בית זיקוק הנפט הגדול ביותר בכל רוסיה עצר את פעילותו בשבוע שעבר בעקבות מתקפת כטב"מים מתאבדים מאוקראינה. והוא לא היחיד: יצוא הדלק מרוסיה צנח ב־71% בשנה האחרונה, וגם הייצור למשק המקומי מקרטע. הפגיעות מאוקראינה מובילות למחסור נרחב בדלק ברחבי רוסיה, אך גם לזינוק במחיר הדלק ברחבי העולם, מה שצפוי להתבטא גם במחיר בישראל בחודש הבא.

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המרוויחים הגדולים הם בתי הזיקוק מחוץ לרוסיה, שנהנים מצד אחד מירידה במחירי הנפט הגולמי מאז פתיחת מצר הורמוז, שעמדו ביום ראשון על כ־76 דולרים לחבית (עליה קלה מהשפל), ובמקביל מחירי דלקים גבוהים מיתרגמים היישר לשורת הרווח שלהם. בין המרוויחים נמצאים גם שני בתי הזיקוק הישראליים - בזן ובז"א.

עם זאת חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, מסביר כי "הפגיעה בבתי זיקוק ברוסיה, בנוסף לפגיעות במתקני זיקוק במדינות המפרץ בחודשים האחרונים גרמו לכך שקיים מחסור עולמי בדלקים. "הפגיעה הכלכלית צפויה בעיקר מדינות ללא כושר זיקוק מקומי".

הפקת הנפט ברוסיה: 65% מהביקוש

המתקפות האוקראיניות על תעשיית הנפט והדלק הרוסית, שזכו לכינוי "סנקציות קינטיות", הולכות ותופסות תאוצה. על פי מעקב של אנליסט הסחורות אלכסנדר שטאל מ־The Commodity Compass, כל 6 בתי הזיקוק הגדולים ביותר של רוסיה הפסיקו לייצר או האטו את הייצור משמעותית בחודשים האחרונים. למעשה, מבין 30 בתי הזיקוק הגדולים ביותר ברוסיה, רובם הותקפו במלחמה, כולל גם בתי זיקוק בערים כמו ניז'נקאמסק במחוז טטרסטן, כ־1,500 ק"מ מהגבול האוקראיני.

גם בישראל: המתדלקים צפויים לשלם יותר מחיר הדלק בישראל מפוקח, ורובו מורכב ממיסים (בלו ומע"מ), ובכל זאת, חלק ניכר ממנו מושפע ממחיר הדלק באזור הים התיכון. מחיר הבנזין הנוכחי לחודש יולי, למשל, עומד על 7.48 שקל לליטר, מתוכו 2.08 שקל הוא מחיר הדלק עצמו. בחודשים האחרונים, מחיר הדלק ירד עם מחיר הנפט ובעיקבותו מחיר הדלק, שעמד על 2.58 בחודש מאי. גם שער הדולר שירד בחודשים האחרונים תרם לירידה במחיר הדלק מהשיא שנרשם באותו חודש. כעת, עם הזינוק במחיר הדלק העולמי, גם המתדלקים בישראל צפויים לשלם יותר. מחיר הדלק באזור הים התיכון עלה מאז סוף החודש האחרון - התאריך על פיו נקבע מחיר הדלק. טרם ניתן לנקוב מספר ספציפי, אך אם המחיר הזה צפוי להישאר גבוה יחסית גם בסוף חודש יולי, אנחנו צפויים לשלם באוגוסט אפילו יותר. גם שער הדולר התחזק מעט מסוף יוני, והמע"מ שמתווסף באחוזים יוסיף על כך אפילו יותר. מצד שני, אם יקרה משהו שיוריד את מחיר הדלק או יחזק משמעותית את השקל ביחס לדולר, זה צפוי להתגבר על כך. אך אם המגמות הנוכחיות יימשכו, ייתכן מאוד שנראה את הדלק חוזר לעלות כבר בחודש אוגוסט הקרוב. קראו עוד

המשמעות היא צניחה של ביכולת הפקת הדלק ברוסיה, שמתבטאת במחסורים ברחבי המדינה: על פי רויטרס, הפקת הדלק ברוסיה מסוגלת כעת לכסות רק 65% מהביקוש.

תחנות דלק מדווחות על מחסורים, ונצפים תורים ארוכים בתחנות הדלק שעדיין מקבלות אספקה סדירה. מחיר הדלק מזנק במקומות מסוימים עד ל־17.6 שקל לליטר, לפי דיווחים.

באזורים כמו חצי האי קרים, שנכבש על ידי רוסיה ב־2014, המחסור חמור עוד יותר בשל מתקפות אוקראיניות על אספקת הדלק. כדי להתמודד, רוסיה נקטה במספר צעדים כמו יבוא דלק מבלארוס הסמוכה, ועצירה מוחלטת של יצוא דיזל.

עוצרים את ענף היצוא הראשי

דלק הוא ענף יצוא ראשי ברוסיה, והיא נחשבת מעצמת דלק עולמית: המדינה מייצאת כ־5.2% מכלל הסחר העולמי בדלק, בשווי שהוערך בכ־46 מיליארד דולר בשנת 2024.

לכן, המשמעות של הפסקת היצוא דרמטית לא רק לרוסיה, אלא לכל העולם. וגם המתדלקים הישראלים צפויים להרגיש את זה בחודש הבא.

על פי סוכנות המודיעין העסקי Kpler, כלל יצוא הדלק מרוסיה (דיזל ובנזין יחד) צנח מרמה של 817 אלף חביות ביום בממוצע 2025 ל־234 ביום בלבד ב־10 הימים הראשונים של יולי, וההשפעה על האספקה העולמית, שירדה בחודשים האחרונים, ניכרת.

בעוד שמחיר הנפט הגולמי עומד כעת על כ־76 דולר לחבית בלבד, רחוק מהמחירים שנרשמו בשיא המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, מחיר הדלק נשאר גבוה במיוחד, ואף עלה בחודש האחרון.

חדשות טובות ליצרניות הישראליות

"מרווח הזיקוק", הפער בין מחיר הנפט הגולמי לבין המחיר בו מוכרים בתי הזיקוק את מוצרי הנפט, מזנק בחודש האחרון: המרווח בדיזל עומד כעת על כ־70 דולר לחבית, כלומר חבית דיזל שווה כ־70 דולר יותר מחבית נפט גולמי. מדובר בעליה דרמטית מה־22 ביוני, אז הפער עמד על כ־43 דולר.

בבנזין המרווח עומד על כ־47 דולר, שיא של 4 שנים מאז תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה. אלו חדשות כואבות לצרכני הדלק, לרבות המתדלקים ברחבי העולם, אך גם לתעשיה ולחקלאות שתלויה במחירי הדלק.

מצד שני, אלו חדשות מעולות לבתי זיקוק ברחבי העולם, כולל לשני בתי הזיקוק הישראליים: בזן בחיפה ובז"א באשדוד. מרווח הזיקוק הוא הבסיס של המודל העסקי שלהם, ועליה במרווח מיתרגם ישירות לשורת הרווח שלהם.

בהתאם, גם מניותיהם מזנקות בחודש האחרון: מניית בזן עלתה ב־16% ומניית בז"א ב־24% בחודש האחרון. ככל שהמרווחים יעלו, כך הם ירוויחו יותר ברבעון השלישי שהחל לאחרונה.