הישראליות בוול סטריט מככבות: דוחות חזקים לורוניס ופייבר

עונת הדוחות לרבעון הראשון של 2026 נמשכת, וגם חברות מישראל שנסחרות בוול סטריט מפרסמות את הדוחות הכספיים שלהן בימים אלה. אמש (ג') אחרי המסחר פורסמו הדוחות של חברת אבטחת הסייבר ורוניס , והבוקר (ד') פורסמו הדוחות של חברת התוכנה פייבר .

ורוניס: צמיחה בהכנסות

ורוניס, בניהולו של המייסד יקי פייטלסון, מספקת פתרונות להגנה וניהול של דאטה בארגונים, והיא נסחרת בנאסד"ק בשווי 3 מיליארד דולר אחרי ירידה של 40.6% בשנה האחרונה.

בשני הדוחות הקודמים שהיא פרסמה התגובה בשוק הייתה שלילית, והמניה ירדה בחדות, אך הפעם התגובה היא חיובית, והמניה קפצה במסחר המאוחר בשיעור דו-ספרתי.

החברה נמצאת בתקופת מעבר במסגרתה לקוחותיה עוברים מחוזי on-prem לרישיונות SaaS, דבר שמשפיע גם על התוצאות.

ורוניס דיווחה על צמיחה של 26.9% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד לרמה של כ-173 מיליון דולר, מתוך זה הכנסות של כ-161 מיליון דולר מתחום ה-SaaS (תוכנה כשירות), צמיחה של 81.8%. כצפוי, נרשמה ירידה בהכנסות ממנויים וכן מתחום התחזוקה והשירותים. ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) מתחום ה-SaaS צמחו ב-69% ל-683 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ורוניס רשמה הפסד תפעולי של 44.5 מיליון דולר והפסד נקי של 36.9 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP נרשם הפסד תפעולי של 1.4 מיליון דולר, צמצום לעומת הפסד תפעולי של 6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 7.5 מיליון דולר - גידול משמעותי מהרבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP למניה הגיע ל-6 סנטים, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד של 5 סנטים, על בסיס תחזית שמסרה החברה ברבעון הקודם.

התזרים החופשי של ורוניס הסתכם ב-61.6 מיליון דולר, ירידה של 8%. בסוף הרבעון היו לורוניס בקופה כ-900 מיליון דולר, אחרי שרכשה את חברת AllTrue.ai וכן רכשה מניות של עצמה ב-132 מיליון דולר. המחיר הממוצע של מניה ברכישה העצמית היה 24.67 דולר, נמוך מעט מהמחיר הנוכחי בנאסד"ק.

ורוניס צופה ברבעון השני צמיחה של 15%-17% בהכנסות ל-175-178 מיליון דולר, עם רווח נקי Non-GAAP של 0-1 סנט למניה. התחזית לשנה כולה עולה להכנסות של 731-737 מיליון דולר (לעומת 722-730 מיליון דולר בתחזית הקודמת) - צמיחה של 17%-18%, עם רווח נקי Non-GAAP של 11-12 סנט למניה.

המנכ"ל פייטלסון מסר כי "תוצאות הרבעון הראשון שלנו משקפות ביצועים חזקים. בינה מלאכותית מאלצת חברות לתעדף אבטחה של דאטה ו-AI, ו-ורוניס נמצאת בעמדה ייחודית לעזור ללקוחות להגן על עצמם כדי להשיג תוצאות ולהטמיע AI באופן בטוח ובמאמץ מינימלי".

האנליסט ג'וזף גאלו מג'פריס, שממליץ על ורוניס בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 40 דולר המשקף פרמיה של 57%, כתב שהתוצאות היו חזקות, ושהתחזית קדימה ניתנת להשגה.

פייבר: עקפה את התחזיות

חברה נוספת שנמצאת בתקופת מעבר היא פייבר, שפיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים ומעסיקים, והודיעה לפני כמה חודשים על התאמת מבנה החברה לעידן ה-AI, מהלך שכלל פיטורי עובדים וחזרה "למצב סטארט-אפ".

דוחות הרבעון הראשון של פייבר עקפו את תחזיות האנליסטים גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח. החברה, בניהולו של המייסד מיכה קאופמן, רשמה ברבעון הראשון הכנסות של כ-105 מיליון דולר, ירידה של 1.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות של כ-101 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות (GAAP), הרווח הנקי הסתכם ב-8.6 מיליון דולר, גבוה משמעותית מהרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הרווח הסתכם ב-22.9 מיליון דולר, שהם 64 סנט למניה - 11 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה 22.6 מיליון דולר.

התזרים החופשי ברבעון היה 21 מיליון דולר, ירידה של 23.2% לעומת הרבעון המקביל, ובסוף התקופה היו לפייבר מזומנים והשקעות בהיקף כ-298 מיליון דולר בקופה.

התחזית לרבעון השני היא להכנסות של 95-103 מיליון דולר, ירידה של 5%-13% מהרבעון המקביל, והתחזית השנתית נותרת ללא שינוי - 380-420 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם יגיע ברבעון השני ל-16-20 מיליון דולר וברמה השנתית ל-64-80 מיליון דולר, עלייה קלה של הטווח לעומת תחזית קודמת שנמסרה.

לדברי המנכ"ל קאופמן, "פתחנו את השנה עם ביצועים המשקפים את המומנטום הראשוני של תהליך ההתחדשות שלנו המבוסס על AI. אנחנו מממשים ומדייקים את התוכנית הרב-שנתית ועוברים ממודל של מרקטפלייס מבוסס עסקאות לפלטפורמת עבודה מתקדמת ומקיפה יותר".

קאופמן הוסיף כי פייבר "נמצאת בעמדה חזקה להוביל בעידן החדש של שיתוף-פעולה בין אדם למכונה".

פייבר נסחרת בניו יורק בשווי 372 מיליון דולר אחרי ירידה של 61% בשנה האחרונה.