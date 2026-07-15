האם עלייתן של המניות הקטנות בוול סטריט היא טרנד או עתיד הכלכלה?

בזמן שמרבית תשומת הלב של המשקיעים בוול סטריט מופנית לענקיות הטכנולוגיה ולהיקפי ההשקעות בבינה מלאכותית (AI), מתחת לרדאר מתרחש בשבועות האחרונים מהלך דרמטי בשולי הבורסה האמריקאית. מדד ראסל מיקרו קאפ (Russell Microcap), העוקב אחר החברות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר בוול סטריט (שווי חציוני של כ-304 מיליון דולר בלבד), מציג מתחילת השנה ביצועי יתר חריגים, המכים באופן משמעותי את המדד המוביל S&P 500 ואת מדד החברות הגדולות יותר, ראסל 1000.

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מתחילת 2026 זינק מדד ראסל המיקרו-קאפ ב-21.9% לעומת כ-10% ב-S&P 500 ובראסל 1000 . לדברי הרדיקה סינג, אסטרטגית כלכלית ב-Fundstrat, ביצועי היתר הללו ביחס לחברות הגדולות בשוק המניות צהם הגבוהים ביותר שנראו מאז שנת 2006 לפחות.

אלא שמאחורי המספרים המרשימים הללו ניטש ויכוח בין אסטרטגים לאנליסטים בוול סטריט: האם מדובר בסימן חיובי לחוסנה של הכלכלה הריאלית, או שמא באיתות אזהרה לכך שהספקולציה בשווקים שוב משתוללת?

כדי להבין את הדינמיקה של פלח השוק הייחודי הזה, רצוי לצלול למבנה מדד המיקרו-קאפ שמורכב מהחברות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר במדד ראסל 2000, בתוספת החברות הקטנות ביותר הבאות בתור,. נכון לאמצע שנת 2026, המדד מציג פיזור רחב במיוחד והוא כולל כ-1,374 מניות שונות.

למרות התנודתיות המובנית של חברות בסדר גודל כזה, מבחינת תמחור וערך בסיסי, המדד מציג כיום מכפיל רווח חזוי משוקלל של 13.50 ומכפיל הון של 1.76 - נתונים המדגישים את פער התמחור העמוק בינו לבין מדדי המניות הגדולות - מכפיל רווח של 32.34 ב-S&P 500 ושל 26.9 בראסל 1000.

בחינת ההרכב והמשקלות במדד המיקרו-קאפ חושפת את המשקל המרכזי של חברות צמיחה וטכנולוגיה קטנות, לצד חברות תשתית מסורתיות. בין השמות הבולטים במדד ניתן לציין את חברת הטכנולוגיה Penguin Solutions (סימול: PENG), חברת החיישנים Ouster (OUST) לצד ייצוג משמעותי לחברות ביומד ומדעי החיים בשלבים מוקדמים דוגמת Sellas Life Sciences (SLS) ו-Nurix Therapeutics (NRIX). הללו מדגישות את האופי הדו קוטבי של מדד המיקרו-קאפ: שילוב בין חברות תשתיות פיזיות שנהנות מחלחול כספי ה-AI, לבין חברות ביוטכנולוגיה תנודתיות הנשענות על הצלחת פיתוחים עתידיים.

3 דברים שכדאי לדעת על מדד ראסל מיקרו-קאפ: 1,374

מניות מכיל המדד, בחלקן יש חפיפה לראסל 2000 304 מיליון דולר

שווי חציוני של חברה במדד, הנמוך ביותר בוול סטריט 13.50

מכפיל רווח משוקלל במדד, לעומת מכפיל רווח של 32.34 במדד S&P 500

"קצף ספקולטיבי"

במצב דברים רגיל, ראלי במניות של חברות קטנות נתפס כאיתות שורי עבור הכלכלה הריאלית בארה"ב, כשהן נשענות בעיקר על פעילות בשוק המקומי. אלא שבשנים האחרונות הקשר ההיסטורי הזה השתבש, ומחנה הספקנים רואה בזינוק הנוכחי של המניות הקטנות בעיקר "קצף" מסוכן על פני המים.

"הביצועים של המניות הקטנות השנה יכולים להתפרש כספקולציה טהורה", מזהירה סינג מ-Fundstrat, כשלטענתה הכסף המהיר בשוק פשוט ממחזר טרנדים ישנים. המניות הקטנותפיגרו משמעותית מאחור במהלך הגל הראשון של בניית תשתית ה-AI, והראלי הנוכחי משקף לטענתה בעיקר משקיעים פרטיים ומנהלי השקעות "רוכבי מומנטום" המחפשים הזדמנויות מחוץ לחברות הענק. כשחברות ללא הכנסות משמעותיות מזנקות בעשרות אחוזים בתוך ימים, קשה שלא לראות כאן חזרה לימי המסחר התזזיתיים של תקופת הקורונה.

הביקורת המרכזית של מחנה הספקנים מתמקדת באיכות הרווחיות של חברות המדד. בשל העובדה שחלק גדול מהן עדיין רושמות הפסדים, ניתוח מכפילי הרווח שלהן הופך לכמעט בלתי אפשרי, והספקנים טוענים שהתמחור בטווח הקצר מנותק לחלוטין מהביצועים העסקיים.

תרומה אמיתית של ה־AI

מנגד, בסקירה של בית ההשקעות רויס (Royce) המתמחה בסקטור, טוענים כי מי שמסתכל רק על פני השטח מפספס שינוי מבני עמוק, שמצדיק לחלוטין את העליות האחרונות: "בניגוד לגלי עליות בעבר, השנה הובלת המניות הקטנות מלווה סוף-סוף בצמיחה ריאלית ויציבה ברווח למניה", מסביר פרנסיס גנון, מנהל השקעות בכיר ב-Royce.

לדבריו, "אנחנו רואים את כספי ה-AI יוצאים מהמעגל המצומצם של ענקיות הטכנולוגיה ומחלחלים ישירות לכלכלה הרחבה. לא מדובר באפליקציות תוכנה וירטואליות אלא בחברות פיזיות שמספקות את שרשרת האספקה: רכיבי שבבים ייעודיים, מערכות קירור ופתרונות אנרגיה למרכזי הנתונים הענקיים שמוקמים ברחבי ארה"ב".

לפי נתוני בית ההשקעות, למעלה מ-60% מהתשואה של מדד ראסל 2000 (המניות הקטנות) מתחילת השנה הונעה על ידי שיפור ברווחים, ולא מניפוח מכפילים ספקולטיבי.

בנוסף, ברויס מצביעים על תמחור אטרקטיבי בראייה היסטורית. לפי הניתוח שלהם, תמחור המניות הקטנות ביחס לגדולות נמצא קרוב לרמתו הנמוכה ביותר זה 25 שנה. לדוגמה, מכפיל ההכנסות ההיסטורי של תעודת הסל המובילה במיקרו קאפ (IWC) עומד על 1.6 בלבד - נמוך בהרבה מזה של מדד S&P 500 (סביב 4.3). "יש במדדים הללו עיוות תמחור היסטורי", מסכם גנון. "התנודתיות הנוכחית היא כר פורה לבחירת מניות אקטיבית וסלקטיבית (Stock Picking) עבור משקיעים לטווח ארוך".

8 מופלאות קטנות

בשל האופי התנודתי והסיכון הגבוה המאפיין את מניות המיקרו-קאפ, מומחים בשוק מדגישים כי מי שמבקש להשקיע בהן חייב לנקוט בררנות קפדנית. בחינה שערך אתר מרקטווץ' על בסיס נתוני FactSet של החזקות תעודת הסל IWC, מנוכה חברות ביומד בשלבים ראשוניים וחברותעם הכנסות שנתיות הנמוכות מ-10 מיליון דולר, העלתה רשימת מניות שכדאי לשים אליהן לב.

מתוכן שמונה בלבד מסומנות על ידי קונצנזוס האנליסטים כמי שצפויות להציג קצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של למעלה מ-100% בהכנסותיהן בין השנים 2026 ל-2028. בין אלה חברת הביוטק Viridian Therapeutics (VRDN) שנהנית מקונסנזוס חריג של 100% המלצות "קנייה" מהאנליסטים, על רקע הצפי כי הכנסותיה יזנקו מ-28 מיליון השנה ל-597 מיליון דולר ב-2028. חברת הביוטכנולוגיה Lenz Therapeutics (LENZ), הצפויה להציג קצב צמיחה שנתי של 166% בהכנסות, רפלימון גרופ (REPL) עם קצב צמיחה חזוי של כ-157% בשנתיים הקרובות, וזנאס ביופארמה (ZBIO) המציגה קצב צמיחה חזוי של 120%.

לצדן חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק (SPCE) לה צופים זינוק מטאורי בהכנסות מ-16 ל-519 מיליון ב-2028, אך רק 22% מהאנליסטים מעניקים לה המלצת "קנייה".

מנגד, חברות כמו איווה טכנולוגיז (AEVA), הפועלת בתחום חיישני הלייזר (LiDAR) ומערכות החישה לרכב אוטונומי, צפויה לצמוח מ-32 מיליון דולר השנה ל-189 מיליון דולר ב-2028 כחלק מפיתוח התשתיות הכללי. אליה מצטרפות סרב רובוטיקס (SERV), חברת רובוטיקת המשלוחים האוטונומיים שזוכה ל-86% המלצות קנייה עם צפי הכנסות של 144 מיליון דולר ב-2028, וחברת אניוז'ואל מאשינס (UMAC) הקטנה, הפועלת בתחום הייחודי של רכיבי רחפנים ונהנית מ-100% המלצות קנייה חיוביות לצד צמיחה חזויה של 108%.1,374 מניות מכיל המדד, בחלקן יש חפיפה לראסל 2000304 מיליון דולר -

שווי חציוני של חברה במדד, הנמוך ביותר בוול סטריט13.50 - מכפיל רווח משוקלל במדד, לעומת מכפיל רווח של 32.34 במדד S&P 500.