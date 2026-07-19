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שוק ההון והשקעות ישראכרט מבטלת את העסקה לרכישת הבנק הדיגיטלי של ניר צוק
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ישראכרט

ישראכרט מבטלת את העסקה לרכישת הבנק הדיגיטלי של ניר צוק: "לא הגענו להבנות"

חברת האשראי מודיעה כי החליטה לסגת מהמלך לאחר שהמו"מ בין הצדדים לא הבשיל

איתן גרסטנפלד 19:29
ניר צוק / צילום: ענבל מרמרי
ניר צוק / צילום: ענבל מרמרי

בדיווח שהוציאה הערב (א') לבורסה הודיעה חברת כרטיסי האשראי, כי תוקפו של מזכר ההבנות שחתמה מול בעלי המניות של בנק אש, שכלל בתוכו בין היתר בדיקות נאותות, פג ולא הוארך על ידי הצדדים. מה שהביא בפועל לנפילת העסקה, במסגרתה הייתה אמורה ישראכרט לרכוש את הבנק הדיגיטלי, לפי שווי של עד 500 מיליון שקל.

מקבוצת אש נמסר: "אנחנו מאמינים בחזון שהצבנו לבנקאות הוגנת המשנה סדרי עולם בתעשיית הבנקאות ונמשיך לחתור להשגת היעד שלשמו היא קמה".

הרחבה מיד.