השקל הוא אחד המטבעות החזקים בעולם כיום. ב-12 החודשים האחרונים הוא התחזק בכ-16% לעומת הדולר, בכ-15% לעומת האירו וביותר מ-24% לעומת הין היפני. תיאורטית המשמעות היא עלייה משמעותית בכוח הקנייה של הצרכן הישראלי מול השווקים הללו, במיוחד בכל הנוגע לרכב, שהוא מוצר יקר ומוכה מיסוי.

אלא שבפועל, התחזקות השקל השפיעה על עלויות הרכב והתחזוקה בישראל בצורה שולית. פה ושם ראינו הוזלות נקודתיות במחירונים הרשמיים, ומספר דגמים חדשים שהגיעו לישראל במחירים אטרקטיביים. אבל המחירונים הרשמיים של רוב הדגמים הקיימים כמעט לא השתנו, וגם לא המחירים לצרכן במוסכים של רוב החלפים המיובאים.

● לא רק אושר עד: הרשת המוכרת שרוצה למכור רכבים

● באירופה יוצאים למאבק במכוניות הסיניות. האם בארץ נהנה מהנחות?

אבל למרות הכוח היחסי של השחקנים בשרשרת היבוא וההפצה בישראל, יש דרכים למנף את השקל החזק כדי לעקוף את החסמים שמונעים את ההוזלות, ולחסוך לא מעט.

לשפר את כושר המיקוח מול היבואנים

בשוק הרכב הישראלי לא קל להוריד את מחירי המחירון הרשמיים של דגמי רכב קיימים. אם היבואן "חותך" את מחיר המחירון הרשמי של דגם פופולרי, הוא פוגע מיידית בערך היד השנייה של אלפי לקוחות, ולעיתים עשרות אלפי לקוחות, שרכשו בשלוש השנים האחרונות רכב מאותו דגם.

הלקוחות הפרטיים לא אוהבים את זה, ובמיוחד לא הלקוחות המוסדיים, בעיקר חברות הליסינג, שמבחינתן שמירת ערכי היד השנייה היא ערך כלכלי קריטי, שמתורגם לרווחיות. כבר ראינו מקרים שבהם חברות ליסינג ביטלו רכישות מיבואן ש"העז" להוזיל מחירון בדגם פופולרי.

אבל כיום היבואנים מתמודדים עם שוק תחרותי ואגרסיבי בצורה קיצונית. לרבים מהם יש מוטיבציה לגלגל מלאים במהירות, ושער השקל החזק מעניק להם לא מעט יכולת לבצע הוזלות עקיפות, שאינן משפיעות לרעה על מחירי היד השנייה.

דרכים לנצל את השקל החזק בשוק הרכב ■ לבדוק אילו הנחות עקיפות מוצעות

■ לבקש חוזה BUY BACK מהיבואן - רכישה חוזרת של הרכב בתום תקופת השימוש

■ להשתמש במנועי AI כדי לחפש חלפים לרכישה עצמית בארץ ובעולם

■ לבדוק את האופציות בשוק החלפים הסיני

הנחות "שקטות" כאלה על כלי רכב חדשים, שאינן נכללות במבצעים תקופתיים, יכולות להסתכם באלפי שקלים ואף מעבר לכך, בהתאם ללחץ של היבואן. הן יכולות לבוא לידי ביטוי במימון מסובסד לרכב, בטרייד-אין רכישה במחיר מחירון של הרכב המשומש של הרוכש, בעמדות טעינה פלוס התקנה במתנה במקרה של דגמים חשמליים או פלאג-אין וכמובן גם ב"הנחה מותאמת לקוח". כלומר, הורדה של 5%-10% מהמחיר הרשמי באולם התצוגה.

חלק מההנחות וההטבות הללו מוצעות אוטומטית לכל לקוח שמגלה עניין. אחרות דורשות הפעלה של לחץ מיקוח, אם כי צריך לזכור שיש קווים אדומים, שחצייה שלהם תגרום לאיש המכירות להיפרד מכם לשלום. אך עדיין הכלל הרווח הוא "אם לא תבקש לא תקבל".

דוגמה להטבה ששווה להתעקש עליה, היא התחייבות של היבואן לרכישה חוזרת (BUY BACK) של הרכב במחיר מוסכם בתום תקופת השימוש בו. זהו נושא חשוב במיוחד כאשר רוכשים רכב חדש חשמלי או רכב של מותג מוכר פחות, שקיימים סימני שאלה לגבי שמירת ערכו בשוק המשומשות בעתיד.

רוב המשווקים לא מציעים עסקאות כאלה בשגרה, אלא אם הן מתבצעות במסגרת עסקת "ליסינג פרטי", שהיא מאוד רווחית. אבל בתקופה הנוכחית, שבה השקל החזק מעניק למשווקים גמישות ומרחב תמרון, שווה לנסות. גם אם הבקשה תידחה, תוכלו ללמוד ממנה עד כמה המשווק מאמין בחוסן ובהמשכיות של אותו מותג או דגם.

יבוא אישי של חלפים

חוק "חלקי חילוף ותחרות במוסכים בישראל" מאפשר לצרכן להביא למוסך חלפים משלו להתקנה ברכב לצורך תחזוקה ותיקון. מהלך כזה הוא תמיד חכם לאור מתחי הרווחים הגבוהים המקובלים על חלפים מקוריים ותחליפיים בישראל. הוא חכם במיוחד כיום, מכיוון שהמחירים של חלפים רבים במוסכים עדיין לא משקפים את כוח הקנייה המשופר של השקל בחו"ל.

בפועל זה אחד החוקים הצרכניים הפחות מנוצלים על ידי הצרכנים, בשל "מחסום המומחיות". כלומר, גם אם אתם יודעים איזה חלק נחוץ לתיקון רכב שלכם, עדיין קיימים הבדלי מפרט שונים בין שנת ייצור אחת לאחרת באותו מודל עצמו, וקיים חשש לחוסר התאמה.

המשימה הייתה עד לאחרונה מורכבת במיוחד בחלפים לדגמי רכב משומשים "ותיקים", שדווקא אותם משתלם לייבא עצמאית, כי לעיתים עלותם בישראל קרובה לזו של הרכב עצמו. נוסף על כך, צריך גם לאתר ספקים אמינים, לחשב את עלות ההובלה והמכס ועוד.

אבל כיום, לרשות הצרכנים בישראל ובעולם עומד כלי מצוין ושמו AI. חיפוש במנועי AI יכול לאתר את המספר הקטלוגי הרשמי של החלף שאותו מעוניינים לייבא, לצד "הקוד ההנדסי" שלו, שהוא שורה של אותיות ומספרים. כדי לאתר את החלק, לעיתים די להזין את שם דגם הרכב, שנת המודל, הגרסה וכו', ואם רוצים לדקדק אז גם את מספר הייצור של הרכב עצמו (VIN), שהוא זמין ונגיש.

חיפוש ב-AI יכול לזהות במהירות חלפים מתאימים ברזולוציה של חודש הייצור של הרכב, להשוות מחירים של אותם החלפים בין ספקים רשמיים או מקבילים בישראל ובעולם, לבדוק את אמינות הספק ולחשב את עלויות ההובלה בהתאם למשקל הפריט, ואת המכס שאותו תצטרכו לשלם בישראל - כל זה בקלות רבה. ואם אתם עדיין לא סומכים על התוצאות הראשוניות של מנוע ה-AI, אפשר לבצע בקלות הצלבה של הנתונים במספר מנועי AI, או באמצעות שאילתה חוזרת לאותו מנוע, כדי לצמצם טעויות אפשרויות.

נוסיף כאן שתי הסתייגויות. הראשונה היא, שיש חלפים שבהם לא מומלץ להמר על יבוא אישי, במיוחד "חלפים חכמים" ומקושרי תוכנה בכלי רכב חדשים ו"חכמים", שדורשים עדכונים ספציפיים שעלולים להיחסם בעתיד אם החלף אנו מקורי. יש בארץ גם יבואני חלפים מקבילים שמציעים את הסחורה באתרים ייעודיים לכל דורש, אם כי המשמעות היא עוד יד מתווכת.

ההסתייגות השנייה היא, שגם אחרי השגת החלפים עוד תצטרכו "לשכנע" את המוסכניק שלכם להרכיב אותם (למרות שהחוק לצידכם) ולוותר על הרווח שלו מהם. וגם לדאוג שהעלויות לא "יתגלגלו" לסעיף אחר בחשבון.

להתחבר לשוק החלפים הסיני

כ-25% עד 35% מהרכיבים בדגמי הרכב של המותגים האירופיים, היפניים והקוריאניים מיוצרים בפועל בסין. לפיכך, סין היא גן עדן לרכישת חלפים מקוריים או תואמים, שנמכרים שם בשוק החופשי במחירים הנמוכים בעשרות אחוזים ממחיריהם בארץ.

בסין גם מיוצרים רוב חלקי הפח והפלסטיק "הגדולים" (חלקי גוף, דלתות פגושים וכו'), שמשמשים לתיקון תאונות, אבל יבוא של חלקים עם משקל ונפח גדול עלול להיות כרוך בעלויות הובלה משמעותיות - במיוחד אם רוצים לקצר את זמני ההובלה ובוחרים במשלוח אווירי.

לפיכך, כדאי להתמקד בחלקים קטנים שיקרים במיוחד בערוצים הרשמיים בישראל - חיישנים, רכיבי חיווט, תרמוסטטים, משאבות, מסננים, רפידות בלם ועוד. רבים מאלה אפשר למצוא בקלות אפילו בעלי אקספרס, אבל מי שרוצה להתמקצע יכול לחפש חלפים מקוריים של יצרנים מערביים, שמיוצרים בסין, באתרים ייעודיים כמו Taobao וכדומה.

החיסכון מסיבי, אבל נדגיש שוב שמומלץ עוד יותר להכין שיעורי הבית ב-AI, ולהצטייד במספרים הקטלוגיים הנכונים. חשוב גם להבטיח, שהרכיב שאותו אתם מחפשים עונה לתקינה האירופית, שאם לא כן המכס עלול לחסום את היבוא. צריך סבלנות ומוסכניק עם ראש פתוח, אבל החיסכון משתלם בעידן השקל החזק.