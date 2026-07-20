סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

ת"א פותחת שבוע על רקע החרפת העימות בין ארה"ב לאיראן. צבא ארה"ב ביצע בלילה תקיפות נגד יעדים באיראן, ההתפתחויות האחרונות מגבירות את הלחץ על הפסקת האש השברירית בין המדינות.

בעקבות זאת מחירי הנפט מזנקים בכ-3%, החוזים על נפט אמריקאי מסוג WTI עלו בכ-3% לרמה של יותר מ-85 דולר לחבית, בעוד שמחיר נפט ברנט טיפס למעל 91 דולר לחבית.

בין המניות הדואליות שחוזרות להיסחר בת"א: אנלייט ונייס יטפסו במעל 1%, נובה תיחלש בכ־2.5%.

בעולם הבוקר, החוזים בוול סטריט בעליות קלות של עד 0.4%, באסיה מגמה מעורבת, מדדי הנג סנג ושנגחאי עולים ב-2% וב-1.5% בהתאמה.

בדרום קוריאה מדד קוספי יורד בכ-3% - השוק הקוריאני כבר איננו שולי בשווקים הגלובליים, והפך למעין "מידע מקדים" כלפי מניות ה-AI והשבבים בעולם. לפי נתוני בלומברג, המתאם ל-60 יום בין מדד הקוספי לנאסד"ק עלה לשיא של השנתיים האחרונות. "כיום, מניות SK הייניקס, סמסונג אלקטרוניקס ומדד הקוספי משמשים למעשה כאינדיקציה מוקדמת למסחר בארה"ב ולתיאבון הסיכון של המשקיעים כלפי מניות הבינה המלאכותית והשבבים", אמר איוון פיינסת', מנהל ההשקעות הראשי ב-Tigress Financial Partners מניו יורק.

נזכיר שבעוד וול סטריט תלויה יותר ויותר בביצועי ענקיות ה-AI, לבורסה בתל אביב יש כמה עוגנים מקומיים שמעניקים לה מידה של חסינות: משקל נמוך יותר לטכנולוגיה, דומיננטיות של הבנקים והביטוח וחשיפה גבוהה יותר לכלכלה המקומית. אלא שהעוגנים הללו יכולים למתן את הפגיעה, לא למנוע אותה.

וכך, למרות הירידות בוול סטריט בשבוע שעבר, מדד ת"א 35 עלה בכ־2.1%, ת"א 90 בכ־0.9%. מדד הבנקים עלה ב־4% ומדד נפט וגז, זינק בכ־5.5%, על רקע העלייה החדה במחירי הנפט; בתוך המדד בלטה ישראמקו שחתמה על מזכר הבנות ליצוא גז למצרים.

ועדיין, חברות כמו טאואר, קמטק ונובה הפועלות בשרשרת הערך של השבבים וה-AI מושפעות כמעט ישירות מהסנטימנט בנאסד"ק ובמניות השבבים. מה גם שאם התיקון במניות ה-AI יהפוך למהלך של בריחה מסיכון, קרנות זרות עשויות לצמצם חשיפה גם לשווקים קטנים יותר, כולל ישראל.

מניית ישראכרט תרכז עניין הבוקר לאחר שפחות מחצי שנה אחרי שדיווחה על מזכר הבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי בנק אש (esh), חברת האשראי הודיעה שהחליטה לסגת מהמהלך לאחר שהמו"מ בין הצדדים לא הבשיל.

בחמישי לא יתקיים מסחר לרגל תשעה באב.

● הימור במיליארד דולר: הגופים המוסדיים שהשקיעו בחוות שרתים אמריקאית

בוול סטריט - אחרי שבוע סוער שננעל בירידות שבו השווקים הושפעו מהסלמה מחודשת במזרח התיכון ומהמימוש החד במניות השבבים שאיבדו כ-3 טריליון דולר בחודש האחרון, המשקיעים נכנסים לשבוע עמוס, שבמרכזו עונת הדוחות.

את עיקר הירידות ספגה בשבוע שעבר קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר מניות השבבים. הקרן השילה 10% וסיכמה את השבוע הגרוע ביותר שלה מאז מרץ 2025. גם ענקית הסטרימינג נטפליקס צנחה לאחר תוצאות רבעוניות מאכזבות.

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ביום רביעי יפרסמו שתי ענקיות, אלפאבית וטסלה , את תוצאותיהן, דוחות שעשויים לקבוע את הטון למסחר בשוק כולו. בחמישי יפורסם הדוח של אינטל, שיספק תמונת מצב על מגזר השבבים לאחר הטלטלה האחרונה, גם IBM תדווח השבוע לאחר שהמניה צללה בעקבות מכתב פסימי של המנכ"ל ארווינד קרישנה.

הסוגיה העיקרית שתעמוד במוקד היא האם ענקיות הטכנולוגיה יצליחו להצדיק את השווי הגבוה שלהן. מאז 22 ביוני נמחקו יותר מ-3 טריליון דולר משווי מניות השבבים בעולם, וחלק גדול מהכסף זרם למניות "שבע המופלאות".

כעת, המשקיעים יבחנו את שני צדי שרשרת ה-AI: מצד הביקוש, את אלפאבית וטסלה, שהן צרכניות מרכזיות של שבבים ובינה מלאכותית, ומצד שני את ההיצע מצידה של אינטל, אחת מספקיות השבבים הגדולות.

2. שוק החוב

במיטב מאמינים שהתשואות הארוכות של האג"ח הממשלתיות בארה"ב ישארו גבוהות יחסית, משום שהן מושפעות במידה משמעותית מעלייה בפרמיית הסיכון הנובעת מהגירעונות, מהיקף הנפקות החוב ומהסיכונים הגיאופוליטיים.

"עדות יו"ר הפד בפני הקונגרס בשבוע שעבר חיזקה את המסר שהוא נחוש להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%, אם היא לא תתמתן לבד באמצעות הכוחות הטבעיים. עם זאת, בטווח הקרוב הריבית צפויה להישאר ללא שינוי", כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של הבנק.

לפי זבז'ינסקי, השווקים אינם מוטרדים במיוחד מהאינפלציה והוא מציין את השפעתם של גורמים אחרים ובראשם העלייה בפרמיית הסיכון.

"יש לשים לב שעד המלחמה באיראן, תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים בארה"ב, בניכוי פרמיית הסיכון הייתה במגמת ירידה עקבית מאז 2023, ורק עם המלחמה חזרה לעלות. התשואה ל-10 שנים בניכוי פרמיית הסיכון מושפעת בעיקר מציפיות לריבית הפד. לכן, הירידה בתשואה בניכוי פרמיית הסיכון טרום המלחמה משקפת תמחור של תוואי ריבית קצרה נמוך יותר".

למרות זאת, התשואה הכוללת של האג"ח ל-10 שנים נותרה ברמה גבוהה ונעה רוב הזמן בטווח של בין 4.0%-4.5%. "כלומר, העלייה בפרמיית הסיכון היא שהחזיקה את התשואות ברמה גבוהה, למרות הציפיות לירידת ריבית. מגמה דומה נרשמה גם במדינות אחרות".

"המשמעות היא שהלחצים לעליית התשואות נבעו במידה רבה מהגורמים שאינם האינפלציה והריבית בטווח הקצר. התשואות נותרו גבוהות בשל הסיכונים הפיסקליים, הגידול בהנפקות החוב - הממשלתיות והפרטיות - וסיכונים נוספים, בהם גם גיאופוליטיים. גורמים אלה צפויים להמשיך להשפיע גם אם המלחמה תסתיים והחשש מהעלאת ריבית הפד יפחת".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות, 3.03 שקלים לדולר אחד לאחר שנחלש בשבוע החולף בכ־1.3% מול הדולר, כך ששערו הרציף ננעל ברמה של 3.04 שקלים.

לפי בנק אוף אמריקה, הדולר עצמו עשוי להמשיך להתחזק במחצית השנייה של השנה, לאחר שכבר עלה בכ-2.5% מתחילת 2026 מול סל המטבעות המרכזיים. הבנק בונה תרחיש שורי לדולר, הנשען על שילוב של מתיחות גיאופוליטית, תנופת הבינה המלאכותית ותחזית ניצית במיוחד לריבית בארה"ב.

בבנק מצביעים על שלושה גורמים מרכזיים שעשויים להמשיך לתמוך במטבע האמריקאי:

המתיחות במזרח התיכון - המלחמה מול איראן וסגירת מצר הורמוז צפויות להותיר את המתיחות הגיאופוליטית ברמה גבוהה ולתמוך במחירי הנפט. מאחר שהנפט נסחר בדולרים, עלייה במחירו מגדילה את הביקוש למטבע האמריקאי.

המשך תנופת הבינה המלאכותית - משקיעים זרים ממשיכים להזרים כספים לשוק המניות האמריקאי, ובעיקר לענקיות הטכנולוגיה, כדי ליהנות מגל ההשקעות בתחום ה-AI. זרימות ההון הללו מגדילות את הביקוש לדולר.

ריבית גבוהה לאורך זמן - בבנק מעריכים שהפדרל ריזרב ימשיך להחזיק את הריבית ברמה גבוהה למשך זמן ממושך, מה שהופך את הנכסים הדולריים לאטרקטיביים יותר ותומך בהמשך התחזקות המטבע.

הגורם השלישי, ולדברי בנק אוף אמריקה גם המפתיע ביותר, הוא תחזית הריבית של הבנק, שנחשבת לחריגה ביחס לקונצנזוס בשוק. בבנק מעריכים כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית שלוש פעמים במהלך 2026, ב-25 נקודות בסיס בכל פעם, בעוד שהשווקים מתמחרים כיום העלאת ריבית אחת בלבד.

כאמור, מחירי הנפט מזנקים הבוקר בכ-3% ונפט מסוג ברנט כבר נסחר במעל 90 דולר.

4. מאקרו

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים מצביע על האצת צמיחת הכלכלה ברבעון השני - "המדד החודשי לפעילות המשק בחודש יוני עלה בשיעור חד של 2.5% ונתונים ראשוניים מצביעים על המשך התרחבות הצריכה הפרטית ב- Q3".

לגבי השפעות ה- AI והשקל החזק - אומר שפריר שסקר המגמות הצביע על כך שהייסוף החד בשקל (מאז סוף 2024) הוביל לשחיקת רווחיות היצואנים במגזר התעשייה בשיעור החד ביותר מאז השקת הסקר בתחילת 2015, וכן לשחיקה (אם כי מתונה יותר) ברווחיות חברות השירותים. "בנימה מעודדת יותר - חרף שחיקת הרווחיות, נרשמה בחודש יוני ירידה במספר היצואנים אשר דיווחו על מחסור בהזמנות ליצוא".

למרות שמדד חודש יוני נותר ללא שינוי והאינפלציה השנתית התמתנה ל- 1.6%, שפריר מצביע על כך שאינפלציית מוצרי השירותים נותרה ביוני ברמה גבוהה של 2.8%, "בנוסף, קצב עליית המחירים לשוכרים חדשים האיץ בחודשיים האחרונים בחדות ( -אינדיקציה לשוק שכירות 'הדוק' מאד".

שפריר לא פוסל בינתיים הורדת ריבית נוספת בתחילת חודש ספטמבר - "אנו מעניקים לכך עתה הסתברות של 50:50 (בדומה לציפיות בשוק)".

5. תחזית

בעוד המשקיעים מגלים ספיקות לגבי השקעות הענק של ענקיות הטכנולוגיה, בבנק אוף אמריקה מאמינים שאלה ישתלמו. לאלפאבית, מיקרוסופט וטסלה הוא מעניק פרמייה של מעל 20%, אך מציינים שהסבלנות של המשקיעים מוגבלת, והם צפויים לדרוש לראות שההשקעות הגדולות מתחילות להניב החזר כלכלי בדמות צמיחה בהכנסות וברווחים.

בנק אוף אמריקה הותיר על כנה את המלצת "קנייה" למניית אלפאבית (גוגל) לקראת פרסום הדוחות הכספיים, עם מחיר יעד של 430 דולר, ב-25% מעל מחירה הבוקר.

בבנק מעריכים כי החששות של המשקיעים מההשקעות הכבדות של החברה בתחום הבינה המלאכותית מוגזמים, וסבורים כי הדוחות הקרובים עשויים להמחיש שההשקעות הללו כבר מתחילות להניב תוצאות עסקיות.

בבנק מצביעים על כמה מנועי צמיחה מרכזיים של החברה. בראשם עומד מנוע החיפוש של גוגל, שלדבריהם ממשיך להפגין עמידות, כאשר שילוב כלי בינה מלאכותית מעודד שימוש בפלטפורמה ומסייע לחברה לשמור על מעמדה מול המתחרות. במקביל, פעילות הענן שלה ממשיכה לצמוח בקצב מהיר, בעיקר הודות לביקוש הגובר לפתרונות בינה מלאכותית, וצפויה להיות אחד ממוקדי תשומת הלב בדוחות. המשקיעים יעקבו גם אחר ההתקדמות של מודל Gemini ויכולתה של החברה להפוך את השקעות ה-AI להכנסות ולרווחים.

עם זאת, בבנק מציינים כי החברה עדיין ניצבת בפני מספר סיכונים. בין היתר, מעבר של משתמשים לכלי בינה מלאכותית מתחרים עלול לפגוע בפעילות החיפוש, ייתכן שיידרש זמן עד שהשקעות ה-AI יתורגמו להכנסות משמעותיות, וההשקעות הכבדות בתשתיות עלולות להמשיך ללחוץ על תזרים המזומנים והרווחיות. בנוסף, אלפבית ממשיכה להתמודד עם איומים רגולטוריים, בעיקר באירופה.

הבנק הותיר על כנה את המלצת "קנייה" למניית טסלה עם מחיר יעד של 460 דולר (20% מעל מחירה כעת), ואף העלה את תחזיות ההכנסות והרווח של החברה לקראת פרסום הדוחות הכספיים. בבנק הסבירו כי העדכון נובע בין היתר מביצועי מסירות רכבים טובים מהצפוי.

בהתאם לכך, העלה הבנק את תחזית ההכנסות ל-2026 ל-107.8 מיליארד דולר, לעומת 103.4 מיליארד דולר קודם לכן. בבנק אוף אמריקה מעריכים כי מוקד העניין בדוחות הקרובים לא יהיה דווקא בתוצאות הרבעון עצמו, אלא בתחזיות קדימה ובעדכונים שיספקה החברה לגבי מנועי הצמיחה העתידיים שלה.

המשקיעים צפויים להתמקד במיוחד בהתקדמות שירותי הרובוטקסי, בפיתוח טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית (FSD), ברובוט ההומנואידי Optimus ובאופן שבו טסלה משלבת את יכולות הבינה המלאכותית בפעילותה.

לדברי האנליסטים, אף שעסקי הרכב של טסלה עדיין מתמודדים עם תחרות גוברת ולחצי מחירים, פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של החברה נשען בעיקר על פעילותה בתחומי הבינה המלאכותית והאוטונומיה. לכן, בבנק ממשיכים לראות במניה הזדמנות השקעה, וסבורים כי העדכונים שיספק אילון מאסק לגבי מפת הדרכים של הרובוטקסי, ה-FSD ו-Optimus ישפיעו על שווי החברה יותר מאשר נתוני המכירות של הרבעון האחרון.

מניית מיקרוסופט הייתה אחת ממניות הטכנולוגיה הגדולות החלשות ביותר ב-2026, עם ירידה של כ-20% מתחילת השנה, למרות שהחברה ממשיכה להרחיב את פעילות הבינה המלאכותית שלה ולרשום צמיחה חזקה בחטיבת הענן Azure - בקצב שרוב חברות הענן היו מתקשות להתחרות בו.

הבנק הותיר את המלצת "קנייה" למניה ואת מחיר היעד על 500 דולר (כ-25% מעל מחירה כעת) תוך עדכון התחזיות בעקבות ציפיות לצמיחה חזקה יותר בפעילות Azure. מיקרוסופט צפתה ברבעון צמיחה של 39%-40% בהכנסות Azure לעומת השנה שעברה, ובבנק מעריכים כי עמידה בתחזית זו או עקיפה שלה היא תנאי מרכזי להמשך העלייה במניה.

מנגד, פספוס בתחזית עלול להגביר את החששות בקרב המשקיעים לגבי התשואה על ההשקעות האדירות של מיקרוסופט בתשתיות AI, הכוללות הקמת מרכזי נתונים ורכישת יכולות מחשוב מתקדמות.

הסיבה לאופטימיות בבנק היא שמגבלת הצמיחה של Azure עד כה לא נבעה מחוסר ביקוש, אלא דווקא ממחסור ביכולת מחשוב זמינה. במשך כמה רבעונים הביקוש לשירותי הענן של החברה עלה על היכולת שלה לספק קיבולת מספקת, ולכן חלק מההכנסות החוזיות נדחו. כעת, לפי הבנק, מגבלת הקיבולת מתחילה להשתפר - מה שעשוי לאפשר למיקרוסופט להמיר ביקוש קיים להכנסות בפועל.

בנק אוף אמריקה מעריך כי הוצאות ההון של החברה ברבעון הרביעי יסתכמו בכ-42 מיליארד דולר , רמה שתוביל לירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.