייטס מסר כי הוא לא היה מעורב בפעילות בלתי חוקית כלשהי עם אפשטיין, והודה כי עצם הפגישה עמו הייתה טעות. "גייטס התנצל על הטעות הזו, וצפוי למסור עדות מרצונו בפני ועדת הפיקוח של בית הנבחרים כדי להשיב על שאלות בנוגע לקשריו עם אפשטיין. גייטס תומך בפרסום כלל מסמכי אפשטיין, מתוך תקווה שהקורבנות יזכו לצדק המגיע להן", מסר הדובר.

דובר מטעם קרן גייטס מסר בהצהרה: "הפגיעה שהסב אפשטיין לנשים ולנערות הייתה מחרידה, והקרן מצרה על כך שעובדיה קיימו עמו קשר כלשהו, בכל צורה שהיא".

דוברת מטעם מלינדה פרנץ' גייטס סירבה להגיב.

על רקע המתיחות שנוצרה בקרן בעקבות החשיפות החדשות, נמסר לעובדים כי נפתחה בדיקה חיצונית בנוגע לקשרי הקרן עם אפשטיין. השבוע גייטס התייצב בפני ועדה בקונגרס לענות על שאלות בנוגע לקשריו עם עבריין המין.

צוותו של גייטס שכר את עורך הדין ג'ון מורן, רפובליקאי ולשעבר בכיר במשרד המשפטים האמריקאי, כדי לייצגו. הצוות הצליח לדחות את מועד התשאול מרצון בכמה שבועות, וכן להגיע להסכמה שלפיה הופעתו לא תתועד בווידאו.

לדברי אנשים שתודרכו על ידי אנשי צוות בקונגרס, בוועדה מתכוונים לשאול את גייטס על הודעות דוא"ל שאפשטיין שלח לעצמו ושנכללות במסמכי משרד המשפטים. בהודעות נטען כי גייטס נדבק במחלת מין, וכן כי בירר לגבי אנטיביוטיקה שיהיה ניתן לתת בחשאי לאשתו דאז. דובר מטעם גייטס מסר בעבר כי הודעות הדוא"ל מ־2013 הן "אבסורדיות לחלוטין ושקריות לחלוטין".

במפגש עם עובדי הקרן בפברואר, התייחס גייטס לקשריו עם אפשטיין בשילוב של חרטה והתגוננות. הוא הודה כי הפגישות עם אפשטיין היו טעות, ואמר כי הפרשה עומדת "בניגוד מוחלט לערכי הקרן".

גייטס הודה בקיומם של שני קשרים מחוץ לנישואים עם נשים רוסיות, וכן התייחס לתצלומים שבהם נראה לצד נשים שפניהן הושחרו, ואשר לדבריו שימשו כעוזרותיו של אפשטיין. "לא עשיתי דבר בלתי חוקי. לא ראיתי דבר בלתי חוקי", אמר. גייטס הוסיף כי הנשים לא נכחו בפגישות וכי לא שוחח עמן.

גייטס עם אחת העוזרות שלו. ''לא עשיתי דבר בלתי חוקי'' / צילום: Reuters, House Oversight Committee Democrats

בשורה הראשונה ישבו בת זוגו פאולה הרד, אחת מאחיותיו ולארי כהן, מנכ"ל ותיק של גייטס ונצ'רס ויד ימינו של גייטס.

מותו של אפשטיין והניסיון להצניע את הקשר

לדברי עובדים בחברה ומסמכים פנימיים, אנשיו של גייטס השקיעו שנים בטיפוח תדמיתו הציבורית, כדי להרחיקו מהדימוי הלוחמני שאפיין אותו בתקופה שבה נאבק באישומי הגבלים עסקיים כמנכ"ל מיקרוסופט.

הצוות מקפיד לנהל ולעצב את נוכחותו המקוונת במטרה למשוך עוקבים ברשתות החברתיות ומנויים לבלוג שלו, Gates Notes. אחד מרגעי השיא היה לפני כמה שנים, כשסרטון יוטיוב שבו גייטס וחברו המיליארדר וורן באפט עובדים בסניף דיירי קווין הפך לוויראלי.

הסקר שערכה חברת YouGov ב־2019, ובו דורג גייטס כאיש המוערץ ביותר בעולם, זכה לתשואות במשרדו הפרטי, גייטס ונצ'רס. "מדובר בהישג יוצא מן הכלל, המשקף את העבודה הקשה והיצירתיות של הצוות", כתב כהן, מנכ"ל גייטס ונצ'רס, בהודעת דוא"ל שבחן ה"וול סטריט ג'ורנל".

כהן, לצד עובדים נוספים של גייטס, לא השיב לבקשות תגובה.

אפשטיין נעצר בקיץ 2019 ובהמשך נפטר בכלא. מותו העלה שאלות בנוגע לרשת הקשרים שטיפח באליטה, וחלק מקשריו עם בעלי השפעה, בהם גייטס, החלו להיחשף.

באותה שנה, בספטמבר, נטפליקס העלתה את הסרט התיעודי "Inside Bill's Brain", שהציג מבט אינטימי ומחמיא על הפרק השני בחייו כפילנתרופ. באותו חודש נשאל גייטס בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" על קשריו עם אפשטיין, במסגרת קידום הסרט.

גייטס השיב: "נפגשתי איתו. לא היו לי איתו קשרים עסקיים או קשרי ידידות... היו אנשים בסביבתו שאמרו, 'אם אתה רוצה לגייס כספים למען בריאות עולמית ולעודד פעילות פילנתרופית נוספת, הוא מכיר הרבה אנשים עשירים'. כל הפגישות שקיימתי איתו היו פגישות עם גברים. מעולם לא השתתפתי במסיבות שלו או בדברים מהסוג הזה".

בחודש שלאחר מכן כהן כינס ישיבת עובדים במשרדו הפרטי של גייטס כדי לדון בדיווחים התקשורתיים. כמה משתתפים סיפרו כי כהן אמר לעובדים שאף שהקשר נראה בעייתי, הוא הסתכם בענייני פילנתרופיה.

לאחר הפגישה כמה מהמשתתפים סיפרו כי חשו שההנהלה מעניקה עדיפות לשליטה במסרים על פני שקיפות.

גייטס אמר בהמשך כי נפגש עם אפשטיין מספר פעמים בין 2011 ל־2014, בין היתר בביתו בניו יורק ובפגישות בפלורידה, בסיאטל ובאירופה.

האי של אפשטיין / צילום: ap, Steve Helber

הגירושים והתערבות בסדרה בנטפליקס

קשריו של גייטס עם אפשטיין שבו לכותרות ב־2021, כשהוא ומלינדה פרנץ' גייטס היו בהליכי גירושים. ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי אחד ממוקדי המתח ביניהם היה חששותיה של רעייתו בנוגע לקשריו עם אפשטיין, שליוו אותה כבר מ־2013.

ב־2023 דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי אפשטיין גילה שגייטס ניהל קשר מחוץ לנישואים עם שחקנית ברידג' רוסייה, ובהמשך נראה שניסה להשתמש במידע כדי לסחוט אותו. "אפשטיין ניסה, ללא הצלחה, להשתמש בקשר מהעבר כדי לאיים על מר גייטס", מסרה אז דוברת מטעמו.

מאחורי הקלעים, הצוות של גייטס כבר נערך לקראת סדרה נוספת של נטפליקס, שבה הוא הוצג כ"איש חזון בתחום הטכנולוגיה ופילנתרופ עולמי בתחומי הבריאות והאקלים". אף שהפרויקט הוצג לעובדים כסדרה תיעודית עצמאית, מסמכים פנימיים חושפים כי לאנשיו של גייטס הייתה מעורבות בהפקתו.

איאן סונדרס, בכיר בגייטס ונצ'רס, העביר בינואר 2024 מסמך בן תשעה עמודים לצוות ההפקה לאחר שגייטס וכהן צפו בפרקי הסדרה. במזכר כתב סונדרס כי אמנם גייטס היה "חיובי למדי", אך היו לו הערות לגבי כל אחד מחמשת הפרקים.

בין ההערות: "כולנו מבקשים שוב לשנות את סצנת הסיום, שבה יש לביל הבעה חמוצה" או "צריך להסיר לחלוטין חלק מהאנשים המופיעים בפרק הזה".

לפי מסמך נוסף שכתב סונדרס, גייטס וכהן ערכו "מרתון צפייה" בסדרה לפני השקתה. לאחר מכן העביר סונדרס לצוותים שהיו מעורבים בהפקה, בהם אנשי Tremolo Productions, שש הערות מרכזיות.

הם הציעו כי הצוות יצלם עוד חומרים ויבצע עריכה נוספת. "נוכל להעמיד לרשות Tremolo מימון מלא או יותר ממלא, אם יהיה בכך צורך", נכתב במזכר.

דוברים מטעם נטפליקס ו־Tremolo מסרו כי אין להם כל ידיעה על כך שגייטס או אנשיו מימנו חלק כלשהו מהסדרה התיעודית. דובר מטעם נטפליקס מסר כי לנטפליקס נשמרה זכות ההכרעה הסופי ת בנוגע לעריכה ולאישור התוכן היצירתי של הסדרה.

לפי גורמים המעורים בנושא, עם השלמת הפרויקט שמו של בכיר בגייטס ונצ'רס הופיע כמפיק בסדרה, למרבה ההפתעה והאכזבה של חברים בצוות התיעודי. הסדרה נקראה "מה הלאה? העתיד עם ביל גייטס".

דובר מטעם נטפליקס סירב להתייחס לקרדיט ההפקה.

פרסום המסמכים מלבה את הסערה

הסדרה ניסתה להפנות מבט לעתיד, אך מסמכי אפשטיין שפרסם משרד המשפטים החזירו במהרה את תשומת הלב לעבר. אלה כללו יותר מ־1,000 הודעות דוא"ל הקשורות לגייטס, לקרן שלו או לאנשים שעבדו עבורו.

בתוך הארגון התסכול הלך וגבר. מארק סוזמן, מוותיקי הקרן שמונה למנכ"ל ב־2020, קיים מפגש עם העובדים בתחילת פברואר, ימים ספורים לאחר פרסום המסמכים. גייטס לא נכח.

כמה עובדים העלו שאלות בנוגע לקשריו של גייטס עם אפשטיין, כך סיפרו משתתפים במפגש ואנשים שתודרכו על תוכנו. סוזמן אמר לעובדים כי כל קשר בין אפשטיין לקרן גורם לו לחוש "מוכתם במידה מסוימת", וכי הקשר הזה מקשה על קידום מטרותיה של הקרן. לדברי כמה מהנוכחים, בקהל נצפו מספר אנשים בוכים.

משרדי קרן גייטס. מחזיקה בהון של 89 מיליארד דולר / צילום: ap, Lindsey Wasson

"קרן גייטס ממשיכה להתמקד במשימתה לשיפור חייהם של אנשים בארה"ב וברחבי העולם. כדי לקדם משימה זו, יו"ר הקרן, המנכ"ל וחברי הדירקטוריון ממשיכים להיות מעורבים באופן מלא בעבודה שלפנינו", מסר דובר הקרן בהצהרה.

בתוך הארגון הבינו אנשיו של גייטס כי הסערה סביבו אינה צפויה לחלוף בקרוב, גם בזמן שהמשיכו להשקיע מיליארדי דולרים בפעילות הקרן בתחומים כמו מיגור מלריה ופוליו וצמצום תמותת אימהות וילדים. עמותות המשיכו לחזר אחר כספי הקרן, במיוחד לאחר שמקורות המימון הפדרליים התייבשו, אך יוקרתה של הקרן נפגעה. מנהיגים בעולם ומנהלי עמותות חששו להופיע לצד גייטס באירועים ציבוריים. אפילו מיקרוסופט החלה להתרחק ממנו.

גייטס נוהג לארח בביתו שבמדינת וושינגטון ארוחת ערב במסגרת פסגת המנכ"לים השנתית של מיקרוסופט. אולם שבועות אחדים לפני האירוע שנערך במאי, קיבל צוותו מסר שלפיו מוטב שלא לקיימו השנה, כך לפי גורמים המעורים בנושא.

"אף שהאירוע לא יתקיים השנה, כבר הזמנו את ביל להשתתף בפסגת המנכ"לים בשנה הבאה", מסר דובר מטעם מיקרוסופט.

לקראת נסיעה להודו באמצע פברואר, קשריו של גייטס עם אפשטיין עוררו דאגה בקרב עובדי הקרן. אנקור וורה, בכיר שהיה אחראי על הנסיעה, וארצ'נה ויאס, מנהלת פעילות הקרן בהודו, העלו בפני עמיתיהם שאלות בנוגע לנסיעה ולשאלה האם נכון לקיימה.

גייטס הגיע תחילה לוויג'יאוואדה, עיר בדרום־מזרח הודו, שם ירד מהמטוס והתקבל על־ידי גורמים רשמיים שגם הצטלמו עמו. משם המשיך למומבאי ולבסוף לניו דלהי, שם היה אמור לשאת נאום מרכזי בכנס בינה מלאכותית בהשתתפות ראשי מדינות ובכירים מתעשיית הטכנולוגיה.

ימים ספורים לפני הנאום, שמו של גייטס לא הופיע בתוצאות חיפוש מסוימות של "משתתפים מרכזיים" באתר הכנס. גורמים בממשלת הודו מסרו לכלי תקשורת מקומיים כי הזמנתו נבחנת מחדש בעקבות הופעת שמו במסמכי אפשטיין.

באותה תקופה פרסם המשרד ההודי של קרן גייטס הודעה ברשת X (לשעבר טוויטר): "ביל גייטס משתתף בפסגת AI אימפקט. הוא יישא את הנאום המרכזי כמתוכנן".

גייטס שהה במלון אוברוי בניו דלהי. לדברי גורמים בממשלת הודו, הוא המתין לעדכון האם עליו להשתתף בארוחת ערב עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, נשיא צרפת עמנואל מקרון ומנהיגים מהעולם העסקי.

בסופו של דבר גייטס לא השתתף בארוחת הערב. בהמשך קיבלה ויאס הודעה מממשלת הודו שלפיה מוטב שגייטס לא ישתתף בפסגה, משום שההתעניינות המחודשת בפרשת אפשטיין עלולה להסיט את תשומת הלב מנושאי הבינה המלאכותית.

שעות ספורות לפני שגייטס היה אמור לעלות לבמה, פרסמה הקרן הודעה ברשת X: "לאחר בחינה מעמיקה, וכדי להבטיח שהמיקוד יישאר בנושאים המרכזיים של פסגת הבינה המלאכותית, מר גייטס לא יישא את הנאום המרכזי".

כמה ימים לאחר ששב לסיאטל, גייטס הסביר לעובדי הקרן כי "אני חושב שהם הרגישו שזה עלול להסיט את תשומת הלב מהפסגה". לדבריו, מדובר היה ב"הסכמה הדדית".

לפי מסמך פנימי, סוזמן ובכירים נוספים בקרן החליטו לבטל את השתתפותו של גייטס בנסיעה לדרום אפריקה שהייתה בשלבי תכנון.

הצרות מגיעות גם לחברת האנרגיה

בתחילת מרץ ועדת חקירה של בית הנבחרים הבוחנת את פרשת אפשטיין, שלחה מכתבים לגייטס ולדמויות בולטות נוספות שהיו מקורבות לאפשטיין, ובהם בקשה למסור עדות. בשבוע שלאחר מכן נאלצה גם חברת האנרגיה הגרעינית של גייטס, טרה פאוור (TerraPower) להתמודד עם השלכות הפרשה על המוניטין שלה.

ב־9 במרץ הודיעה טרה פאוור לעובדיה על אסיפת עובדים וירטואלית בהתראה קצרה של שלושה ימים, מבלי לציין את הסיבה, כך לפי מסמך פנימי. לרוב החברה מודיעה שבועות מראש.

כריס לווסק, מנכ"ל טרה פאוור, חזר בפגישה על המסרים המרכזיים של גייטס. הוא אמר לעובדים כי עליהם לצפות לפרסומים נוספים בנוגע לקשריו של גייטס עם אפשטיין בחודשים הקרובים, על רקע התשאול הצפוי בקונגרס. לווסק הוסיף כי קיבל פניות מעובדים בנושא, ותיאר את החששות שהועלו כ"מדאיגים".

לווסק אמר עוד לעובדים כי שוחח עם משרדו הפרטי של גייטס, וכי "ברור שאין לכך כל קשר לטרה פאוור".

"אין כל קשר לפעילות של טרה פאוור. גם שני הקשרים מחוץ לנישואים שביל נאלץ לחשוף בפני הציבור הרחב, והחרטה שהביע לגביהם, אינם קשורים לטרה פאוור", אמר לווסק, לפי הקלטת הפגישה אותה בחן ה"וול סטריט ג'ורנל".

הוא עודד את העובדים להמשיך ולהתמקד במשימת החברה.

כמה עובדים בעבר ובהווה חשו מבולבלים, ובשיחות פרטיות ביניהם אמרו כי הדברים אינם נכונים. גייטס תיאר במפגש עם עובדי הקרן את אחת הנשים שעמה ניהל קשר מחוץ לנישואים כ"פיזיקאית גרעין רוסייה שהכרתי במסגרת פעילות עסקית". אולם אותה אישה הייתה קשורה באופן הדוק לטרה פאוור.

לפי עמוד הלינקדאין שלה, היא עבדה בטרה פאוור בין 2010 ל־2012, ושמה אף הופיע במערכת הפנימית של החברה. ב־2011 היא הופיעה בכתבת מגזין שעסקה בעבודתה בטרה פאוור, וכללה צילומים שלה עם גייטס ועם סגן יו"ר החברה, נתן מירוולד, מקורב ותיק של גייטס.

אחד המנהלים בטרה פאוור אמר בהמשך לכמה מהעובדים שהעלו את הנושא, כי אותה אישה הועסקה למעשה בחברת האם של טרה פאוור. חלק מהעובדים סברו שמדובר בהבחנה טכנית שנועדה להגן על המותג של גייטס.

טרה פאוור והאישה לא השיבו לבקשות תגובה. דובר מטעם גייטס מסר כי לא ניהל "מערכת יחסים בלתי הולמת עם אף עובדת של טרה פאוור". אדם המעורה בנושא אמר כי הקשר הקצר ביניהם החל לאחר תקופת עבודתה בטרה פאוור.

בסוף מרץ גייטס נעדר באופן בולט מ־CERAWeek, אחד הכנסים החשובים ביותר של תעשיית האנרגיה, המתקיים ביוסטון. בשנים קודמות גייטס היה אחד הדוברים המרכזיים, כמייסד טרה פאוור וברייקת'רו אנרג'י (Breakthrough Energy), חברת השקעות בתחום האקלים.

למעשה, מארגני CERAWeek קיימו שיחות עם צוותו של גייטס בנוגע להשתתפותו כדובר בכנס, אך בסופו של דבר החליטו כי לאור הקשרים המיוחסים לו עם אפשטיין, זה אינו הזמן המתאים עבורו לעלות לבמה.

גייטס השתתף במקום זאת באירוע מצומצם יותר משלו, פסגת המשקיעים של ברייקת'רו אנרג'י ונצ'רס, שבמהלכה ראיין אותו אחד מבכירי החברה. גייטס אירח מפגשים במלון ארבע העונות עם שותפים ומשקיעים, במרחק כמה רחובות בלבד מכנס CERAWeek.

ברייקת'רו אנרג'י מנסה לגייס כמה מאות מיליוני דולרים עבור קרן חדשה, אך נתקלה בקשיים בגיוס ההון, כך לפי גורמים המעורים בנושא. חלק מהמשקיעים ציינו כי הם מודאגים מקשריו של גייטס עם אפשטיין ומהתרחקותה של הקבוצה מפעילותה בתחום האקלים.

"קהילת המשקיעים שלנו ממשיכה לצמוח, ומעולם לא היינו אופטימיים יותר לגבי עתיד החברה והחברות שבהן אנו משקיעים", מסר דובר מטעם ברייקת'רו אנרג'י בהצהרה. "המשקיעים שלנו נלהבים מצבר החברות שבצנרת".

לפי גורמים המעורים בנושא, גייטס נערך לקראת הופעתו בפני ועדת הקונגרס. בין הנושאים שהיו צפויים לעלות: לא הועלו טענות לקשרים מחוץ לנישואים בין גייטס לעובדות הקרן, ולא הוגשו תלונות רשמיות בנושא.

אולם הסיפור שמנסים אנשיו של גייטס להציג מתחיל להיסדק, אפילו בקרב חלק מהאנשים הקרובים אליו ביותר.

המשבר ביחסים עם וורן באפט

בעת שבכירי הקרן השתתפו במפגש עבודה בקניה, הפתיע את המשתתפים וורן באפט, חברו הוותיק של גייטס, בהתבטאויות בנוגע לגייטס ולאפשטיין ששודרו בטלוויזיה ב־31 במרץ.

המשקיע האגדי היה אחד התומכים הגדולים ביותר של הקרן, והתחייב להעניק לה תרומות שנתיות לאורך כל חייו. אולם ב־2021, לאחר ההודעה על גירושי בני הזוג גייטס, פרש מתפקידו בחבר הנאמנים. ב־2024 אמר באפט ל"וול סטריט ג'ורנל" כי לאחר מותו לא תועבר לקרן גייטס תרומה נוספת מכספו.

בראיון ל-CNBC שנערך במרץ באפט הודיע כי לא שוחח עם גייטס מאז פרסום מסמכי אפשטיין. באפט (95) הוסיף כי בכוונתו להמתין וללמוד פרטים נוספים מתוך המסמכים לפני שיקבל את החלטתו השנתית בנוגע לתרומות, בסוף יוני.

בתחילת מאי גייטס לא השתתף באסיפה השנתית של ברקשייר האת'וויי, החברה שבאפט עמד בראשה במשך עשרות שנים ושבה כיהן גייטס כחבר דירקטוריון עד 2020. אף שלא נאסר עליו להשתתף, כמה אנשים המליצו לו שלא להגיע. זו הייתה הפעם הראשונה זה שנים רבות שבה נעדר מהמפגש.

שבועות ספורים לאחר מכן אירח גייטס את חברי מיזם התחייבות הנתינה, אותו הקים עם באפט ועם מלינדה פרנץ' גייטס, במפגש השנתי שנערך באוהאי שבקליפורניה. מי שבלטו בהיעדרם היו שני השותפים האחרים להקמת המיזם.

דובר מטעם מיזם התחייבות הנתינה מסר כי היקף ההשתתפות במפגשים משתנה משנה לשנה, וסירב להתייחס לנוכחותם או להיעדרם של משתתפים מסוימים.

הכתבה פורסמה במקור ב"וול סטריט ג'ורנל" לפני עדותו של גייטס בקונגרס, ועודכנה קלות בתרגום