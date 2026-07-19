"אין הרבה חברות כמוהה בשווי כזה": למה מניית טבע לא מפסיקה לרדת?

שבוע המסחר הסתיים בוול סטריט במגמה שלילית, כשהמדדים המובילים נחלשו ביום שישי ב-1%-1.4%. בסך הכול בימים חמישי ושישי מדד S&P 500 ירד ב-0.9% במצטבר, מדד דאו ג'ונס איבד 1% ומדד נאסד"ק הוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 2.9%. גם שבוע המסחר הסתיים בירידות. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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מה מוביל לחולשה האחרונה במניית טבע?

מניית טבע סיימה את שבוע המסחר האחרון בוול סטריט בירידה של כ-2.8%, כאשר ב-4 מתוך 5 ימי מסחר היא נסחרה בירידות. למעשה, למעט שני ימי מסחר בתחילת חודש יולי ויום מסחר אחד בשבוע שעבר, המניה ירדה בכל אחד מהימים מתחילת החודש, לרוב, הירידות היו קלות. טבע, בניהולו של ריצ'רד פרנסיס, נסחרת בניו יורק ובתל אביב בשווי של 37.3 מיליארד דולר.

מה מעיק על מניית טבע? אורי הרשקוביץ, שותף מנהל בקרן הגידור Bennu Pharma, לא מזהה סיבה מיוחדת לחולשה במניה. הוא מעלה ספקולציות אפשריות ובהן "בניית ציפיות" בשוק לקראת התוצאות של התרופה לוויטיליגו, שהיו טובות, או הירידה במדד הביוטק (XBI ) מהשיא האחרון. בנוגע לתמחור המניה, הרשקוביץ מציין שאין הרבה חברות גנריות מערביות גדולות בשווי של למעלה מ-5 מיליארד דולר, ולכן עד היום שימשה בעיקר מניית Viatris לקביעת התמחור היחסי לחצי הגנרי של טבע, והעובדה שהמכפיל של ויאטריס היה קצת מעל 5 לרווח הנקי החזוי ל-2030, "לא סייעה במיוחד לתמחור של טבע", כותב הרשקוביץ. עם זאת, לאחרונה על רקע הנפקות ועליות מחירים בחברות נוספות, יש כבר חברות גנריות נוספות גדולות שנסחרות שניתן להשוות אליהן את טבע - סנדוז, אפוטקס ו-Amneal, והמכפילים שלהן נעים סביב 9.25. במקביל, יצרניות תרופות מקוריות נסחרות במכפיל 11 על רווחי 30, ולכן להערכתו המכפיל המייצג לטבע הוא 10, ואולי אף למעלה מזה כי החלק של התרופות המקוריות בחברה צפוי לעלות חזק עד 2030. מכאן, הרשקוביץ גוזר מחיר יעד של 42 דולר לטבע, כ-31% מעל הנוכחי, וממשיך להמליץ עליה ב"קנייה".

במקביל, בסקירה של האנליסט דניס דינג מג'פריס לקראת דוחות הסקטור, הוא העריך שהדוחות של טבע (ב-29 ביולי) יהיו בהתאם לצפי, אם כי הזכיר שהעלויות הקשורות לרכישת Emalex שהושלמה לאחרונה, יוכרו ברבעון השני.

מובילאיי נסחרה בתנודתיות לקראת הדוחות שיפורסמו השבוע

חברת האוטוטק, מובילאיי , תפתח ביום חמישי את עונת הדוחות של החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט. החברה, בניהולו של המייסד פרופ' אמנון שעשוע, צפויה על פי קונצנזוס האנליסטים להציג בדוחות הרבעון השני הכנסות של כ-482 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 6 סנטים למניה. בכך היא תרשום ירידה בתוצאות ביחס לרבעון המקביל ב-2025. בחודש שעבר, מובילאיי הודיעה על התרחבות בשוק הרובוטקסי - מ-2027 החברה תפעיל עצמאית שירות נסיעות אוטונומי בעיר בארה"ב, כלומר, היא תספק את השירות המלא ולא רק טכנולוגיה. מן הסתם ההודעה עדיין לא תשפיע על הדוחות שיפורסמו השבוע.

מניית מובילאיי עלתה ביום שישי ב-2.8%, וסיימה שבוע מסחר תנודתי למדי שבו מחיר המניה כבר עלה שוב מעל 10 דולר, אך ירד בהמשך. מאז השפל שרשמה מניית מובילאיי בסוף חודש מרץ, היא כבר קפצה ב-40.5%. שווי השוק של החברה בנאסד"ק מגיע לכ-7.8 מיליארד דולר (לעומת כ-17 מיליארד דולר בהנפקה בסוף 2022).

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, האנליסטים חלוקים בדעותיהם על מניית מובילאיי: מתוך 29 אנליסטים, 13 חיוביים, 15 נייטרליים ו-1 שלילי. מחיר היעד הממוצע של כולם משקף פרמיה של 37% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

קלטורה עלתה ב-28.7% מהשפל של אפריל

מניית קלטורה קפצה ביום שישי ב-6.9% אחרי עלייה קלה של 0.8% ביום חמישי. עם זאת, במסחר המאוחר ביום שישי המניה נפלה ב-10.8%. כל התנודות האלו הגיעו למרות שלא פורסמו הודעות או דיווחים כלשהם מכיוון החברה בימים האחרונים.

קלטורה, המנוהלת על ידי אחד ממייסדיה, רון יקותיאל, היא ספקית של מערכות לניהול וידאו עבור ארגונים עסקיים וחברות מדיה. שווי השוק של החברה עומד על 209 מיליון דולר. מניית קלטורה איבדה 15.2% מערכה מתחילת השנה, אך עלתה ב-28.7% מאז השפל שאליו היא הגיעה בחודש אפריל. החברה צפויה לפרסם את הדוחות שלה לרבעון השני ב-5 באוגוסט ואנליסטים צופים צמיחה צנועה של 2.6% בהכנסות ל-45.6 מיליון דולר והפסד נקי (Non-GAAP) של סנט אחד למניה.

השבוע, פורסמה סקירה על מניית קלטורה באתר המשקיעים Simply Wall Street שם הוצגה המניה כאחת משלוש "Penny Stocks" מבטיחות (הכוונה למניות זולות, במחיר של פחות מ-5 דולר). באתר נכתב על קלטורה שפרופיל ההשקעות שלה מעורב - אמנם היא צמצמה הפסדים בכ-30% בשנים האחרונות, אך עדיין אינה רווחית וההתחייבויות שלה עולות על הנכסים. יחד עם זאת, הם מציינים לטובה את התרחבות היצע המוצרים שלה בתחום ה- AI שלהערכתם עשויה למקם את קלטורה לקראת צמיחה עתידית.