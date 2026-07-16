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מי אני | נועם טמיר, בן 17.5, מתגורר במודיעין,

תלמיד תיכון ובמקביל סטודנט לתואר ראשון במדעי המחשב.

בעל עסק זעיר לפיתוח תוכנה

מבנה התיק: 50% במדדים בארה"ב, בעיקר S&P 500 ו-50% בהשקעות בארץ,

מתוכן 25% בת"א 125 ועוד 25% במדדי ביטוח ובנקים.

נועם טמיר (17.5) ממודיעין החל להתעניין בשוק ההון כבר בגיל 13. בזמן שרוב בני גילו עסקו בתחביבים פחות פיננסיים - כדורגל, בילויים ועוד, הוא בחר להעמיק בעולם ההשקעות, קרא ספרים, צפה בתכנים מקצועיים ביוטיוב ולמד באופן עצמאי כיצד לנתח חברות, מגמות ושווקים. כיום, שלוש שנים לאחר שהחל להשקיע, תיק ההשקעות שלו כבר הניב תשואה מצטברת של כ-30%. מטבע הדברים העיסוק הזה הפך אותו לחריג בנוף בני הנוער שסביבו.

● גם אחרי הפסד של חצי מהתיק היא לא ויתרה על מניות בסיכון

● "דירה בלב ת"א בגיל 26, בלי ירושה": עשה את המיליון הראשון מעסק והשקעות

ייחוד נוסף הוא שטמיר הוא גם בעלים של עסק זעיר בתחום פיתוח התוכנה, וכבר נמצא בעיצומו של תואר ראשון במדעי המחשב באוני' הפתוחה. וכל זה, תוך כדי מבחני הבגרות וסיום כיתה י"א.

ואם זה לא מספיק, טמיר פועל גם להנגשת ידע פיננסי לבני גילו: במסגרת תוכנית LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות בישראל, הוא מנהל מועדון יזמות לגילי 14-18, שבו חברים כיום מעל 200 בני נוער. במסגרת המועדון הם נפגשים כדי ללמוד על יזמות, שוק ההון, השקעות, כלכלה והתנהלות פיננסית: "אני חושב שזה משהו שכל אזרח במדינת ישראל חייב ללמוד מגיל צעיר".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בגיל 13, כשאבא שלי סיפר לי באיזו שיחה בשבת על קרן כספית, זה ממש עניין אותי. התחלתי להריץ כל מיני חישובים ומספרים בראש, ומהר מאוד הבנתי את הכוח של ריבית דריבית, שבשנה הראשונה אני עושה 4% ובשנה השנייה כבר 4% על הרווח שעשיתי בשנה הקודמת וכך הלאה. הבנתי שאני חייב להתחיל מוקדם, אבל בגיל 13 עדיין לא יכולתי לפתוח חשבון השקעות.

"חיכיתי קצת ובגיל 14 פתחתי - בעזרת ההורים שנדרשו לחתום על אישור לכך - חשבון בנק בבנק אוצר החייל של הבינלאומי, וגם חשבון השקעות. החשבון שלי עדיין בבנק, כי בבית השקעות מאפשרים לפתוח חשבון רק מגיל 18, אבל בכל מקרה הבנק נותן אחלה תנאים לצעירים, וכרגע יש לי פטור מדמי ניהול. ברגע שהם ייקחו את זה, אעבור לבית השקעות".

האם את החיבה להשקעות הוא ספג בבית ההורים? "אבא עצמאי אז מדי פעם הוא מספר לי דברים שקשורים לעסקים ויזמות, אבל הוא לא כל כך בעניין שוק ההון, אחרי שראה אנשים שהכיר שלקחו סיכונים מיותרים ואיבדו הרבה. לא פעם סיפרתי לו על דברים שאני הולך לעשות בשוק, והוא אמר: 'אוי, למה שתעשה את זה?', כי חשש שאפסיד כסף, ובסוף הרווחתי מהמהלך", הוא מספר.

ריבית דריבית ושוק ההון הם נושאי שיחה שמעניינים גם את החברים שלך?

"לא כל כך. אני רואה חברים שלי עושים הרבה טעויות פיננסיות, לא באמת חושבים על ההוצאות שלהם. לאחרונה אני כן מצליח להחדיר בהם קצת מחשבות פיננסיות, שיבינו את הכוח של השקעות נכונות. בשיחות עם חברים וכמובן בקהילת היזמות שאני מנהל דרך תוכנית LEAD, במועדון כלכלה ופיננסים אנחנו מדברים בעיקר על השקעות ועל שוק ההון".

טמיר מספר איך בחר במה להתחיל להשקיע בגיל 14: "ממש-ממש בהתחלה שמתי את כל הכסף בקרן כספית וראיתי שאני לא עושה כסף בכלל, אולי 10 אגורות ביום. אז התחלתי לקרוא קצת יותר ולהבין שיש גם אינפלציה, כך שקרן כספית לא באמת עושה לי כסף, כי המספרים עולים אבל מנגד השקל נשחק, וזה כמעט מתקזז. התחלתי לחקור יותר, לקרוא ספרים ומאמרים, גם לראות סרטונים ביוטיוב ולחקור מלא באינטרנט, וכך הגעתי לעולם של מדדים, S&P, מדדי ת"א, עולמיים וכד'. בהתחלה הרגשתי שגם זה לא הולך לי. ביום הראשון שהכנסתי כסף ל-S&P הפסדתי 300 שקל תוך כמה דקות. זה סכום נמוך, אבל מאוד נרתעתי כי עוד לא הייתי רגיל לתנודתיות הזאת. היום אני יודע שלא מסתכלים על זה בטווח הקצר, אבל אלה דברים שצריך ללמוד ולהפנים. היו גם טעויות יותר משמעותיות בתחילת הדרך. לדוגמה השקעתי בנאסד"ק אבל לא מנוטרל מט"ח. אז כשהמדד זינק והדולר מאוד ירד, הפסדתי כסף למרות העליות".

מאיפה היה לי כסף להשקיע

"זה התחיל עם כל החסכונות שלי מבר המצווה, ימי הולדת וחגים. בהמשך פתחתי עוסק זעיר פטור בתחום פיתוח תוכנות, וזה מקור ההכנסה העיקרי שלי היום שאני מקדיש להשקעות".

שאלון מהיר טוויטר (איקס) או טלגרם

"טלגרם, כי אני חושב שיש משהו טוב באנונימיות שם, ובזה שלא עוקבים אחריי יותר מדי. זה לדעתי מקור מידע טוב יותר מרשת X. יש קבוצות שאני יותר סומך עליהן וכאלה שפחות, אבל אני באמת בוחר מה לראות שם וזה פחות אלגוריתמי מאיקס. שם מה שיש לו רייטינג יותר טוב, יותר סיכוי שהוא יגיע אליי, ורייטינג לא בהכרח אומר מידע אמין". ביטקוין או אתריום

"אני נאלץ להגיד אף אחד, כי אין להם ערך מבוסס מאחוריהם והם מושפעים מהיצע וביקוש". ת"א 35 או S&P

"תל אביב 35, גם כי לאורך השנים הוא עשה תשואות טובות יותר בממוצע, וגם כי אני מאוד מאמין במשק הישראלי". מדדים או מניות

"מדדים. אני מאמין שמניות זה קצת יותר הימור. בטווח הרחוק מדדים זה הרבה יותר בטוח. אני גם אוהב את השקט הנפשי, להיות מנותק ולא כל היום על זה, ובמניות אתה חייב להיות מעודכן כל הזמן". חשבון בבנק או בבית השקעות

"לבני נוער הייתי ממליץ על חשבון בבנק בגלל ההגבלות וההטבות. אבל בהמשך בית השקעות עדיף, בין היתר כי התנאים והעמלות טובים יותר ובגלל המקצועיות בתחום".

איך אני מתעדכן

"אני לא אוהב להיות יותר מדי מחובר ולא מאמין ברוב החדשות והפרסומים, אז אני מתעדכן בעיקר במועדון השקעות בקהילה ודרך חברים שגם מתעניינים בשוק ההון. לפעמים אכנס ללמוד על משהו חדש בסרטון ביוטיוב, או חוקר קצת באינטרנט או קורא איזה ספר שמעניין אותי. קראתי את 'חוק מספר 1' של פיל טאון ובתחילת הדרך קראתי את 'השקעות לעצלנים' של תמיר מנדובסקי".

לקח שלמדתי

"למדתי לא להשקיע בדברים שאני לא מבין בהם, גם בגלל חוויית הנאסד"ק לא מנוטרל מט"ח, וגם אחרי שהשקעתי במדד ת"א נדל"ן שלא כל כך הבנתי במה אני משקיע, וזה היה פחות מוצלח עבורי. כנראה שעוד אפסיד כסף בדרך - זה בלתי נמנע וחלק מהלימוד - אבל אני חייב להבין במה אני משקיע".

בחיים לא אשקיע ב...

"בדברים שאין להם ערך אמיתי וערכם נקבע רק על בסיס ביקוש והיצע. למשל קריפטו - אם אנשים רוצים אותו הוא עולה, ואם כולם מחליטים שלא רוצים אותו אז הוא ירד. לעומת זאת, לחברה שאני משקיע בה יש פעילות, הכנסות והון עצמי".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"אני לא מרגיש שאני יודע מספיק על השקעות בתחום הנדל"ן וגם בתחום המתכות, זהב ונחושת. יש עכשיו עניין סביב הנחושת בקשר עם יישומי AI, אז אני שם לי למטרה ללמוד את הנושא".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"התיק שלי הניב תשואה מצטברת של 30% בשלוש השנים שאני משקיע. לעומת חברים שלי שמתלבטים אם לשים את כל החסכונות שלהם על חופשה, אני מרגיש יותר חופשי בקטע הזה, אך עדיין משתדל לחסוך לעתיד.

"בעוד עשור אולי לא אגיע למיליון הראשון, אבל אהיה מאוד קרוב. אני גם לומד למקסם רווחים תוך כדי הדרך. אחת ההשקעות שביצעתי כבר הניבה לי תשואה של 80% - בקרנות בתחום האנרגיה והנפט, סביב אירועי 'עם כלביא'. החלטתי שאני קונה נפט ממונף פי 3, שזה נחשב מאוד מסוכן. נכנסתי לשם ביום הראשון של המלחמה, ואחרי שבוע בערך זה עלה 80% ומכרתי".

המלצת מעקב

"מניית (WM (Waste Management לאחרונה מאוד מעניינת. מדובר בענקית ניהול פסולת בצפון אמריקה, מאוד עוצמתית ששולטת בשוק הזה וכדאי לעקוב אחריה".



