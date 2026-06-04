לא רק אושר עד: הרשת המוכרת שרוצה למכור רכבים

אושר עד לא לבד: רשתות שיווק גדולות נוספות בוחנות צירוף כלי רכב להיצע שלהן

מהלך שיווק רכבי קיה באמצעות רשת אושר עד, שזכה להצלחה ראשונית משמעותית השבוע, מאיץ מהלכים של רשתות שיווק נוספות בישראל בתחום. מבדיקת גלובס בקרב יבואני הרכב עולה כי בחודשים האחרונים היו מספר פניות של גופי שיווק גדולים, פיזיים ומקוונים, ליבואני רכב ולחברות ליסינג, לצורך שיתוף פעולה בשיווק רכב.

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הדגש הוא על רכבי "אפס קילומטר" ועודפי מלאי של מותגי רכב מבוקשים. ברוב המקרים שיתוף הפעולה המוצע הוא באמצעות מכר מותנה (קונסיגנציה), ללא רכישה פיזית של כלי הרכב על ידי הרשתות, אלא על בסיס מנגנון של עמלות מכר. על פי הערכות בענף הרכב, עדיין קיימים מעל 10,000 רכבי "אפס קילומטר" שאותם מנסים היבואנים לגלגל לשוק.

רמי לוי בוחנת אפשרויות

בין השאר נמצאת כיום רשת רמי לוי בבחינה מתקדמת של שיווק כלי רכב חדשים, ככל הנראה באמצעות רשת הסטוק החדשה שהשיקה השנה. הרשת כבר הודיעה לפני מספר חודשים שהיא בוחנת להיכנס לפעילות בתחום, אך עדיין לא ידוע באיזו מתכונת, ועם אילו יבואני רכב.

גורם בכיר בקבוצת רמי לוי אמר השבוע לגלובס בתגובה, כי "הרעיונות שלנו משפיעים על השוק... אנחנו ממשיכים להוביל חדשנות ולפתח מהלכים מעניינים בתחום הרכב, שייצרו עניין של הלקוחות".

בענף מעריכים שגם SPAR ההולנדית, שנכנסה לישראל לפני כשנתיים, עשויה להטמיע בתוכה פעילות שיווק כלי רכב. באפריל השנה חתמה קבוצת הרכב לובינסקי על חוזה שותפות לרכישת 50% מפעילות SPAR בישראל.

לובינסקי מייבאת לישראל את פיז'ו, סיטרואן ואופל ושל MG הסינית. בנוסף מייבאת לובינסקי אופנועים, אופניים וציוד ספורט, וגם למוצרים אלה יש סינרגיה פוטנציאלית עם רשתות השיווק. מחברת לובינסקי נמסר בתגובה, כי תוכניות כאלה לא נמצאות על הפרק כרגע.

ההשתלטות הסינית: יבוא רכב של יותר ממיליארד דולר מתחילת השנה

בשליש הראשון של השנה חצה ערך יבוא הרכב והחלפים מסין רף היסטורי של מיליארד דולר. מנתוני המכס עולה כי בינואר-אפריל יובאו מסין ומהונג קונג כלי רכב וחלפים בשווי כ-1.071 מיליארד דולר, שהיוו כ-32.8% מהערך הכספי של סך יבוא הרכב לישראל בתקופה זו. הערך הכספי של יבוא כלי הרכב מסין היווה בתקופה האמורה כ-13.4% מכלל ערך היבוא מסין בתקופה זו, והייתה לו תרומה משמעותית להתרחבות הגירעון המסחרי של ישראל מול סין.

המגמה ממשיכה להאיץ, ומנתוני מסירות הרכב של החודשים ינואר-מאי עולה כי נתח השוק של כלי רכב מתוצרת סין בישראל עמד על כ-44%, עלייה של כ-16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני, בפער גדול, ניצבים כלי רכב שיוצרו באירופה, כולל של מותגים לא אירופיים, בעיקר יונדאי וקיה. נתח השוק שלהם עמד על כ-25%. נתח השוק של כלי הרכב מתוצרת קוריאה הדרומית המשיך להתכווץ בינואר-מאי, והסתכם בכ-17.3%, ירידה של כ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ואילו היפנים הולכים ונכחדים במהירות מהשוק המקומי, ונתח השוק שלהם הסתכם בכ-12%, ירידה של 7.4%.

מכוניות סיניות מגיעות לנמל חיפה / צילום: דוברות נמל חיפה

קרוב למחצית מהמסירות

נתוני המסירות החודשיים מחדדים את הדומיננטיות הסינית. בחודש מאי לבדו, שבו נמסרו כ-29.5 אלף כלי רכב, הסתכם נתח השוק של כלי הרכב מתוצרת סין ב-46.4% וזאת לאחר ירידה קלה מהשיא של חודש אפריל, שבו תפסו כלי הרכב מתוצרת סין נתח של 49.5% מכלל המסירות.

הדומיננטיות הסינית בולטת גם בחלוקה לקבוצות ייצור רכב. קבוצת צ'רי המורחבת, עם המותגים ג'אקו, אומודה וצ'רי, ניצבה במקום הראשון, עם נתח מצרפי של 23.7%. צ'רי צפויה להשיק בישראל בחודשים הקרובים עוד שני מותגים חדשים.

במקום השני ניצבת קבוצת יונדאי מוטורס הקוריאנית, עם המותגים יונדאי, קיה וג'נסיס, שהחזיקה בנתח של 18.6% מכלל המסירות. ואילו קבוצת טויוטה-לקסוס במקום השלישי החזיקה בנתח של 11.2% מהשוק מתחילת השנה. חמישה מתוך עשרת המותגים המובילים בינואר-מאי היו מותגים סיניים, ובהם אומודה-ג'אקו במקום הראשון בדירוג, צ'רי במקום השני, BYD במקום השביעי, MG במקום השמיני וג'ילי במקום התשיעי.

בחלוקה לסגמנטים בולטת הדומיננטיות הסינית בפלח כלי הרכב מופחתי הפליטה - חשמליים מלאים, היברידיות ופלאג-אין. הפלח "הירוק" ריכז בחודשים ינואר-מאי כ-66.6% מכלל מסירות הרכב החדש בישראל, עלייה של כ-15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכו החזיקו מותגים סיניים בכ-62%, לעומת 45% בתקופה המקבילה אשתקד.

97% מפלח הפלאג-אין

הסינים החזיקו בכ-97% מפלח רכבי הפלאג-אין, שתופס כיום 24.3% מכלל מסירות הרכב בישראל. בפלח הרכב החשמלי מחזיקים הסינים כ-80% מהמסירות, אם כי הנתח הכולל של הפלח החשמלי נמצא בירידה ותפס בינואר-מאי כ-11.2% מכלל המסירות, ירידה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

וגם בפלח ההיברידי, שנחשב בעבר לטריטוריה מובהקת של מותגים יפניים וקוריאניים, מרחיבים הסינים בהדרגה את הנוכחות, עם כ-28% מהמסירות בינואר-מאי, עלייה של 20% לעומת התקופה המקבילה. 

הקרוס-אובר החשמלי שנחת בישראל: ATTO3 החדשה של BYD עם יותר כוח, יותר טווח נסיעה ופחות מחיר

חברת "שלמה מוטורס", יבואנית BYD, החלה לשווק בישראל את הדור החדש של הקרוס-אובר החשמלי ATTO3, שהיה בעבר הדגם הנמכר ביותר בישראל.

עיצובו של הרכב עבר שינויים קלים בפגושים, בפנסים ובגלגלים, אולם הוא ניצב על פלטפורמה חשמלית חדשה של 800V עם יעילות אנרגטית משופרת ותמיכה בטעינה מהירה יותר.

הרכב מצויד כעת בסוללה גדולה יותר, בקיבולת של 74.8 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד 510 ק"מ בדגם החד-מנועי, לעומת עד 420 ק"מ בדור היוצא. ההספק של גרסת הבסיס עומד כעת על 313 כ"ס, לעומת 204 כ"ס בעבר, והוא מאיץ מאפס ל-100 קמ"ש בכ-5.5 שניות.

ATTO3 של BYD / צילום: יח''צ

לצידו מוצעת לראשונה בדגם זה גרסה דו-מנועית עם הספק משולב של 448 כ"ס, טווח של עד 470 ק"מ ותאוצה מאפס ל-100 קמ"ש ב-3.8 שניות. לרכב יש תא מטען גדול יותר, עם בתוספת של תא מטען קדמי גדול, והאבזור התקני שלו מקיף וכולל חישוקי 18 אינץ', מצלמות היקפיות, ריפוד עור, מושבים קדמיים חשמליים ועוד.

למרות השדרוג המקיף המחירים נמוכים משמעותית ממחירי המחירון של הדור הראשון, ומשקפים את שער השקל החזק. הגרסה החד-מנועית עולה כ-155 אלף שקל ואילו הגרסה הדו-מנועית החזקה עולה 165 אלף שקל.