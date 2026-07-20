ביטול עסקת ישראכרט-אש: הלחץ מהשוק, הנסיגה והאפשרויות שעל הפרק

ארבעה חודשים לאחר חתימת מזכר הבנות, התפוצצה העסקה לרכישת הבנק הדיגיטלי אש (esh) על ידי חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה. ישראכרט, בניהולו של איתמר פורמן, אמורה היתה לרכוש את בנק אש שהקימו המיליארדר ניר צוק ושותפיו לפי שווי של עד חצי מיליארד שקל (400 מיליון שקל ותשלום נוסף לפי אבני דרך).

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אלא שהמגעים בין הצדדים כשלו בסוף השבוע האחרון, וביום א' בשעות הערב דיווחה ישראכרט כי "תוקפו של מזכר ההבנות פג ולא הוארך על ידי הצדדים. בהתאם, לא נחתמו ביניהם הסכמים מחייבים כלשהם". עדיין לא ברור אם מדובר בסוף פסוק, או שהצדדים עשויים לשוב בעתיד לשולחן המשא-ומתן.

בישראכרט ציינו בדיווח לבורסה, כי מזכר ההבנות לרכישת בנק אש כלל בדיקת נאותות, מה שמעלה את האפשרות שבחברה לא היו שבעי-רצון מהנתונים והתחזיות שהוצגו להם על ידי הנהלת הבנק הדיגיטלי. ההערכות הן שהמשא-ומתן נפל בשל דרישות של ישראכרט, שנגעו ללוחות הזמנים להשלמת הפעלת המערכת של בנק אש בזמינות מלאה. זאת משום שחברת האשראי המבקשת לפעול כבנק כמה שיותר מהר, הגיעה כנראה למסקנה שרמת הבשלות של בנק אש אינה מספקת לצרכיה.

מניית ישראכרט השלימה ירידה חדה של מעל 30% בשלושת החודשים האחרונים, והחברה נסחרת כיום בשווי של 3.56 מיליארד שקל - הדומה לשווי שבו השתלטה קבוצת דלק על החברה בעסקה שהושלמה בחודש יולי 2025 (דלק מחזיקה כיום בכ-40% ממניות ישראכרט). משמעות הירידה היא שהרווח "על הנייר" שנוצר לדלק מהרכישה - שבפברואר השנה נשק למיליארד שקל - נמחק לחלוטין.

הנפילה במניה הגיעה גם על רקע עסקה נוספת שחתמה ישראכרט, במקביל לרכישת בנק אש: הסכם עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על להנפקת כרטיסי האשראי מסוג פלייקארד (FLY CARD), שהיו קודם בידי החברה המתחרה כאל. הצטרפות צפויה של מאות אלפי לקוחות בגין הנפקת פלייקארד היא כמובן אירוע חיובי לישראכרט, אבל מחירה בטווח הקצר הוא כבד. לפי ישראכרט, ההסכם עם אל על שנחתם לתקופה של 10 שנים צפוי להקטין את רווחיה ב-2026 בטווח של 110 עד 150 מיליון שקל (לפני מס), כאשר בהמשך הוא צפוי להניב לה רווחים נאים.

ייתכן שתגובת המשקיעים במניית ישראכרט לניסיון לבלוע שני עסקים גדולים בבת-אחת, קיררה את הרצון בחברה ובקבוצת דלק השולטת בה להשלים את עסקת בנק אש.

ישראכרט תמשיך לחתור לבנק

למרות ירידת העסקה מהפרק, בקבוצת דלק נחושים כאמור להפוך את ישראכרט לבנק (בשלב הראשון כ"בנק רזה", מודל המאפשר להציע פיקדונות והלוואות לציבור וליהנות מהקלות ברגולציה). זאת בהתאם להצהרותיו של מנכ"ל הקבוצה, עידן וולס, שהוביל את רכישת חברת כרטיסי האשראי, לפיהן ישראכרט תוכל להפוך לחברה המובילה בענף הפיננסים.

הפיכת ישראכרט לגורם משמעותי בתחום היא יעד של קבוצת דלק של תשובה, שבשלהי העשור הקודם נאלצה להיפרד, בשל מגבלות ריכוזיות, מהחזקתה בקבוצת הביטוח הפניקס אשר הפכה תחת ידיה לחברת הביטוח הגדולה במשק.

מנכ"ל ישראכרט פורמן (שעד כניסתו לחברה בפברואר האחרון היה ראש החטיבה העסקית בבנק הפועלים), מקדם מאז מינויו את הכנת החברה לכניסה לתחום הבנקאי, בין שבאמצעות רכישה או על ידי פיתוח פעילות עצמאית. לא מן הנמנע כי בשלב הראשון יעשו בישראכרט שימוש בפלטפורמה שהשיקה בשנה שעברה, המיועדת לתת שירותים בנקאיים לעסקים קטנים. בהמשך היא עשויה לבחון אפשרויות חבירה לשחקנים אחרים, או לחלופין לרכוש טכנולוגיות של חברות זרות במטרה להקים את הבנק בכוחות עצמה.

בשוק מציינים, כי נוסח הדיווח לא סותם את הגולל על שיתוף-פעולה עתידי עם אש, גם אם כרגע העניין נראה בסבירות נמוכה. ישראכרט יכולה גם לפנות למשא-ומתן עם בנק קיים אחר שפועל בישראל, למשל וואן זירו, בנק דיגיטלי שבניגוד לאש כבר פעיל כמה שנים, אם כי עדיין מתקשה לתפוס נתח שוק ורושם הפסדים.

לדברי גורם במערכת הבנקאית, "בנקים הם עסק מאוד רווחי, אבל מאוד יקר להקמה. זה כמו להקים גורד שחקים - צריך להשקיע מאות מיליוני שקלים, עד שאתה עולה במעלית לקומה העליונה ומשקיף על הנוף".

לאן פניו של בנק אש כעת?

בשוק יש מי שטוענים כי המגעים בין הצדדים דווקא היו קרובים להבשלה ולא נכשלו ברמת הטכנולוגיה או הבשלות של בנק אש. לדבריהם, עד ליום שישי האחרון נראה היה שהעסקה עומדת להיסגר, אלא שאז המגעים עלו על שרטון, ולפי מקורב למשא-ומתן "נפלו על זוטות".

"אם ניר צוק היה בארץ, אני סבור שהעסקה הייתה נסגרת", אומר גורם מעורה בפרטי המשא-ומתן בין הצדדים. "צוק הצליח בעבר לסגור המון עסקאות של מיזוגים ורכישות, ובין היתר זה היה אחד ממנועי הצמיחה של פאלו אלטו (ענקית הסייבר האמריקאית שצוק היה ממקימיה)". אלא שצוק לא היה בארץ, הצדדים נכנסו למעין תסבוכת, ואולי אחד מהם רצה "לשפר תנאים", והפיצוץ הגיע.

מה יעשה כעת בנק אש? ככל הנראה יתמקד בתקופה הקרובה בהמשך הבשלת הטכנולוגיה שלו באופן עצמאי. למרות הצהרות אופטימיות של ראשיו באוגוסט שעבר, לפיהן תחילת פעילות מסחרית צפויה בתוך מספר חודשים, עד כה מנוע הציבור מפתיחת חשבון עו"ש נטול עמלות בבנק הדיגיטלי (שאף הצהיר כי בכוונתו לחלוק עם הלקוחות חלק מהכנסותיו).

לבנק אש חברה אחות, זרוע טכנולוגית בשם אש או.אס (ESH OS), בה אמורה הייתה ישראכרט להשקיע, כחלק מהעסקה, 40 מיליון דולר כנגד 25% מהמניות. אש או. אס מפתחת את מערכת ההפעלה שבבסיס הבנק הדיגיטלי, שאותה מבקשים יזמי הבנק למכור כמוצר לגופים נוספים בארץ ובעולם דוגמת קרנות השקעה, חברות ביטוח או בנקים מסורתיים שרוצים לפעול באופן דיגיטלי.

מבנק אש נמסר כי "ב-17 ביולי פג תוקפו של מזכר ההבנות בין קבוצת אש לבין ישראכרט. בזמן המשא-ומתן הבנק המשיך בפעילותו והוא ממשיך לעשות כך גם עכשיו, עד להסרת המגבלות של בנק ישראל בחודשים הקרובים, ופתיחתו לציבור. קבוצת אש מאמינה בחזון שהיא הציבה לבנקאות הוגנת, המשנה סדרי עולם בתעשיית הבנקאות, ותמשיך לחתור להשגת היעד שלשמו קמה".