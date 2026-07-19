ארבעה חודשים אחרי שהושקה בקול תרועה רמה, והבטחה לשנות את מפת התחרות במערכת הבנקאי, עסקת ישראכרט-אש הגיעה הערב (א') לסיומה בקול ענות חלושה. זאת, לאחר שחברת כרטיסי האשראי הודיעה כי החליטה לסגת מהמהלך לרכישת הבנק הדיגיטלי אש (esh) לפי שווי של עד 500 מיליון שקל, לאחר שהמו"מ בין הצדדים לא הבשיל.

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שעתיים וקצת לפני גמר המונדיאל, הטילה ישראכרט את הפצצה. בדיווח מעט לקוני שהוציאה חברת האשראי נכתב כי תוקפו של מזכר ההבנות שחתמה מול בעלי המניות של בנק אש, פג ולא הוארך על ידי הצדדים. לפי ההערכות בשוק, הסיפור האמיתי מאחורי כישלון העסקה הסתתר בליבו של הדיווח של ישראכרט.

בחברת האשראי, שבניהולו של איתמר פורמן, בחרו לציין כי מזכר ההבנות עליו חתמה כלל בתוכו בדיקת נאותות. מה שמעלה את האפשרות שבישראכרט לא היו שבעי רצון מחלק מהנותנים והתחזיות שהוצגו להם בידי הנהלת הבנק הדיגיטלי בחודשים האחרונים.

"נפלו על זוטות"

ברקע, ההערכות הן שבישראכרט, שהציבו לעצמם יעד להחזיק בפעילות בנקאית, ביקשו לקצר את הדרך אל היעד באמצעות רכישת פעילות אש. כך, שההחלטה לא להאריך את מזכר ההבנות נוגעת לפער בלוחות הזמנים שהציגו מנהלי אש, וככל הנראה לא עמדה בדרישות של ישראכרט.

כך, בשוק יש מי שתולים את הפערים בין החברות ביכולת של אש להעמיד את הטכנולוגיה שלה לשביעות רצונה של ישראכרט. ההערכות הן שהטכנולוגיה של אש אמנם הייתה ערוכה לעמוד בלוחות הזמנים שהוצבו על ידי ישראכרט, אך לא הייתה מסוגלת לתמוך בשלב הראשון בהיקפים להם ציפתה ישראכרט. מה שככל הנראה לא תאם את הציפיות מצד ישראכרט שמתהדרת בכך שהיא מחזיקה בגישה למעל 4 מיליון לקוחות.

מנגד, בשוק יש מי שמציינים כי המגעים בין הצדדים דווקא היו קרובים מאד להבשלה ולא נוגעים לשאלות של טכנולוגיה או בשלות מצדה של אש. לדבריהם, עד ליום שישי האחרון נראה היה שעסקת הרכישה עומדת להיסגר, ובנק אש שנוסד על ידי יזם ההייטק ניר צוק, היה בדרך להימכר לישראכרט, כדי לאפשר לה להקים את "בנק ישראכרט" בהמשך הדרך. אלא שאז המגעים עלו על שרטון, ולפי מקורב למו"מ "נפלו על זוטות".

"אם ניר צוק היה בארץ, אני סבור שהעסקה הייתה נסגרת", אומר גורם שהיה מעורה בפרטי המו"מ בין הצדדים. "צוק הצליח בעבר לסגור המון עסקאות של מיזוגים ורכישות, ובין היתר זה היה אחד ממנועי הצמיחה של פאלו אלטו (ענקית הסייבר האמריקנית שצוק היה מקימיה)". אלא שצוק לא היה בארץ, הצדדים נכנסו למעין תסבוכת ואולי אחד הצדדים בעסקה רצו קצת יותר מדי "לשפר תנאים", והפיצוץ הגיע.

לאן מועדות פני החברות?

תהא הסיבה אשר תהא, פיצוץ העסקה לא צפוי לשנות את התכנונים המקוריים של שני הצדדים. ככל הידוע, ביטול העסקה לא צפוי לשנות את התוכניות האסטרטגיות של ישראכרט להפוך לבנק רזה בטווח זמן הקרוב. בראיון שהעניק בשנה שעברה לגלובס עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, בעלת השליטה בישראכרט, הוא הצהיר כי הכניסה של דלק לישראכרט, תוכל להפוך את חברת האשראי "לחברה המובילה בענף הפיננסים. ישראכרט יכולה וצריכה להיכנס לתחומים חדשים".

על כן, ההערכות הן שבישראכרט עשויים לשוב ולבחון מחדש את השוק במטרה להציע שירותים בנקאיים מהר ככל הניתן. לא מן הנמנע כי בשלב הראשון יעשו בישראכרט שימוש בפלטפורמת החשבון העסקי אותו היא השיקה בשנה שעברה, המיועד לתת שירותים בנקאיים לעסקים קטנים. בהמשך היא עשויה לבחון אפשרויות חבריה לשחקנים אחרים או לחלופין לרכוש טכנולוגיות של חברות זרות במטרה להקים את הבנק בכוחות עצמה. כמו כן, בשוק מציינים, כי נוסח הדיווח לא סותם את הגולל על שיתוף פעולה עתידי עם אש, גם אם כרגע העניין נראה בסבירות נמוכה מאוד.

סימן השאלה הגדול נוגע לאש, שככל הנראה תתמקד בתקופה הקרובה בהמשך הבשלת הטכנולוגיה שלה באופן עצמאי. לאחר נפילת העסקה בבנק הדיגיטלי שידרו "עסקים כרגיל", וחזרו על החזון שלהם לחולל שינויים במערכת הבנקאית המסורתית. "קבוצת esh מאמינה בחזון שהיא הציבה לבנקאות הוגנת המשנה סדרי עולם בתעשיית הבנקאות ותמשיך לחתור להשגת היעד שלשמו היא קמה", נכתב בהודעת אש.