"להשמיד את ישראל": השלט האנטישמי בפסטיבל האירופי

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● חרושת שמועות לגבי מצבו של מוג'תבא חמינאי מציפה את איראן

● המומחה שמזהיר: "אנחנו בדרך לשינוי סדרי עולם"

1מתרגם מטעם הממשלה: כך טהרן שולטת בסיקור הזר של הלווית חמנאי

מסע ההלווייה של עלי חמנאי, המנהיג האיראני שחוסל על ידי הפצצה ישראלית, נמשך כבר כשבוע במקביל בכמה ערים ברחבי איראן; כתב הניו יורק טיימס שהתראיין לפודקאסט של העיתון סיפר כי "מעולם לא ראה מחזות כאלה", וכי בין אם המשתתפים "מונעים על ידי צער אמיתי, אמונה דתית, תחושה היסטורית או שילוב כלשהו שלהם" - "קשה להתעלם מעוצמת הרגשות". לדבריו, למרות הטענות על כך שמסע ההלוויה היה מבוים בערים רבות, הוא דיבר עם נוכחים שבאו מיוזמתם כדי לחלוק כבוד לחמנאי, ביניהם גם ליברלים וחילוניים. הוא גם דיווח על "מספר עצום של כרזות נגד טראמפ ונגד ישראל" וכי חלק מהנוכחים בהלוויות עמם דיבר שיבחו את "ההקרבה האישית" של חמנאי וכי הדבר מחזק את המורשת שלו ואת השמרנים באיראן.

עם זאת, הכתב - שאינו דובר פרסית ומשמש כתב של העיתון במזרח התיכון - אמר כי הממשלה בטהרן היא ששולטת באילו הלוויות (התקיימו כמה מסעות הלוויה בערים שונות ברחבי איראן) עיתונאים זרים יוכלו להשתתף. כמו כן, הוא אמר כי בכל עת ובכל הלוויה ישנו מלווה מטעם הממשלה המתלווה לעיתונאים, וגם המתרגם שמשמש לשוחח עם הקהל הוא נציג ממשלתי. אין ספק שהדבר "מעצב את מה שאנחנו רואים ושומעים", אמר הכתב. הוא אמר שרבים בקהל חששו להתראיין.

מתוך הפודקאסט של קתרין בנהולד בניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2שלטים להשמדת ישראל בפסטיבל הריצה עם השוורים בספרד

שלט ענק הקורא "להשמיד את ישראל" נישא על ידי אלפי בני אדם בפסטיבל סן-פרמין בספרד, אירוע בינלאומי שבו משתתפים מקומיים ותיירים רבים. שיאו של הפסטיבל הוא ריצה ברחובות פמפלונה בחברת שוורים זועמים. השלט הציג בנוסף את דגל ישראל עם קו אדום עליו, כפי שדיווח אתר החדשות היהודיות אלגמיינר.

A banner reading "Destroy Israel" was displayed before thousands of people during the San Fermín festival in Pamplona, Spain, Calls for the destruction of the world’s only Jewish state go far beyond legitimate political expression. Such rhetoric promotes hatred, fuels hostility… pic.twitter.com/gM8FbfGlof - European Jewish Congress (@eurojewcong) July 7, 2026

לפי האתר, השלט עורר מחאה חריפה בקרב ארגונים יהודים ברחבי אירופה. מי שאחראי לשלט היא התנועה הבסקית הסוציאליסטית, ארגון שמאל קיצוני בחבל הבסקים שבצפון ספרד. ארגונים יהודים קראו לממשלה הספרדית ולשלטונות המקומיים לאסור על הצגת שלטים עם מסר "המעודד את חיסולה של המדינה היהודית היחידה בעולם". גם בשנה שעברה נישא שלט דומה, ללא כל השלכות על המארגנים, דווח.

ספרד הפכה למעוז של הפגנות פרו-פלסטיניות ותקריות אנטישמיות ואנטי-ישראליות מאז מעשי הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה בעזה. האתר היהודי הזכיר כי בשבוע שעבר רדפו המונים ברחוב אחרי קבוצת יהודים צרפתים שיצאו מבית כנסת בברצלונה. הקבוצה לבשה כיפות והותקפה מילולית על ידי פעילה פרו-פלסטינית אליה הצטרפו רבים אחרים. לפי הדיווחים, הם צעקו "יהודים אינם רצויים בברצלונה".

מאת איילין וילצ'ס ארגואלו. מתוך האלגמיינר. לקריאת הכתבה המלאה.

3אוסטרליה: דרישות לפיקוח על הסיקור הישראלי של רשת השידור הציבורי

במסגרת ועדת החקירה הממלכתית שמינתה ממשלת אוסטרליה כדי לחקור את בעיית האנטישמיות במדינה, אחרי טבח היהודים בחוף בונדי, עלתה בימים האחרונים דרישה לפקח על רשות השידור האוסטרלית ולדאוג שלא תפיץ תעמולה אנטי-ישראלית.

הרשת הממלכתית האוסטרלית ABC הואשמה שוב ושוב בשלוש השנים האחרונות בדיווחים אנטי-ישראלים, כולל הדיווח כי 14 אלף תינוקות בעזה ימותו במשבר הרעב בטווח זמן של 48 שעות. רשת סקיי ניוז האוסטרלית דיווח כי הנציבה למאבק באנטישמיות של הממשלה הופיעה בפני הוועדה ודרשה כי יהיה גוף שיפקח על השידורים של הרשת בנושאי ישראל. לדבריה, במצב העניינים הנוכחי הרשת היא זו ש"שופטת את עצמה", ולכן אין פלא שלא מצאה עד כה בעיות בסיקור שלה. לדברי הנציבה, ג'יליאן סגל, "יש להקים ועדת פיקוח עצמאית לחלוטין שתפקח על ה-ABC". הרשת עצמה מתנגדת להצעה ואמרה כי הסיקור שלה הוגן ועומד בסטנדרטים המקובלים.

מאת לורנס קרסוני. מתוך Sky News אוסטרליה. לקריאת הכתבה המלאה.