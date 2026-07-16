אישי: בן 46, נשוי + 3, גר בתל אביב

מקצועי: יזם, מייסד ומנכ"ל סטארט-אפ הסייבר Oak

ילדות ומשפחה: נולדתי בבני ברק למשפחה דתית־לאומית, הבכור מבין ארבעה אחים. כשהייתי בן 10 עברנו לרמת גן. אמי הייתה מרצה לקרימינולגיה באוניברסיטת בר אילן ובהמשך עסקה ברפואה טבעית. אבי היה רואה חשבון. למדתי בתיכון דתי בירושלים, הצלחתי וסיימתי את כל הבגרויות בכיתה י"א. אחר כך המשכתי לישיבת הסדר במעלה אדומים.

8200: בצבא גויסתי לפרויקט תלפיות ובמסגרתו השלמתי תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב ותואר שני במתמטיקה באוניברסיטה העברית. לימודים היו תמיד אזור הנוחות שלי. הייתי עושה שלושה מבחנים ביום, ומקבל ציונים גבוהים. אחר כך התחלתי לשרת כחוקר ב־8200. ניהלתי פרויקטים אסטרטגיים עם סיכונים ברמות מדינתיות. משם התקדמתי לתפקידי פיקוד ובין השאר ניהלתי את ההכשרות ביחידה. במקביל עשיתי עוד תואר שני, במנהל עסקים. סך הכול שירתי כעשר שנים והשתחררתי בדרגת רס"ן.

הפרידה מאבא: בזמן השירות הצבאי, כשהייתי בן 23, אבי נפטר מסרטן. זה קרה מהר מאוד, זיהו סרטן מפושט שהתחיל בלבלב, אפילו כימותרפיה לא הספיקו לעשות, ואחרי חודשיים־שלושה הוא מת, קצת לפני גיל 55. זה ביגר אותי.

מסורתי: לקראת סוף שנות העשרים לחיי עזבתי את הדת. זה היה שילוב של התבגרות וחיים לאורך שנים בחברה חילונית. היום אני מסורתי.

היזמות הראשונה: כשהשתחררתי בגיל 28 הקמתי עם חברים מתלפיות את חברת QuadX, שפיתחה תוכנה לעיבוד וניתוח אוטומטי של חדשות פיננסיות. לרוע המזל השנה הייתה 2008, וכשפרץ המשבר הכלכלי הגדול לא היה סיכוי להשיג השקעות ונאלצנו לסגור. המצב אז היה שונה מהיום מבחינת האקוסיסטם, היינו די לבד.

אקזיט ראשון: משם עברתי לקרן הגידור ארקמבה. עבדתי שם על מחקר מעניין עשרה חודשים עד שב־2010 אלעד רז, כיום מייסד ומנכ"ל NextSilicon, הציע לי להיות מנכ"ל של החברה שהקים Integrity Project, שפעלה בתחום של קישוריות, רישות ואבטחת מידע. התחלנו בשניים־שלושה אנשים וגדלנו לעשרות עובדים, עם לקוחות בכל העולם. אבל ב־2014, כשהבנו שלא נוכל לבצע סקיילינג כפי שרצינו, ביחס לענקיות בתחום, החלטנו למכור את החברה למלאנוקס. איל וולדמן מנהל מו"מ קשוח ובסוף מכרנו בעשרות בודדות של מיליוני דולרים.

אקזיט שני: ב־2015 הקמתי עם גיל ברק, מנכ"ל בלינק כיום, את חברת הסייבר סקדו, שפיתחה פתרון לזיהוי ותגובה למתקפות סייבר על נקודות קצה (EDR). שלוש שנים אחרי, כשהתחלנו לעשות סקייל במכירות, פגשנו את ניר צוק ואנשי פאלו אלטו, והבנו יחד שסקדו משתלבת להם בדיוק בחזון להתרחב מעבר לפיירוול. מכרנו להם את החברה בכ־100 מיליון דולר. זה היה הדבר הנכון מבחינת יחסי רווח־סיכון. הייתה לנו גם אחריות גם לבעלי המניות ולעובדים.

אקזיט שלישי: ב־2019 הקמתי את ארמטיק, עם אריק גומנובסקי, מיכאל דולינסקי וסיוון קריגסמן. החברה סיפקה פתרון להגנה על סביבות ענן מורכבות (CNAPP) וכאן כבר הצלחנו להעמיד מוצר שנמכר למאות לקוחות. עם זאת, הבנו שכדי לנצח את Wiz אנחנו חייבים להתחבר לגוף שיש לו מערך מכירות הרבה יותר רחב. אז מכרנו את ארמטיק לחברת הסייבר האמריקאית טנאבל תמורת קצת יותר מ־300 מיליון דולר.

שכיר: בפעם הראשונה נשארתי בחברה הרוכשת. הובלתי את תחום אבטחת הענן בתוך טנאבל, עד שהמנכ"ל דאז עמית יורן ביקש ממני להתמנות למנהל מוצר ראשי. ניהלתי כ־600 עובדים, וזו הייתה מבחינתי הזדמנות נדירה להיות מספר שלוש או ארבע בתאגיד אמריקאי. לראשונה אחרי 15 שנה היה לי בוס וזה היה מוזר. יורן, שהיה חבר, בנה עליי להיות המחליף שלו, אבל נפטר מסרטן בתחילת 2025.

Oak: הרגשתי שאני לא יכול לשבת מהצד כשמתרחשת המהפכה הגדולה ביותר בתולדות האנושות, AI. זה החזיר אותי בפעם הרביעית לעולם היזמות. כך, בתחילת 2026, הקמתי את חברת Oak, המפתחת מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית לניהול זהויות בארגונים. בעולם שבו לא רק בני אדם, אלא גם שירותים וסוכני AI פועלים במערכות הארגון, צריך לבנות מחדש את שכבת ניהול הזהויות. הסטארט־אפ הושק השבוע וכבר עשה גיוס סיד של 60 מיליון דולר בהובלת הקרנות גריילוק פרטנרס, אקסל ו־CRV.

השאיפה: גדלנו במהירות לכ־50 עובדים ועד סוף השנה יהיו 100. המוטיבציה שלי גבוהה מאי פעם ואני חושב שנוצרה כאן הזדמנות לבנות חברה ברמה עולמית, בשווי של עשרות מיליארדים דולרים. אני רואה את השיא הישראלי של מכירת Wiz נשבר בידי חברות AI. החברה הזאת תהיה ה־legacy שלי.

אנג'ל: השקעתי עד היום כאנג'ל בכ־20 חברות, בהן EON, Next Silicon, LinearB, ואמשיך לעשות זאת.

פנאי: אני רב־אמן בברידג' ומשתדל להתחרות בטורנירים ברמה הכי גבוהה. אוהב לשחק גם פוקר.