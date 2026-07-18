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טסלה

טסלה השיקה מוצר חדש והוא עולה 225 דולר בלבד

החברה מנסה לפנות לכל הגילאים ומשיקה אופני איזון לילדים במחיר שנחשב בקצה העליון של הסקאלה • איך הגיבו הגולשים?

שירות גלובס 16:40
אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong
אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong

יצרנית הרכב החשמלי טסלה השיקה אופני איזון לפעוטות, במחיר של 225 דולר. הדגם זכה לשם "Balance Bike for Kids".
המחיר גבוה מזה של רוב אופני האיזון הבסיסיים בשוק, שנעים בדרך כלל בין 50 ל-120 דולר. תג המחיר הנוכחי דומה יותר לזה של אופני ילדים בקצה העליון של השוק.

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אופני איזון נועדו לסייע לילדים צעירים ללמוד לשמור על שיווי משקל לפני שהם עוברים לאופני פדלים מסורתיים.

לדברי החברה, אופני הדחיפה מגיעים עם חמישה מצבי גובה מתכווננים למושב, מגבלת משקל מקסימלית של כ-35 קילוגרם וטווח גילאים מומלץ של שנתיים עד חמש. המשלוחים צפויים להתחיל בשלהי אוגוסט, וכעת המוצר כבר מוגדר באתר החברה כאזל מהמלאי.

זוהי אינה הפעם הראשונה שטסלה משיקה מוצרים המיועדים ללקוחות שרחוקים עוד שנים רבות מרכישת רכב משל עצמם.
החברה כבר מוכרת גרסת ילדים ממונעת של הסייברטראק ב-1,500 דולר, טרקטורון "סייברקוואד" לילדים ב-1,650 דולר, בגדי ילדים ואפילו בובה של הרובוט אופטימוס.

ברשת החברתית X, גולשים רבים התבדחו על כך שטסלה בוחרת להשיק אופניים קטנים עוד לפני שהיא מספקת את מכונית הרודסטר (Roadster) מהדור השני, לה מחכים בשוק זמן רב.

מכונית ההיפר החשמלית, שעליה הכריז המנכ"ל אילון מאסק עוד בשנת 2017, סובלת מדחיות חוזרות ונשנות, וזאת למרות שלקוחות רבים כבר שילמו מקדמות של עשרות אלפי דולרים.