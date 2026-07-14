חברת שירותי המידע הפיננסי TipRanks נכנסה בשבוע שעבר לשוק תעודות הסל (ETF) בארה"ב והשיקה תעודת סל ראשונה, המבוססת על נתוניה. טיפרנקס, שנוסדה ב־2012 על־ידי אורי גרינבאום וגלעד גת, החלה את דרכה בתחום של דירוג אנליסטים - כדי לאפשר למשקיעים להבין על אילו המלצות כדאי לסמוך; בהמשך היא התרחבה למידע פיננסי נוסף שכולל למשל ניתוחים ואתר תוכן עבור משקיעים. לפני קרוב לשנתיים, השליטה בטיפרנקס נמכרה לידי התאגיד הסינגפורי Prytek לפי שווי של 200 מיליון דולר.

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דירוג האנליסטים של טיפרנקס עומד מאחורי תעודת הסל החדשה שהושקה בניו־יורק, שהסימול שלה הוא RANK ושמה המלא Defiance KSM TipRanks Analyst ETF. תעודת הסל הושקה בשיתוף עם חברת VettaFi (ששייכת ל־TMX, מפעילת הבורסה בקנדה) שרכשה ב־2024 את חברת עריכת המדדים הישראלית אינדקס של יניב קוניס, וכן עם חברת קרנות הסל Defiance ETFs.

אורי גרינבאום, מנכ"ל ומייסד משותף בטיפרנקס, אומר לגלובס כי "לפני שנתיים חברנו לחברת אינדקס. הם בונים מדדים לשוק הישראלי ולכל העולם. אינדקס ניתחו את הדאטה שלנו, ומצאו שאם לוקחים את 100 המניות במדד S&P 500 שלהן דירוג האנליסטים הכי גבוה, ומתוכן בוחרים את ה־50 עם המומנטום הכי חיובי - אלו שעלו הכי הרבה - מכים את המדד".

תעודת סל המבוססת על אותו רעיון הושקה בישראל ע"י חברת הקרנות קסם לפני כשנתיים, וגרינבאום מציין כי "הביצועים הם די מטורפים, המדד היכה את מדד S&P 500 ב־24%". לפי נתוני טיפרנקס, המדד שעליו מבוססת תעודת הסל (שנקראת קסם TipRanks US Momentum Analysts) הציג תשואה של 34.6% מתחילת השנה, לעומת כ־10% במדד S&P 500 עצמו, ואם לוקחים את הנתון ל־3 שנים אז התשואה הייתה כ־156% לעומת כ־75% במדד". נכון להיום יש שלוש קרנות של קסם המבוססות על המידע של טיפרנקס, והן מנהלות במצטבר קרוב ל־109 מיליון שקל.

תובנות למשקיעי ריטייל

המדד עליו מבוססת תעודת הסל החדשה שהושקה כעת בארה"ב כולל, כאמור, את 500 החברות במדד S&P 500, ולוקח מתוכו את 100 המניות עם הכי הרבה המלצות "קנייה" מצד אנליסטים, לפי נתוני טיפרנקס. לאחר מכן נבחן המומנטום - כלומר מחיר המניה הנוכחי בהשוואה לממוצעים ארוכי הטווח שלה, ואז נבחרות 50 המניות עם המומנטום החזק ביותר. ההחזקות משוקללות לפי גודל החברה (כולל מגבלות למניה בודדת ולסקטורים) ומדי רבעון המדד יעודכן.

לפי טיפרנקס, קיים פה שילוב של יתרונות בין גישת השקעה אקטיבית לפסיבית: הזווית האקטיבית היא המלצות האנליסטים, והפסיבית היא העדכון האוטומטי הרבעוני.

מניות השבבים בצמרת

בהודעת טיפרנקס על השקת תעודת הסל, אמר גרינבאום כי "אנחנו מאמינים שמשקיעי ריטייל ראויים לאותן תובנות חדשניות, בדיוק כמו קרנות הגידור המובילות בעולם. תעודת הסל RANK נועדה לעשות בדיוק את זה - לסנן את רעשי הרקע בשוק ולתת למשקיעים דרך ברורה ושיטתית לעקוב אחרי הרעיונות המשכנעים של וול סטריט".

לפי נתונים המפורסמים באתר Defiance, נכון להיום חמש ההחזקות הגדולות ביותר בתעודת הסל RANK הן רשת הקמעונאות וולמארט שמשקלה כ־6%, חברת השבבים מיקרון, חברת הטכנולוגיה אמזון, החברה הביטחונית GE Aerospace ואפלייד מטיריאלס שגם קשורה לשוק השבבים. על רקע המומנטום החיובי (שהתקרר מעט) במניות השבבים בחודשים האחרונים, לא מפתיע שבעשירייה הראשונה נמצאות גם אנבידיה, Lam Research וברודקום.

בראיון לגלובס לפני כשנתיים, גרינבאום סיפר איך עלה הרעיון להקים את טיפרנקס, וזאת כתוצאה מהשקעה כושלת שביצע על סמך המלצת אנליסט שפורסמה באתר כלכלי. "מצאתי את עצמי גולש ברשת ומחפש עוד ועוד כתבות והמלצות של האנליסט, ובודק מה עלה בגורלן של המניות שהזכיר.

"התברר שלמרות שהיינו בתקופה של שוק עולה, רוב ההמלצות שלו לא היו טובות. זה גרם לי לתהות עד כמה מי שנותן המלצות השקעה הוא מספיק טוב ומוכשר לכך". גרינבאום החל לעקוב אחרי המלצות אנליסטים - ועל בסיס זה הוקמה טיפרנקס.