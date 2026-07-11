כך הפך פוטין את המרדף אחר אריכות ימים לפרויקט של 26 מיליארד דולר

אודות המדור "מדעי אריכות החיים" קליניקות לונג'ביטי נפתחות בקצב מסחרר, מיליארדרים משקיעים הון עתק בטיפולים חדשים, אבל מה המדע באמת יודע על אריכות ימים ועל איכות חיים?

מדור שבועי יעסוק בתעשייה הזאת על כל היבטיה - מהמחקר ועד הכסף שמניע אותה

כשמיקרופון פתוח קלט את ולדימיר פוטין אומר לשי ג'ינפינג שבני אדם יוכלו להשיג חיי נצח באמצעות החלפת איברים, היו שפטרו את הדברים כשיחת חולין אקסצנטרית בין שליטים מזדקנים.

למעשה, באותה שיחה שניהלו השניים בזמן מצעד צבאי בבייג'ינג, בספטמבר האחרון, נראה היה שפוטין מתאר יוזמה להארכת חיים הנתמכת בידי הקרמלין, שהפכה לאחד ממיזמי הדגל המדעיים של רוסיה.

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בדומה למיליארדרים מעמק הסיליקון, ובהם ג'ף בזוס, סם אלטמן ופיטר ת'יל, פוטין מגלה זה שנים עניין רב במחקר למניעת הזדקנות. כעת המאבק בהזדקנות הפך לעדיפות לאומית, הנשענת על שיטות מגוונות, ובהן הדפסת איברים, גידול חזירים ננסיים וחשיפה לטמפרטורות נמוכות במיוחד.

בחודש אפריל הודיעה ממשלת רוסיה שמדענים במדינה מפתחים טיפול גנטי שנועד להאט את הזדקנות התאים, במסגרת "טכנולוגיות חדשות לשימור הבריאות" - יוזמת אריכות החיים של פוטין, בהיקף של 26 מיליארד דולר.

"הטיפול הזה מייצג את אחד הכיוונים המבטיחים ביותר במאבק בהזדקנות", אמר סגן שר המדע הרוסי דניס סקירינסקי ב־23 באפריל.

כיוון מבטיח נוסף הוא יצירת איברים אנושיים במעבדה לצורך השתלה, אחת הטכנולוגיות להארכת חיים שעליהן דיבר פוטין גם באותה שיחה בבייג'ינג. כל המיזמים הללו הם חלק מיוזמת אריכות הימים הלאומית שחשף ב־2024, שהבטיחה להציל 175 אלף בני אדם עד סוף העשור (מספר שהדהד את מספר החיילים הרוסים שנהרגו בפלישה לאוקראינה, לפי הערכות של גורמים עצמאיים, ועורר אי־נוחות, כפי שציינו אז מבקריו של פוטין).

ההבטחה: איברים להחלפה עד 2030

מדענים ממשלתיים שמונו בידי פוטין מתמקדים בשתי טכנולוגיות מרכזיות: הדפסה ביולוגית, כלומר הדפסת תלת־ממד של רקמות חיות, והשתלת איברים מבעלי חיים, או גידול איברים אנושיים בתוך חזירים ננסיים - זן חזירים שנחשב מתאים יותר מבחינה גנטית לבני אדם .

מדענים רוסים שעובדים עם גופי ממשלה טוענים שכבר הצליחו להדפיס רקמת סחוס אנושית ובלוטת תריס של עכבר, במטרה להגיע ליכולת להחליף איברים אנושיים עד שנת 2030. לוח זמנים דומה הוצג גם ביחס לגידול איברים בתוך חזירים .

" בפדרציה הרוסית מתנהלת כיום שורה של תוכניות מדעיות בתחום הזה", מסר שירות העיתונות של הקרמלין בתגובה שנשלחה בדוא"ל. "המדינה תומכת בפרויקטים הללו, ומוסדות מדע ומחקר רבים משתתפים בהם ."

בראש יוזמת אריכות הימים של רוסיה עומדים שני אנשים המקורבים לפוטין: בתו מריה ורונצובה , אנדוקרינולוגית המפקחת על תוכניות גנטיקה במימון המדינה, והפיזיקאי מיכאיל קובלצ'וק , העומד בראש מכון קורצ'טוב , מרכז המחקר הגרעיני מתקופת ברית המועצות.

קובלצ'וק, שאחיו יורי נמנה עם בעלי בריתו הקרובים ביותר של פוטין ומשקיע בתחומי הבנקאות והתקשורת, הפך לאדריכל הרעיוני של מאמצי הקרמלין בתחום אריכות הימים. לטענתו, המדע יאפשר בקרוב לבני אדם לתקן ולהחליף חלקי גוף ללא הגבלת זמן .

"קשה לדבר על חיי נצח, אך אין ספק שהיכולת לתקן את גוף האדם תמשיך להשתפר", אמר קובלצ'וק לתקשורת הרוסית".

אומרים לפוטין מה שהוא רוצה לשמוע

בניגוד למחקרים דומים הממומנים בידי ג'ף בזוס , סם אלטמן או פיטר ת'יל , המחקר שמקדמים מקורביו של פוטין הניב עד כה מעט מאוד פרסומים שעברו ביקורת עמיתים בכתבי עת בינלאומיים מובילים.

"אם אין פרסומים, אין תוצאות של ממש, ולכן נראה שצריך להתייחס להצהרות הללו כאל שאיפות, אם לא חלומות", אמר אלכסנדר אוסטרובסקי , מדען רוסי שנחשב לחלוץ בתחום ההדפסה הביולוגית במדינה .

אוסטרובסקי עזב את רוסיה לאחר הפלישה לאוקראינה ומכר את החברה שהקים, שכיום משתפת פעולה עם הממשלה. "אי אפשר לנהל מחקר מדעי בבידוד", אמר אוסטרובסקי , בהתייחסו לסנקציות שניתקו את המחקר הרוסי מהמערב. "כנראה אומרים לפוטין את מה שהוא רוצה לשמוע כדי להבטיח מימון".

קובלצ'וק גם קשר בין מדע אריכות הימים לבין תפיסת העולם הרחבה יותר של הקרמלין, הרואה ביחסים עם המערב מאבק בין ציוויליזציות. בנאום ידוע שנשא בשנת 2015 הזהיר קובלצ'וק שהמערב מתקדם לעבר יצירתם של "בני אדם משרתים" - אנשים שניתן לשלוט בהם, בעלי מודעות עצמית מוגבלת ורבייה הנתונה למניפולציה.

הוא אף רמז בעבר שארה"ב עמדה מאחורי מגפת הקורונה.

פוטין גילה לאורך השנים אהדה לרעיונות דומים. קובלצ'וק שיבח בפומבי את הסרט הסובייטי "העונה המתה" משנת 1968, שבו ה־CIA קושר קשר עם רופאים נאצים לשעבר במטרה לשלוט באנושות. פוטין עצמו אמר כי הסרט היה אחד הגורמים שהעניקו לו השראה להצטרף לקג"ב.

דמות נוספת שהשפיעה על פוטין הייתה ולדימיר חבינסון, שכונה בתקשורת הרוסית "הגרונטולוג של פוטין". חבינסון קידם טיפולים נגד הזדקנות המבוססים על פפטידים המופקים מרקמות של עגלים.

פפטידים הם שרשראות קצרות של חומצות אמינו . הם משווקים כאמצעי להתאוששות, לבניית שריר ולהאטת הזדקנות, והפכו לפופולריים בקרב דמויות בולטות בתחום הבריאות והרווחה בארה"ב, ובהן רוברט פ' קנדי ג'וניור וג'ו רוגן. עם זאת, הראיות התומכות ביתרונות הרבים המיוחסים להם עדיין מוגבלות.

חבינסון , שקיבל מפוטין את אחד מעיטורי המדינה הגבוהים ביותר ברוסיה על הישגיו בתחום הרפואה, אמר בראיונות שביקש להאריך את חייו של מנהיג שעזיבתו עלולה להוביל את רוסיה למשבר. הוא גם טען שבני אדם נועדו לחיות עד גיל 120, תוך הסתמכות על כתבי הקודש.

חבינסון מת בשנת 2024, בגיל 77.

המלצה מפתיעה לקנצלר אוסטריה

למרות גישותיהם הלא שגרתיות, חבינסון וקובלצ'וק הם מדענים בעלי מוניטין והכשרה מרשימים. עם זאת, פוטין גילה פתיחות גם לרעיונות שמקורם בגישות בעלות בסיס מדעי מפוקפק יותר.

במהלך פגישה בקרמלין בשנת 2018 המליץ פוטין לקנצלר אוסטריה אז, סבסטיאן קורץ, להתנסות בתא קריותרפיה, מעין "סאונה הפוכה" שבה הגוף נחשף לטמפרטורות נמוכות עד מינוס 112 מעלות צלזיוס.

קורץ סיפר מאוחר יותר כי הופתע כשפוטין הסביר בהתלהבות את היתרונות בשהייה קבועה בעירום בתוך התא הקפוא.

פוטין, בן 73, השקיע במשך עשרות שנים בטיפוח תדמית של חיוניות גופנית באמצעות מופעי גבריות ערוכים היטב. הוא הצטלם לציד ללא חולצה, שיחק הוקי ורכב על אופנועי הארלי דייווידסון לבוש בבגדים שחורים צמודים, בניסיון להקרין את כוח הסיבולת של מנהיג חזק שאינו מזדקן.

אלא שמאחורי החזות הגברית המטופחת מסתתר שליט המוטרד במידה יוצאת דופן מתהליך ההזדקנות. במהלך מגפת הקורונה הנהיג פוטין נוהלי בידוד מורכבים, שכללו בין היתר מנהרות חיטוי ותקופות בידוד ממושכות למבקרים. השולחנות הארוכים המזוהים עמו הפכו לסמל הן של ריחוק פוליטי והן של חשש אובססיבי מחיידקים.

בתקשורת הרוסית והמערבית נשמעו לאורך השנים השערות לגבי טיפולים קוסמטיים שעבר, בעקבות מראהו שנעשה חלק וצעיר יותר עם הגיל.

רוב מקורביו ובעלי בריתו הקרובים ביותר של פוטין הם בשנות ה־70 לחייהם, כמוהו. ביניהם האחים קובלצ'וק ודמויות מרכזיות במנגנון השלטון הרוסי כגון יורי אושקוב, סרגיי צ'מזוב וניקולאי פטרושב.

ניסיונו של פוטין להיאבק בהזדקנות, לצד פתיחותו לגישות מדעיות לא שגרתיות, משקף מסורת ותיקה הרבה יותר בקרב שליטי רוסיה.

בשנות ה־20 של המאה הקודמת ניסוייו של איש האשכולות הסובייטי אלכסנדר בוגדנוב, שבחן את האפשרות להצעיר את הגוף באמצעות עירויי דם, משכו את תשומת לבו של הקרמלין. אלא שבוגדנוב עצמו מת בגיל 55 בעקבות אותם טיפולים.

עשור לאחר מכן, הרופא אולכסנדר בוגומולץ ארגן את ועידת אריכות הימים הראשונה בעולם, וזכה לשבחיו של יוסיף סטלין בעקבות מחקר שטען כי בני אדם יכולים לחיות עד גיל 150. בוגומולץ מת בגיל 65.

רוסיה ממשיכה לסבול משיעורי התמותה הגבוהים בעולם המפותח. לפי הנתונים הרשמיים, תוחלת החיים הממוצעת של גברים ברוסיה עומדת כיום על 68 שנה, לעומת 76 שנה בארה"ב ומעל 80 שנה ברוב מדינות מערב אירופה.

המוות, בניגוד לתוצאות הבחירות, נותר דבר שקשה לשלוט בו, אפילו עבור הקרמלין.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.