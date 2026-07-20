תורים של שעות: הכשלים נערמים במערכת הכניסה החדשה לאירופה

תורים שנמשכים שעות ארוכות, תקלות טכניות רבות וטיסות שהוחמצו הם רק חלק מהתופעות המתסכלות שמלוות בחודשים האחרונים את סיום השקת מערכת בקרת הגבול החדשה באירופה (EES).

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העמדות החדשות שניצבות החל מאפריל בכל נמלי התעופה של 29 מדינות גוש שנגן (25 מתוך 27 מדינות האיחוד האירופי יחד עם ליכטנשטיין, שוויץ, נורבגיה ואיסלנד) משבשות את התנועה עד כי ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) הפציר בבריסל בתחילת החודש להשעות את השימוש במערכת לפחות בקיץ הנוכחי, כדי למנוע שיבושים בשיא עונת התיירות.

התשובה של האיחוד האירופי לבקשת ההשעייה, שהוענקה בשבוע שעבר, היתה שלילית. "השעיית המערכת בשלב זה תיצור בעיה ביציאה של מי שנכנסו בעזרתה", השיבה הנציבות האירופית.

עיכובים משמעותיים, בשעות מסוימות, נרשמו במיוחד בנמלי תעופה עמוסים בתיירים המגיעים מחוץ לאירופה כמו רומא, ליסבון ואמסטרדם. ובמקביל, תיירים מעלים לרשתות החברתיות תמונות של תורי ענק ולעתים מדווחים על מהומות בשדה.

מטרת המערכת החדשה

מערכת ה־EES (European Entry/Exit System) היא חלק מתוכנית הגברת הפיקוח והבקרה על הכניסה והיציאה מאירופה, כחלק מהקשחת המאבק בהגירה לא חוקית והתמודדות עם איומי טרור.

כל המבקרים המגיעים מחוץ לגוש שנגן נדרשים להירשם ב"עמדה אלקטרונית" המוצבת בכניסה וביציאה, ואוספת נתונים ביומטריים כמו טביעת אצבע, תמונות ומקשרת אותם לדרכון בתוקף.

לכאורה, ההליך אמור להיות זריז, הנתונים אמורים להישמר במשך שלוש שנים ולאפשר כניסה חלקה, במיוחד אחרי הפעם הראשונה.

בפועל, בעיות טכניות בהעברת הנתונים, וחוסר בכוח אדם בשדות תעופה רבים, מעיבה על השקת המערכת. והתוצאה: עיכובים שמפחידים תיירים רבים מהאופן שבו חופשת הקיץ שלהם תתחיל השנה.

למעשה ישנן עדויות שונות - לפעמים מאותם שדות תעופה אך לא באותן שעות - לגבי העומס שמייצרת המערכת. חלק מהתיירים מדווחים כי התהליך עבר באופן חלק בתוך כמה דקות, חלקם מדווחים על תורים שנמשכו כחמש שעות, לפי נתוני סקר של איגוד שדות התעופה האירופי, שגם הוא הצטרף לבקשה לעכב את יישום המערכת.

גם הישראלים הנופשים בימים אלה באירופה מדווחים על חוויות שונות. אך קשה להתעלם מהבעיות של המערכת, שבבריסל מכנים "כאבי גדילה", ומקווים כי ייפתרו בקרוב.

טסים לאירופה? כך תתכוננו לתורים הארוכים בכניסה הבעיות בבידוק הביומטרי באירופה מייצרות כמובן גם כאבי ראש לתייר הישראלי. כדי להבין איך אפשר להתמודד עם המצב, שוחחנו עם יהודה זפרני, מומחה לתיירות ותעופה בינלאומית במועדון הצרכנות הוט. "קודם כל, מומלץ להגיע לפחות 3 שעות לפני הטיסה", פותח זפרני. "מי שמחזיק בדרכון אירופי - כדאי לצאת מישראל עם הדרכון הישראלי ולהיכנס עם האירופי לאירופה. הדבר יכול לחסוך זמן רב בביקורת הגבולות". זפרני מפנה את תשומת הלב לטיסות קונקשן. "אם המעבר לטיסה הבאה מחייב מעבר בביקורת גבולות - הנוסע יעבור גם דרך מערכת הבידוק הביומטרי, ולכן לא כדאי להסתפק בזמן הקונקשן המינמלי. אני ממליץ לבחור עצירה של לפחות שעתיים כדי להקטין את הסיכון לפספס את טיסת ההמשך". זפרני אף מדגיש שבאירופה לא תקף "פטור מתור". למעט נוסעים הזקוקים לסיוע, כמו אנשים עם מוגבלויות, שיכולים לפנות ולקבל סיוע בהתאם לנהלים, כולם צריכים להיערך להמתנה בביקורת הגבולות. יש איזורים באירופה בהם העומסים יורגשו יותר? "העומסים יורגשו בעיקר בשדות תעופה גדולים כמו סכיפהול באמסטרדם ופיומיצ'ינו ברומא". ומה לגבי ימים ושעות? בראשון נראה פחות עומסים באירופה? "אין באמת יום שבו אפשר לצפות לתורים קצרים יותר בתקופת הקיץ. אמנם בנתב"ג ימי ראשון וחמישי הם בדרך כלל העמוסים ביותר. "אבל באירופה עצמה, בחודשי יולי ואוגוסט, כמעט כל הימים עמוסים. לכן ההמלצה היא להגיע מוקדם, להיערך בהתאם ולהתאזר בסבלנות". אלון פרל הבעיות בבידוק הביומטרי באירופה מייצרות כמובן גם כאבי ראש לתייר הישראלי. כדי להבין איך אפשר להתמודד עם המצב, שוחחנו עם יהודה זפרני, מומחה לתיירות ותעופה בינלאומית במועדון הצרכנות הוט. קראו עוד

"מערכת כושלת"

ההחלטה על מערכת דיגיטלית לפיקוח על כניסה ויציאה התקבלה באיחוד האירופי כבר ב־2017. היא נועדה להתמודד עם מקרים בהם נקודת הכניסה ונקודת היציאה מגוש שנגן שונות, מצב מתאפשר בעקבות האפשרות לעבור בין מדינות הגוש בדרך כלל (למעט בזמני קורונה, חשש מפליטים או מתיחות ביטחונית) ללא בקרת דרכונים.

היא נועדה במיוחד כדי "לתפוס" מי ששוהים יותר מהזמן המותר, נתון קשה לחישוב בתוך שלל החותמות על דפי הדרכון או בשל שימוש בדרכונים שונים.

אבל המערכת התחילה ברגל שמאל, והתעכבה ביותר מארבע שנים עד שהושקה באופן מלא, ב־10 באפריל השנה.

מאז, הדיווחים על תורים מרתיעים רבים. חברת התעופה "ראיינאייר" אף הזהירה את לקוחותיה הבריטים, שנדרשים כעת לוויזות תיירות אחרי הפרישה מהאיחוד - "לצפות לעיכובים משמעותיים". "מדובר במערכת כושלת", אמרה החברה האירית, שהעריכה כי זמני ההמתנה בתור לביקורת דרכונים זינקו פי שלושה בגללה.

לפי הנציבות האירופית, חלק גדול מהעומס נוצר כעת בשל הצורך של עשרות מיליוני המבקרים באיחוד האירופי להירשם כשלב ראשון. הנתונים הביומטריים אמורים להישמר במשך שלוש שנים, ולאפשר שימוש בדרכונים ביומטריים ובעמדות כניסה אוטומטיות החל מהביקור השני והלאה, מה שאמור אפילו לחסוך זמן בעתיד.

בינתיים, נוסעים רבים מבקרים את הנהלות שדות התעופה עצמם, שלא מאפשרות תורים נפרדים למי שכבר נרשם למערכת ומחייבים את כולם לעמוד בתור הכללי, מתוך הנחה שעליהם להירשם.

הפתרון הזמני

אירלנד וקפריסין הן שתי המדינות היחידות החברות באיחוד האירופי אך לא בגוש שנגן, ואין בהן שימוש במערכת החדשה.

התקשורת האיטלקית דיווחה כי כאשר העומסים הופכים לבלתי־נסבלים ואין מקום פיזית לתורים, השימוש במערכת מושהה ופקידי ההגירה מכניסים את התיירים עם חותמות ידניות. פתרון ששדות תעופה מורשים להשתמש בו רק במקרים חריגים, ולשש שעות בלבד כל פעם, לפי הוראות האיחוד האירופי.

שתי מדינות בגוש שנגן, שבדיה ופורטוגל, מאפשרות רישום חלקי באמצעות אפליקציה עוד לפני הנחיתה בנמלי תעופה בהן, אך הן יוצאות דופן בשלב זה.

בינתיים, המהומה וקשיי היישום - כמו גם באגים טכנולוגיים שמחייבים אתחול מחדש של המערכת לעתים - הובילו את האיחוד האירופי לדחות השקת תוכנית אחרת שתיכנן ליישם - זו הכוללת רישום מראש לקבלת ויזת כניסה, בדומה לנעשה בארה"ב, בבריטניה וגם בישראל. תוכנית זו מכונה ETIAS ונדחתה לפחות לשנה הבאה, לפי הדיווחים.

הנציבות האירופית מתעקשת כי "המערכת מגנה על אזרחי האיחוד האירופי תוך צמצום למינימום של ההשפעה על נוסעים לגיטימיים שאינם תושבי האיחוד האירופי". לפי הנתונים לתחילת חודש יולי, כבר נרשמו במערכת 110 מיליון כניסות ויציאות, והיא איתרה חריגות ולא אישרה כניסה של 45 אלף נוסעים.