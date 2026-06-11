אלביט לעובדים: לבחור מכונית רק מרשימה "מערבית"

נמשכת הוצאת כלי רכב מתוצרת סין מהציים של גופי ממשל וחברות ביטחוניות, משיקולי סייבר וביטחון נתונים. לאחר שכלי רכב מתוצרת סין נחסמו בחודשים האחרונים מהשתתפות במכרזי ליסינג ורכישה של צה"ל, התעשייה האווירית, רפא"ל ועוד - מצטרפת כעת גם אלביט מערכות . אלביט, אחת החברות הביטחוניות הגדולות בישראל, אפשרה עד לאחרונה לעובדיה הזכאים לכלי רכב צמודים לבחור מתוך רשימה, שכללה שורה ארוכה של דגמים מתוצרת סין.

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אולם בימים האחרונים קיבלו עובדים שבחרו בכלי רכב סיניים הודעה כי האופציה להצטייד בהם בוטלה בדיעבד, והם מתבקשים לבחור מדגמים אחרים שברשימה. לפי הערכות מדובר במאות עובדי אלביט בסבב ההצטיידות הנוכחי ברכב, ובאלפים בסבבים הבאים. "המרוויחים" העיקריים צפויים להיות דגמים פופולריים מתחרים מתוצרת קוריאה, יפן ואירופה.

ביטול מכרזי ממשלה

צי הרכב של אלביט מונה כ-4,500 כלי רכב, רובם בליסינג, והוא נחשב אחד הגדולים במגזר הפרטי. משמעות ההחלטה היא, שהחברה תקטין משמעותית את היקף ההצטיידות המתוכנן שלה ברכבי פלאג-אין, מכיוון שלמתחרים "המערביים" אין כמעט היצע של דגמים כאלה בטווח המחיר הרלוונטי, של 160-250 אלף שקל. מאלביט לא נמסרה תגובה.

בתוך כך, מקורות בענף הרכב מדווחים כי גם ההודעה הפתאומית של מנהל הרכש הממשלתי באוצר בתחילת החודש, על ביטול מכרזי ההצטיידות המתוכננים ברכב חשמלי עבור עובדי ממשלה, נועדה למעשה לחסום הצטיידות ברכב סיני.

לדברי המקורות, "ההחלטה התקבלה בשל לחץ הממשל האמריקאי והחמרה במדיניות הגנת הסייבר בעקבות סבבי המלחמה באיראן". רוב הדגמים שהיו מועמדים לזכייה במכרזים "החשמליים" של הממשלה היו מתוצרת סין. באוצר העדיפו לא "לפתוח חזית" פומבית מול ממשלת סין, ובמקום זאת לבטל כליל את המכרזים עד להודעה חדשה. מהאוצר נמסר בתגובה כי "לאור שינויים בשוק הרכב, שמשפיעים על הסגמנט של רכבים חשמליים, הוחלט כי צריכה להתבצע עבודת מטה נוספת על מנת לטייב את מסמכי התימחור".

הרגולציה האמריקאית

גם ארצות הברית מובילה כיום בערוצים שונים מהלך רגולציה, שנועד לחסום את התפוצה של מכשירים "חכמים" ומקושרי רשת מתוצרת סין, ובתוכם גם כלי רכב. המהלך מתבצע הן בארה"ב עצמה והן במדינות שנחשבות בנות בריתה.

כך, בין השאר, הוסיף הממשל בימים האחרונים שתי יצרניות רכב סיניות, BYD ו-NIO, ל"רשימה השחורה" של ארגונים סיניים שמוגדרים בארצות הברית "בעלי שיוך צבאי", בשל קשריהם עם הצבא הסיני. השיוך הזה הוכחש על ידי החברות האמורות, שהודיעו כי יפנו לערכאות. 

דיפאל, BYD וסוזוקי: הדגמים החדשים שבדרך

חברת מכשירי תנועה החלה לשווק בישראל את גרסת הפלאג-אין של הקרוס-אובר דיפאל S05, ששווק עד כה בישראל בגרסה חשמלית בלבד. הרכב משלב מנוע בנזין בנפח 1.5 ליטר ומנוע חשמלי קדמי עם הספק משולב מוצהר של 320 כ"ס וסוללה בקיבולת 18.4 קילוואט שעה, עם טווח חשמלי של עד כ-100 קמ"ש ב-WLTP.

דיפאל S05 / צילום: יח''צ

הטווח הכולל המשוקלל המוצהר על בנזין וחשמל הוא מעל 1,000 ק"מ. התאוצה מאפס ל-100 קמ"ש אורכת כשמונה שניות וצריכת הדלק המשולבת המוצהרת היא כ-50 ק"מ לליטר.

הרכב שומר על הממדים של הגרסה החשמלית, עם בסיס גלגלים באורך 2.88 מ', וגם עיצוב תא הנוסעים נותר כמעט ללא שינוי. רמת האבזור הבסיסית, שעולה 155 אלף שקל, כוללת בין השאר ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים, מצלמה היקפית ועוד. הגרסה הבכירה, שעולה 165 אלף שקל, מוסיפה בין השאר תצוגה עילית, חלון גג, דלת תא מטען חשמלית ועוד.

חברת BYD חשפה השבוע באירופה את מכונית הסופר-מיני "דולפין G", שתהיה מכונית הפלאג-אין הזולה בישראל. אורכה 4.16 מ', גובהה 1.57 מ' ובסיס הגלגלים שלה באורך 2.61 מ'. תא המטען הוא בנפח 425 ליטר.

BYD ''דולפין G'' / צילום: יח''צ

גרסת הבסיס של הרכב מצוידת בהנעת פלאג-אין, שמשלבת מנוע בנזין 1.5 ליטר, מנוע חשמלי וסוללה של 7.4 קילוואט-שעה. ההספק המשולב הוא 173 כ"ס והטווח החשמלי הוא עד 40 ק"מ ב-WLTP.

לגרסה הבכירה מנוע בהספק 210 כ"ס וסוללה של 18.3 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד 105 ק"מ. המחיר טרם פורסם אבל צפוי לנוע סביב 120-130 אלף שקל. השיווק יחל ברבעון האחרון.

סוזוקי השיקה בישראל את ויטארה החשמלית, שפותחה בשיתוף עם טויוטה. הוויטארה, שמיוצרת בהודו, היא באורך 4.275 מ' עם בסיס גלגלים באורך 2.7 מ'. היא מצוידת בסוללה של 61 קילוואט-שעה ומוצעת עם הנעה קדמית בהספק 171 כ"ס וטווח של עד 426 ק"מ, או עם הנעה כפולה בהספק 181 כ"ס וטווח של עד 395 ק"מ.

המחירים נעים בין 155 אלף שקל לגרסת הבסיס ועד 180 אלף שקל לגרסת ההנעה הכפולה.

פוקחים עין על העובדים: החל השימוש בטכנולוגיית טעינה ביתית חדשה המאפשרת למעסיקים לפקח על היקף הטעינה בפועל של בעלי רכבי פלאג-אין צמודים

ציי רכב גדולים בישראל החלו לנטר באמצעות עמדות טעינה ביתיות חכמות את היקף הטעינה החשמלית בפועל של רכבי פלאג-אין הייבריד, שצמודים לעובדים. כך אומר יובל אלעזר, מנכ"ל חברת פתרונות הטעינה לרכב חשמלי Sonol EVI שפיתחה את הטכנולוגיה.

לדבריו, המהלך נובע מנתונים שהצטברו בקרב ציי הרכב בארץ לאורך זמן, שמראים כי החיסכון בדלק בפועל בעלויות הדלק של רכבי הפלאג-אין בציים נמוך משמעותית מהציפיות הראשוניות. זאת מכיוון שעובדים רבים מעדיפים לוותר על טעינה מהרשת, ולהסתפק בנסיעה על מנוע הבנזין, או בטעינה עצמית של הסוללה על ידי מנוע הבנזין תוך כדי נסיעה.

תחנת טעינה חכמה / צילום: יח''צ

לדבריו, העמדות החדשות מהוות גם כלי לניהול ציים מצד אחד, ומצד שני הן מאפשרות למעביד לזכות את העובד שברשותו רכב חשמלי או פלאג-אין בהוצאות הטעינה הביתית, ולחייב את החברה כך שהיא תראה בהוצאה הזו הוצאה מוכרת. החזר ההוצאות לעובדים על טעינה ביתית נחשב עד כה למכשול משמעותי באימוץ כלי רכב חשמליים בציי הרכב בישראל. עם זאת, עדיין לא ברור האם האוצר יחשיב את ההוצאות הללו כמוכרות.

לדברי יובל אלעזר, מספר ציים גדולים בישראל גם החלו כיום להתקין במתחמים עמדות טעינה מהירות, שתומכות בטעינה מהירה בו-זמנית של מספר כלי רכב. עמדות כאלה מייעלות משמעותית את תהליך הטעינה בארגונים, מכיוון שהן מאפשרות תחלופה גבוהה של כלי רכב, להבדיל מעמדות קיר, שכל אחת מהן נתפסת למשך שעות על ידי עובד יחיד.