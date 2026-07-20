בחודשים האחרונים הדהימו מניות השבבים את המשקיעים בכל בורסות העולם כאשר צמחו במאות אחוזים והביאו חברות ענק לשווי של טריליוני דולרים. המחסור בשבבי זיכרון במקביל למעבר ענקיות הטק להעדיף רכישת רכיבי זיכרון, מעבדים ושרתים על פני תוכנות ועובדים, הביאו להימור מתמשך על מניות הטכנולוגיה - שהגיעו לשיא של כל הזמנים בשבוע האחרון של חודש יוני. אלא שבשבועות האחרונים מסתמנת נקודת מפנה, ואותן מניות סובלות כעת מירידות של עשרות אחוזים.

● מניות השבבים נכנסו לשוק דובי. אבל האנליסט הזה לא מודאג

● "אין הרבה חברות כמוה בשווי כזה": למה מניית טבע לא מפסיקה לרדת?

"לאחר עליות כל כך משמעותיות, השוק רק מחפש סיבות להוציא אוויר חם - וזה טבעי לחלוטין", אומר נדב צלר, שותף מנהל בקרן ספרה Tech. מהן הסיבות לשינוי הגדול ומי ספגו את הירידות החדות ביותר?

עשרות אחוזים נחתכו

את אובדן הגובה בתעשייה מסמן יותר מכל מדד השבבים של פילדלפיה (SOX). המדד זינק בחדות בין מרץ ליוני השנה, במהלכם מחירו הוכפל והוא הגיע לשיא של כל הזמנים - מעל ל־14 אלף נקודות. עם זאת, מאז אותו שיא הוא צנח כבר בכ־20%. לצורך השוואה, באותה תקופת הזמן איבד מדד ה־S&P 500 כ־0.2% בלבד, בעוד שהנאסד"ק ירד ב־2.5%.

גם תעודת הסל הפופולרית SMH של חברת ואן־אק העוקבת אחר חברות השבבים ירדה בשיעור של מעל ל־16% לאחר זינוק מעט יותר מתון.

את הירידות הובילו מניות שבבי הזיכרון, כוכבות הראלי של האביב האחרון: בסיאול, מניית SK Hynix התרסקה בכ־37% מאז השיא שרשמה ב־22 ביוני וסמסונג ירדה ב־ 29%, ובארה"ב סנדיסק נפלה ב־42% ומיקרון צנחה ב־30%. עם זאת, נציין שגם היום נסחרות חברות אלה בשווי שגבוה במאות אחוזים מזה שבו נסחרו כל השנים קודם לכן.

הירידות בשוק הזיכרון הקרינו על השוק כולו, וגם מניות שבבים אחרות נפגעו, אם כי באופן מתון יותר. אנבידיה ירדה ב־14% באותה תקופה (והיא עדיין החברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם), AMD השילה 10%, ואילו אינטל נפגעה באופן קשה יותר עם ירידה של 32%, לאחר תנודתיות גבוהה שאפיינה אותה במהלך השנה האחרונה.

"שיא קיצוני בתנודתיות"

התנודתיות במניות השבבים איננה שגרתית: כאמור, עד השבוע האחרון של חודש יוני, מצבן של מניות שבבים רבות מעולם לא היה טוב יותר, חלקן הגיעו לשם אחרי עלייה חדה ופתאומית שהחלה רק כמה חודשים קודם לכן. "התנודתיות שגלומה במדד השבבים באופן יחסי ל־S&P 500 היא בשיא קיצוני של כל הזמנים", אומר צלר. "היא מעידה של שוק אופציות תנודתי שמוביל למהלכים חדים מאוד".

לכאורה, אין סיבה נראית לעין שיכולה להעיב על המשך הצמיחה בתחום. יתר על כן, הדיווח הראשון שפורסם ברבעון הנוכחי של חברת שבבים גדולה - זה של מפעל השבבים הטייוואני TSMC - היה אופטימי מאי פעם. TSMC דיווחה על עלייה של 36% במכירות ושל 77% ברווח הנקי, ועל זינוק בתחזית שלה לרבעון השלישי.

"כשמנכ"לים בשוק השבבים ממשיכים לדבר על מלאים שהוזמנו מראש לשנים קדימה, לא נראה שיש כאן אירוע מסוים ששובר את התיזה שהביקוש לשבבים הוא עדיין גבוה מאוד", אומר לגלובס ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות של בנק לאומי. "אבל כשחברות איכותיות וטובות שצומחות באופן בריא ולא עוסקות בשבבים או שאינן מרוויחות מ־AI סובלות מירידה בתמחור, בזמן שענף השבבים נהנה מזרימת כספים ומכניסה של מכשירים ממונפים - מגיע הרגע שבו האוויר החם צריך להשתחרר. צפיפות היתר של המשקיעים והמינוף של כמה מהמכשירים - כמו תעודות סל שמקושרות למניה אחת בלבד - צוברים פופולריות ומלבים את התנודתיות".

הופעתם של מכשירים ממונפים המקושרים למניות השבבים הקוריאניות האיצה את הניפוח של מחירי המניות, אך גם הובילה כנראה לירידות שמסתמנות כעת. רבים רצו להיחשף למניית SK Hynix שנרשמה למסחר בניו יורק בתחילת החודש מה שגרם לביקוש גובר למניה מצד משקיעים אמריקאים, ועוד רבים ביקשו להיחשף אליה בדרכים שונות, כמו למשל באמצעות רכישת תעודות סל של חברות שבבי זיכרון (DRAM). כאשר המניה החלה לרדת, מכירת תעודות הסל הציתה ירידות במניות דומות.

במקביל, רכישה של תעודות סל ממונפות - אלה הצמודות למניה אחת, כמו מניית הייניקס או סמסונג - הגבירה את התנודתיות במניות אלה בבורסת סיאול, כאשר משקלן של שתי המניות הללו במדד הקוריאני קוספי האמיר בהתאם לזינוק שווי השוק שלהן לשיא של 55% ביוני - מה שהביא להתרסקות של רבע משווי המדד מאז.

למעשה, הרישום של SK Hynix הקוריאנית למסחר בניו יורק בתחילת החודש רק האיץ את ההידרדרות במחירי מניות הזיכרון. החברה השנייה במונחי שווי שוק בקוריאה אמנם גייסה סכום שיא של 26.5 מיליארד דולר, אבל עוררה בהלה למניה והאיצה את הסחרור בירידת הערך של עצמה.

"מוסדיים מערביים ביקשו לרכוש לא רק את המניות שהוצעו למסחר בניו יורק, אלא גם מניות בבורסה הקוריאנית", מסביר צלר. "הדבר שחרר הון צף, מה שהוביל לירידות שערים, דבר שהוביל בתורו למימושים של משקי בית ממונפים בקוריאה".

הסערה מכיוון סין

לקלחת המינופים והספקולציות נכנס גורם חדש ולא צפוי: חברה סינית נוספת שהשיקה מודל שפה איכותי וזול. המודל של מונשוט (Moonshot AI) הציג תוצאות טובות יותר מכמה מהמודלים המתקדמים של אנתרופיק ו־OpenAI, בהם GPT5.5 ו־Claude Opus 4.8. החברה, שכעת מכוונת ליציאה להנפקה, עוררה שוב את חשש המשקיעים כי באמצעות מעבדים גרפיים שאינם בהכרח של אנבידיה ניתן לאמן מודלים איכותיים, וגם לאמצם על חשבון מודלים של שתי הענקיות המכוונות גם הן להנפקה בשנה הבאה.

יחד עם זאת, צלר מרגיע מבהלה שגם במקרה של דיפסיק הסינית ככל הנראה היה מוגזם מעט: "מאז השקת מודלי ה־AI בארה"ב הסינים מזקקים את המודלים האמריקאיים, אבל היתרון שלהם נותר בשלב אימון מודלים והוא מצטמצם מאוד בשלב ההפעלה שלהם - שהוא היום חלק הארי של שוק ה־AI". לדבריו, "המשקיעים בסין פחות התלהבו מההישג הזה - לראיה מניית עליבאבא , שלה החזקות בחברה, ולא עלתה במיוחד. המשקיעים האמריקאים נבהלו ככל הנראה יותר וביטאו זאת באמצעות מימושים".