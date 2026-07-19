בדיווח שהוציאה הערב (א') לבורסה הודיעה חברת כרטיסי האשראי, כי תוקפו של מזכר ההבנות שחתמה מול בעלי המניות של בנק אש, שכלל בתוכו בין היתר בדיקות נאותות, פג ולא הוארך על ידי הצדדים. מה שהביא בפועל לנפילת העסקה, במסגרתה הייתה אמורה ישראכרט לרכוש את הבנק הדיגיטלי, לפי שווי של עד 500 מיליון שקל.

מקבוצת אש נמסר: "אנחנו מאמינים בחזון שהצבנו לבנקאות הוגנת המשנה סדרי עולם בתעשיית הבנקאות ונמשיך לחתור להשגת היעד שלשמו היא קמה".

הרחבה מיד.