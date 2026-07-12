הוויתור של ארדואן במטרה לקבל מטוס F-35 מארה"ב

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "להשמיד את ישראל": השלט האנטישמי בפסטיבל האירופי

● פרשנות | חזרה למלחמה עם איראן? המלכוד של טראמפ והתאריך המסתמן

1ארדואן מתקפל בפני ארה"ב במטרה לקבל F-35

בישראל מודאגים מאוד מהתרחיש שבו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ימכור לידידו נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואןמטוסי קרב מהדור החמישי מדגם F-35, בצעד שיסיים את היתרון האיכותי האווירי של צה"ל. ככלל, אנקרה כבר הייתה חלק מפרויקט ה־F-35 עד 2019, אך התעקשות ארדואן לרכוש מערכות הגנה אווירית רוסיות מדגם S-400 - הביאה להפעלת סנקציות שאוסרות על צעד כזה, ולזריקת טורקיה מהמיזם.

כעת, לאחר שטראמפ הביע באנקרה נכונות למכור מטוסי F-35, ארדואן הפסיק את התעשקותו לשמור אצלו את סוללות ה־S-400. במקום זאת, הטורקים מעוניינים למכור את המערכות הרוסיות הקיימות לאיחוד האמירויות. בעיתון טורקייה מצטטים דיווחים בתקשורת המקומית, כי האמירותים מעוניינים באותן המערכות - במטרה להציבן בדובאי. במקום זאת, האמריקאים מציעים לארדואן לרכוש מערכות פטריוט חדשות מתוצרתם.

בה בעת, באל־מוניטור ציטטו את העיתונאי עבדולקאדיר סלבי מהורייט, שציין כי ישנה אפשרות גם למכירה לקטאר. לשאלה האם אנקרה ביקשה את הסכמת מוסקבה להעברה של מערכות S-400, השיב דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב בצורה מרומזת. "זהו נושא רגיש ביותר", ענה לשאילתא. "היינו בקשר עם הצד הטורקי בנושא, ונמשיך איתם את המגעים".

מאת אזגי אקין, מתוך אל־מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך טורקייה. לקריאת הכתבה המלאה.

2קטאר לא מותקפת, אבל מתמודדת עם נזק כלכלי אדיר

קטאר הצליחה אשתקד להציב את עצמה במקום השני בטבלת יצואניות ה־LNG (גז טבעי מונזל), עם 18.4% מתוך כלל הסחר. לא הרחק מאוסטרליה הראשונה, עם 18.7%. עם זאת, מבצע שאגת הארי ונגזרותיו נתנו את אותותיהם על הכלכלה הקטארית שתלויה בגז הטבעי.

בתקיפה שביצעה איראן נגד קטאר לפני הפסקת האש, היא פגעה במרץ בתשתית הנזלת הגז החשובה ביותר שלה - ראס לפאן. בהיעדר הנזלה, בלתי אפשרי להעמיס גז על ספינות. באתר AGBI מדווחים כי קטאר הודיעה שמלאכת התיקון עלולה להימשך עד חמש שנים, ולפגוע ב־17% מקיבולת היצוא. בעקבות זאת, חברת הפטרוליום הלאומית קטאר אנרג'י הכריזה על כוח עליון במסגרת שלל חוזים, עיכבה משלוחים - וביטלה אחרים. כוח עליון מאפשר השעיה של התחייבויות חוזיות בשל אירוע בלתי צפוי.

מעבר לכך, ב־AGBI מציינים כי המצור שהטילה איראן על מצר הורמוז, מנע במשך כמה חודשים מהקטארים לייצא גז טבעי מונזל. שוק משמעותי עבור הקטארים הוא אסיה: מדובר בספקית מרכזית של הודו, ובמקרה של סין - היא הייתה הספקית של כמעט שליש מהיבוא. בהתאחדות הגז העולמית מזהירים כי חוסר היציבות במזרח התיכון השפיע על שוק הגז המונזל הבינלאומי, דווקא לאחר שנת שיא, והסחר צפוי להתכווץ עד תום 2026.

מאת פרנצ'סקה וושטל, מתוך AGBI. לקריאת הכתבה המלאה.

3המלחמה סיימה ידידות ארוכה בין איש עסקים ישראלי לפלסטיני

איל וולדמן בילה באינדונזיה ב־7 באוקטובר 2023, עת גילה כי בתו, דניאל וולדמן ז"ל, הייתה בפסטיבל הנובה. כעבור חמישה ימים, קיבלה המשפחה את הבשורה הקשה על הירצחה. בתווך, לוולדמן לקחו 36 כדי לסיים מסע מפרך מבאלי לקפריסין, וממנה לישראל. אחד האנשים שדאג לגורלה של דניאל הוא איש העסקים הפלסטיני־אמריקאי, בשאר מסרי, ידידו של וולדמן. כך לפי בלומברג. בשנת 2019 הופיעו השניים בתוכנית 60 דקות, ופרסו את חזונם לשלום באמצעות שגשוג.

ההון של השניים דומה, ומסרי שהכיר את דניאל ז"ל הציע להעמיד את המטוס הפרטי שלו לרשות וולדמן. איש העסקים שאל אותו האם יוכל לבדוק מה עלה בגורל ביתו, ואילו מסרי טען שבגלל ההפצצות הישראליות - "אין לי דרך ליצור קשר עם איש". לאחר מכן, בתום חיפושים של ימים שביצע וולדמן עם ידידו אלוף (מיל') ישראל זיו, הגיעה הבשורה המרה - מסרי הביע את תנחומיו. עם זאת, במהרה, הטון של מסרי בתכתובות השתנה, והחלו מסרים סותרים של איש העסקים הפלסטיני. בבלומברג מדווחים כי בעת שהטון שלו מול וולדמן היה מנחם, בעמוד הפייסבוק שלו הוא בחר לבקר את מתקפת הנגד של ישראל - ולא את הרוצחים של חמאס.

מאותו שלב, וולדמן ביקר את מסרי על כך שבניגוד להבטחותיו לשיתוף פעולה, לא נקט בפעולה משמעותית. מנגד, מסרי ניסה להתגונן באומרו כי "אתם ברי מזל לחיות בדמוקרטיה, אנחנו לא". מסרי לא מוצא את עצמו נמנה לא על הפת"ח ולא על חמאס, ובכל זאת הקים מיזמי נדל"ן משמעותיים ברצועת עזה. בסיכומו של דבר, ניכר כי הידידות הממושכת של וולדמן ומסרי לא שרדה את המלחמה.

מאת איתן ברונר, מתוך בלומברג. לקריאת הכתבה המלאה.