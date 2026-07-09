אודות המדור "המשקיעים החדשים" מדי שבוע נראיין את המשקיעים החדשים בשוק ההון, ונתחקה אחר דפוסי ההשקעה והתובנות בצד הסיפור האישי. מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

מי אני | עפרי פילץ, בת 29, גרה בת"א. עובדת באי.בי.אי בית השקעות כמנהלת שירותים פיננסיים לעמותות וארגונים חברתיים.

בעלת תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה מהאונ' העברית בירושלים. מבנה תיק ההשקעות : 50% מניות מגוונות בארץ ובחו"ל, 20% בקרן כספית

ו־30% באג"ח אירופיות.

עפרי פילץ, בת 29, התעניינה בכלכלה, תשואות ושוק ההון כבר מילדות, אבל את ההבנה לעומק בכלכלה ובשוק טיפחה רק לאחר הצבא, כשהחלה ללמוד פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) ובהמשך החלה לעבוד בבית ההשקעות אי.בי.אי. אחרי 8 שנים בשוק ההון, הפסדים ורווחים, יש לה מסר לנערות ונשים: "היכנסו לשוק ההון". והיא מוכנה לעזור. לחברות שלה היא עשתה "ערב השקעות ויין", שבו הכירה להן את עולם ההשקעות. "אחרי הערב שארגנתי חלק מהחברות שלי לשמחתי פתחו חשבונות", היא מספרת. "נשים, אם הן לא מרגישות שהן יודעות הכול ממש־ממש טוב, הן לא יעברו את החסם הזה של לפתוח תיק ולהשקיע. הראיתי לחברות שלי שזה יותר קל מלהזמין כל מיני שטויות באינטרנט".

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מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"מגיל מאוד צעיר, כבר בגיל חטיבה התעניינתי בכלכלה ובשוק ההון. כילדה ונערה קראתי כל יום עיתונות כלכלית, ומרגע שנכנסתי לטוויטר - גם פיד כלכלה. עניין אותי מה קורה עם הריבית והכלכלה בישראל ובעולם. זה תמיד היה ברקע, אבל עוד לא היה לי מספיק כסף כדי להיכנס להשקעות. התגייסתי ל־8200 ובהמשך שירתתי כקצינה בקבע וכשהשתחררתי היה לי קצת כסף שחסכתי וגם מענק, והחלטתי שזה הזמן להיכנס להשקעות.

"בגיל 21 התחלתי להשקיע דרך הבנק. לא ידעתי כל כך מה זה אומר ומה צריך לעשות, אז השקעתי בדברים הכי פשוטים להבנה, בעיקר במדדים - ת"א 25 וב-S&P 500 האמריקאי. אחרי תקופה מסוימת שהשקעתי דרך הבנק בדברים מאוד בסיסיים, טסתי לטיול אחרי צבא וכשחזרתי החלטתי לקחת את זה קצת יותר ברצינות - להתעניין יותר, לקרוא, לנתח דוחות של חברות. עקב כך השתנה סגנון ההשקעה שלי.

"בינואר 2020 התחלתי לקנות מניות ספציפיות ולא להשקיע רק במדדים, אלא בדברים ברמת סיכון יותר גבוהה, ומהר מאוד הסיכון התממש: במרץ 2020, כשהתחילה הקורונה, כל המניות שקניתי צנחו ב־50%. השקעתי אז בשלוש חברות שחשבתי שהן מעניינות וקראתי עליהן דברים טובים בעיתונות, בתחומי תעופה ונדל"ן. שמתי על כל אחת 10,000 שקל, וחודשיים אחרי כל התיק נחתך בחצי, כי כל השווקים קרסו.

"מאוד נלחצתי, אבל דווקא אז למדתי שיעור טוב בהשקעות. אבא שלי אמר לי 'את לא צריכה את הכסף הזה עכשיו, אז אין סיבה שתמכרי את המניות. התרחיש הסביר הוא שבסוף זה יעלה, אז אין סיבה להילחץ'. החזקתי את המניות ואחרי שנה וחצי כל התיק חזר לעצמו, ואחרי זה אפילו עשה רווח. זה היה השיעור מספר 1 של 'צלחתי את הירידות הגדולות שנראות מאוד מפחידות, אז מספיק לפחד'. מאז אני משקיעה סכומי כסף יותר גדולים במניות של חברות ספציפיות ומקצה להן 50% מהתיק, לפעמים קצת יותר".

את לא חוששת מירידות שלא יסתיימו בהתאוששות? הסטטיסטיקה מראה שרוב משקיעי היום מפסידים.

"אני לא מפחדת ממניות. בתיק ההשקעות שלי אני אוהבת סיכון, וזה מתאים לי עכשיו. אני חושבת שזה טיימינג טוב כשאין לי משכנתא ולא ילדים, אז אני מרגישה בנוח לקחת סיכון על הכסף. אני לא חיה ממנו, אלא מהמשכורת שלי".

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"טוויטר, כי בתחושה שלי הוא מקור למידע יותר אמין, וגם מאוד קל לי לראות פוסטים שמעניינים אותי ולהישאר מעודכנת בדברים לייב". ביטקוין או אתריום

"אף אחד מהם. אני יותר אוהבת את כל החברות שיש להן הכנסות, רווחים, שאני רואה את הדוח הכספי שלהן. פחות דברים ספקולטיביים, כאלה שתלויים בעיקר בתנודות של מה אילון מאסק יצייץ בבוקר". ת"א 35 או S&P

"שניהם, אני משקיעה גם וגם. אני חושבת שפיזור גיאוגרפי הוא טוב לניהול סיכונים, אבל באופן כללי משקיעה במדדים מעט מאוד וקונה בעיקר מניות". מדדים או מניות

"מניות. לדעתי מי שיכול מבחינת רמת הסיכון לישון טוב בלילה, ומבחינת הגיל וטווח זמן קדימה יש לו אורך נשימה - עדיף לו לקנות מניות. במניות הסיכון יותר גבוה, אבל התשואות שלי שוות את זה. צריך גם להיות זמינים להתעסק בזה, כי זה דורש יותר מלהיות רק במדדים, אבל זה באמת מעניין אותי. מבחינתי אם קניתי מניה כי קראתי עליה קצת ואז היא עלתה ב־30%, אני יכולה למכור אותה באותו רגע ולהיות מרוצה, גם אם היא לא הגיעה לפיק". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות. אני משוחדת כי אני עובדת באי.בי.אי, אבל הייתי לקוחה כמה שנים לפני שהתחלתי לעבוד פה, והסיבה היא נטו שהעמלות בבית השקעות יותר טובות והאפליקציה יותר נוחה. אלה התנאים שקונים אותי".

איך אני מתעדכנת

"אני קוראת כל בוקר עיתונים כלכליים וגם אנליסטים. כמו כן דוחות של חברות, שהיום עם כל הטכנולוגיה וה־AI זה יותר קל ונגיש. בנוסף, אני עוקבת אחרי ד"ר ינון אריאלי. יש לי מנוי לאתר שלו שבו הוא מראה את התיק שלו ואפשר לעקוב אחרי הניתוחים שלו, אז אני גם משקיעה לפעמים בדברים שהוא ממליץ.

"אני נכנסת לבדוק מה התיק עושה פעם בשבוע, ולרוב פעם בחודש מבצעת פעולות של קנייה ומכירה. אני משתדלת גם להעביר סכום קבוע פעם בחודש כדי להגדיל את התיק כל הזמן. אם אין מניה שאני רוצה לקנות כרגע, אז אני קונה קרן כספית כדי שהכסף יעשה איזושהי תשואה בזמן הזה".

לקח שלמדתי

"בעקבות הנפילות בקורונה למדתי ש'כל עוד לא מכרתי, גם לא הפסדתי'. אחרי שהמניות צנחו, הייתי צריכה כל הזמן להזכיר לעצמי שנכון התיק ירד ב־50%, אבל אם לא מכרתי ואני לא צריכה את הכסף עכשיו, אז עוד לא הפסדתי אותו. הלקח הזה נשאר איתי, וגם היום כשאני רואה מניות אדומות שיורדות ב־30־40%, ואני חושבת שהן יעלו, והאנליסטים אומרים שהן יעלו, אני לא מוכרת. זה היה שיעור שלמדתי בהתחלה של סבלנות ואורך רוח".

בחיים לא אשקיע ב...

"בסקטורים שלא תואמים את הערכים שלי, למשל בדברים מזהמים, חברות נשק או חברות שהורסות את יערות הגשם. בתיק של ינון אריאלי, יש השקעות גם במניות נפט של חברות ביערות הגשם בברזיל, ואני בוחרת שלא להשקיע ולתמוך בכך, גם אם זה רווחי. אני קוראת על כל חברה שאני שוקלת לקנות מניות שלה, ואם התחום לא תואם את הערכים שאני מאמינה בהם, לא אקנה, גם אם זו המלצה רותחת".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"וואו, כל כך הרבה, ובין היתר את התחום של השקעות בנדל"ן, קרנות נדל"ן, ריט וכדומה. התמקדתי בעיקר בשוק ההון, במניות, בחברות, בלנתח את ההכנסות והרווחים שלהן, ופחות עסקתי בתחום הנדל"ן".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"התשואה הממוצעת בתיק היא בערך 25% לשנה, ב-3-4 השנים האחרונות. עוד לא הגעתי למיליון הראשון אבל אני שואפת לשם, ובטוחה שאגיע בקרוב.

"אין איזה יעד של גיל וסכום, אבל מבחינתי כרגע זה כסף שאני לא מושכת ממנו ולא חיה ממנו, אז אני מסתכלת עליו לטווח מאוד רחוק. אם הייתי חושבת כבר היום לקנות דירה - שאני חושבת שזו השקעה גרועה בישראל, ולא אעשה את זה - אז יש לי הון עצמי שאני יכולה להתחיל איתו".

נדל"ן זו השקעה גרועה?

"כמה נדל"ן למגורים יעשה בישראל בשנה? גג 2.5%-3% תשואה. אז לעומת 25% בתיק בשוק ההון זו נראית השקעה גרועה. אם ארצה לקנות בית לגור בו עתידית, זה שונה. זו השקעה רגשית".

המלצות מעקב

"אני מאוד מאמינה באנרגיות מתחדשות, אנרגיה גרעינית, ובחברות הגדולות שצריכות עכשיו יותר כוח חשמל לחוות שרתים ול־AI. אני עוקבת אחרי קרן של אנרגיה גרעינית שעשתה תשואות יפות, ואני מאמינה שלשם העולם הולך על אף ההצהרות של טראמפ. עוד לא ראינו את מלוא הפוטנציאל בסקטור.

"מבחינת מניות ספציפיות, בגלל שהתיק שלי עם רכיב גדול ומסוכן, דווקא יש לי פיזור יחסית גדול, גיאוגרפי (ישראל, ארה"ב וגרמניה) וענפי, החל מחברות פיננסיות קלאסיות ועד חברת צעצועים שקראתי עליה ידיעה בעיתון. אין התמקדות בסקטור בודד, כי בסוף הפיזור הוא הגורם המאזן אצלי בתיק".