קופות גמל להשקעה: מי מוביל בתשואות, והאם זה בכלל משתלם?

קופת גמל להשקעה היא מוצר למשפחות החוסכות לילדים, לחוסכים צעירים לטווח בינוני וארוך, ואפילו למי שמתקרב לגיל פרישה ורוצה ליהנות מתוספת לקצבה חודשית פטורה ממס. המוצר מתאים לכל טווח זמן, אך היתרון הגדול שלו מתגלה בגילי הפרישה.

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גמל להשקעה מכשיר חיסכון לטווח בינוני־ארוך, דחיית מס במעבר בין גופים ובמעבר בין מסלולים. אפשרות לפטור ממס רווחי הון כשמושכים אחרי גיל 60 כקצבה חודשית. דמי ניהול: 0.6%-0.75%

מגבלת הפקדה שנתית בשקלים: 83.6 אלף בשנה (מתעדכן כל שנה כלפי מעלה, בגובה האינפלציה)

מתי משלמים מס: בפדיון

יתרון מרכזי: פטור ממס אם מושכים כקצבה

חסרון מרכזי: יש מגבלת הפקדה

איך מפקידים ומה המגבלות?

כל אחד יכול להפקיד לגמל להשקעה, כמו בפוליסת חיסכון, בין שבהוראת קבע ובין שבהפקדות מזדמנות, או שילוב ביניהן. אלא שבגלל הטבות המס, בקופת גמל להשקעה יש מגבלת הפקדה שנתית של 83.6 אלף שקל בשנה לכל תעודת זהות. ניתן לפתוח קופה על שם כל אחד מבני המשפחה וכך להכפיל את התקרה השנתית ויותר. רק נקטו זהירות כשאתם מפקידים על חשבון תעודת הזהות של הילדים, כי אחר כך תצטרכו לקבל את אישורם להשתמש בכסף שלכם. לפי משרד האוצר רק חלק קטן בציבור מגיעים למגבלת ההפקדה השנתית.

מתי אפשר למשוך את הכסף?

הכסף נזיל בכל שלב, אך עיתוי המשיכה עלול להשפיע על רמת המיסוי שתחויבו בו.

מהן השלכות המס?

משיכה לפני גיל 60 תחויב כרגיל במס רווח הון ריאלי של 25%. שובר השוויון של המוצר מגיע לאחר גיל 60: חוסך שיבחר לא למשוך את הכסף בבת אחת, אלא להפוך אותו לקצבה ולמשוך אותו כקצבה חודשית, יקבל פטור מלא ממס רווחי הון.

יתרון נוסף הוא שמעבר בין מסלולי השקעה אינו גורר תשלום מס וכך גם מעבר בין גופי ההשקעה השונים (בניגוד לפוליסות החיסכון).

מי הגופים המובילים?

השנה החזקה של חברת הביטוח כלל באה לידי ביטוי גם בקופות הגמל להשקעה, שהציגו תשואה של כ־7.5% מתחילת השנה. גם במבט תלת שנתי כלל בלטה לחיוב עם תשואה של כ־46%, שנייה רק לחברת הביטוח הראל שכבשה את צמרת התשואות (כ־47%). אחריהן, הגיעו שתי חברות ביטוח נוספות: מגדל והפניקס, שהציגו תשואה זהה של 45% בשלוש השנים האחרונות.

מוצרים מתחרים?

המתחרות העיקריות של קופת הגמל להשקעה הן קרנות הנאמנות, המנוהלות ומחקות המדדים כאחד. היתרון הבולט של קרנות אלו, ובמיוחד של הקרנות המחקות, טמון בדמי ניהול שלעיתים קרובות נמוכים יותר מאלה הנגבים בקופות הגמל להשקעה. מנגד, החיסרון המרכזי שלהן הוא הצורך בניהול עצמאי של הכסף המצריך מעקב אקטיבי וקבלת החלטות. זאת, לצד העובדה שכל פעולת קנייה ומכירה של קרן לצורך שינוי הרכב התיק מהווה אירוע מס הגורר תשלום מיידי של מס רווחי הון, בשונה מקופת גמל להשקעה המאפשרת מעבר חופשי ממס ודחוי מס בין מסלולים.

טיפים לחוסכים

■ נצלו את תקרת ההפקדה המשפחתית: פתחו קופה נפרדת על שם כל אחד מבני הזוג. ניתן לשקול לפתוח קופות גם על שם הילדים אך בזהירות, שלא תאבדו את הגישה לכסף שאולי תצטרכו - ושלא תהיו תלויים בילד.

■ אל תמהרו למשוך את הכסף בשנים הקרובות, נצלו קודם מקורות כספיים אחרים. אם תשמרו אותו לגיל פרישה תיהנו מפטור ממס רווחי הון במשיכה כקצבה. גובה ההטבה עשוי להגיע למאות אלפי שקלים ויותר.

■ הקפידו לנצל לפני סוף השנה את תקרת ההפקדה השנתית, אם יש לכם כספים פנויים לחיסכון. זכרו שכל שנה התקרה עולה בגובה האינפלציה, כלומר שאתם יכולים לחסוך קצת יותר.

■ השתמשו בקופה ככרית ביטחון חלופית: בזכות הנזילות המיידית, ניתן להשתמש בה כקופה לשעת חירום במקום להחזיק כספים רבים בעובר ושב ללא תשואה, או אחרי ששמתם חלק מההון ככרית בקרן כספית.