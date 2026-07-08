במהלך מפתיע הודיעה השבוע משפחתו של אודי רקנאטי על רכישת השליטה בקבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. הרקנאטים רכשו את מניותיה של משפחת פדרמן באלופת ישראל ומחזיקת גביע המדינה (29%) תמורת 50 מיליון דולר, והגדילו את החזקותיהם ל־58%. העסקה משקפת למועדון הצהוב שווי של 172 מיליון דולר. במשפחת רקנאטי מצהירים כי בכוונתם להגדיל משמעותית את תקציב המועדון בשנים הקרובות, וזאת לאחר שנים שבהן הוא מדשדש ביורוליג ומתקשה להתחרות על הבכורה כבעבר. בקרב האוהדים שורר בינתיים לא מעט ספק, ומבחן התוצאה יגיע כבר בעונה הקרובה.

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המהלך יצא לפועל לאחר שמשפחת רקנאטי הפעילה את זכות הסירוב הראשונה שברשותה, בהתאם להסכם בעלי המניות. הצעד נולד בעקבות מכירת מחצית מהחזקותיה של משפחת פדרמן (29%) למשקיעים חדשים, ובראשם אריק שטילמן, מנכ"ל ומייסד חברת הטכנולוגיה ראפיד, המשמשת גם כספונסרית של הקבוצה. שטילמן כיהן במשך תקופה קצרה כנציג קבוצת פדרמן (פדנקו) בדירקטוריון. הוא נכנס לתפקיד בסערה המלווה בפעילות ענפה ברשתות, קשר צמוד עם הקהל ורקימת עסקת ענק להבאת כוכב היריבה העירונית, ים מדר, תמורת חוזה עתק שטרם נראה בכדורסל המקומי.

אלא שכעת, יסיים שטילמן את תפקידו בתוך פחות מחודשיים, וישוב למשבצת האוהד. בציוץ ב־X כתב שטילמן, "תמיד הייתי אוהד מכבי, ואני אשאר. מאחל המון בהצלחה למשפחת רקנאטי. יאללה מכבי".

דיוויד פדרמן ז"ל היה במשך שנים ארוכות הדמות הדומיננטית במכבי תל אביב, לצדו של היו"ר המיתולוגי שמעון מזרחי. בשנים האחרונות מי שתפס את מרכז הבמה הוא בנו, דני פדרמן.

מי שנכנסים בנעליה של משפחת פדרמן הם כאמור אודי רקנאטי ובנו שי. מקורבים לעסקה מספרים כי שי רקנאטי, המכהן כסגן יו"ר המועדון, הוא שדחף למהלך, ולפי פרסומים הוא זה שהודיע לדני פדרמן על רכישת המניות. ממשפחת רקנאטי נמסר בתגובה להפעלת זכות הסירוב, "יש כוונה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות".

אריק שטילמן, מנכ''ל ראפיד / צילום: דיוויד גראב

מדיסקונט ועד דנקנר

שמו של אודי רקנאטי אולי אינו אומר הרבה לדור הנוכחי של המשקיעים בשוק ההון הישראלי, אך לפני כרבע מאה הוא נחשב לאחד האנשים החזקים במשק ומי שדחף לעסקה שבה נפרדה משפחת רקנאטי מהנכס המרכזי שלה, קונצרן אי.די.בי. מעבר לכך נודע רקנאטי (77) כמי שקיבל לאורך השנים החלטות אמיצות, חלקן בניגוד לרוח המשפחה שבה גדל.

רקנאטי הוא נצר לשושלת בנקאים. סבו ליאון רקנאטי, שהיה ראש הקהילה היהודית בסלוניקי, עלה לישראל והקים בשנות ה־30 של המאה הקודמת את בנק דיסקונט יחד עם משפחת קרסו. אביו של אודי, רפאל, הקים וניהל את שלוחת הבנק בניו יורק, ולימים מונה למנכ"ל דיסקונט והוביל את חברת ההחזקות של המשפחה, אי.די.בי.

אודי עצמו נולד בניו יורק, הגיע לישראל בגיל 16, ושירת כקצין בחיל התותחנים. ב־1973 הצטרף לבנק דיסקונט ועבר בו תפקידי ניהול שונים עד לתפקיד המשנה למנכ"ל, האחראי על הפעילות הבינלאומית ועל ניירות הערך. אלא שב־1986, בעקבות מסקנות ועדת בייסקי שמונתה לחקור את ויסות מניות הבנקים, פרש אודי מהבנק יחד עם אביו ומונה למנכ"ל משותף באי.די.בי וכדירקטור בשורת חברות בקבוצה.

את העבודה בחברת ההחזקות המשפחתית תיאר אודי לימים בראיון כרגועה למדי, ולא במקרה פרש בתחילת שנות ה־90 והקים חברת השקעות משלו, י.ל.ר שוקי הון. עם זאת, במשפחת רקנאטי התעקשו שישוב לאי.די.בי, וכעבור מספר שנים, ב־1997, רכשה המשפחה את מניות בית ההשקעות שהקים. בעקבות זאת הוא שב לתפקידי מפתח בקבוצה, ובהם יו"ר משותף של אי.די.בי והחברה הבת דיסקונט השקעות.

ואז, שוב החלטת הרת גורל: ב־2001 הודיע רקנאטי על פרישתו מכל תפקידיו בקבוצת אי.די.בי ועבר להתגורר בשווייץ, שם כיהן כיו"ר הבנק המשפחתי DBTC. ב־2002 הוא הוביל את מכירת הבנק לאדגר דה־פיצ'וטו, בעל בנק UBP, תמורת כ־660 מיליון דולר.

שנה לאחר מכן הגיעה העסקה הדרמטית מכולן. ב־2003 מכרו משפחות רקנאטי וקרסו את מניות השליטה באי.די.בי (52%), שהייתה אז חברת ההחזקות הגדולה במשק, לידי נוחי דנקנר ושותפיו תמורת 434 מיליון דולר, וזאת לאחר שנה של משא ומתן וכשאודי הוא הדוחף המרכזי לביצוע המהלך.

מי שהתנגד למכירה היה השותף הוותיק של הרקנאטים, חיים קרסו ז"ל. בעיצומו של המשא ומתן עם דנקנר, כשהוא מכוון את דבריו לבני הדודים אודי וליאון רקנאטי, טען קרסו כי "זה דור שלישי, דור עם כסף. הם לא רוצים להתעייף, לא רוצים לעבוד קשה". אודי רקנאטי עצמו הסביר בעבר כי המכירה "היתה נכונה כדי לשמור על שלמות המשפחה", בשל ריבוי בני המשפחה שהחזיקו בקבוצה.

"החלטה ציונית עסקית"

את התמורה ממכירת חלקו באי.די.בי בחר רקנאטי להשאיר בישראל. "קיבלתי עם ילדיי החלטה ציונית עסקית", אמר לגלובס ב־2005, "החלטתי שאת התמורה הכספית שקיבלתי עם המכירה של חלקנו באי.די.בי נשקיע מחדש בארץ". כשנשאל מדוע איננו מתגורר בארץ, השיב, "לא עזבתי, אני ישראלי. עובדה שאני עושה עסקים כאן".

ככל הידוע, רקנאטי נמצא כיום בישראל. פעילותו העסקית מתבצעת דרך נפתלי השקעות, שהשקיעה לאורך השנים בתחומים כמו תקשורת, לוגיסטיקה וטכנולוגיה. בין השקעותיה הבולטות נמנתה גם חברת מובילאיי, אחת ההצלחות הטכנולוגיות הגדולות שצמחו בארץ. בעולם התקשורת הפכה נפתלי השקעות בינואר 2021 לבעלים של קבוצת RGE, המחזיקה בערוצי ספורט 5, בערוץ הילדים ובהפעלת ערוץ הכנסת, בעוד בנו שי רקנאטי מכהן כיו"ר הקבוצה.

לצד העסקים רקנאטי מרבה לעסוק בפילנתרופיה. הוא מלווה את אוניברסיטת רייכמן מימיה הראשונים, כיהן שנים רבות כיו"ר הדירקטוריון שלה וכיום משמש כנגיד האוניברסיטה, כאשר יחד עם פרופ' אוריאל רייכמן הקים את בית הספר הבינלאומי הנושא את שם אביו רפאל.

הקשר לעולם הכדורסל אינו חדש. כבר בשנת 2005 החזיקה נפתלי השקעות ב־16% מחברת הניהול של מכבי תל אביב, והוא אף כיהן בעבר כיו"ר מכבי העולמית - תפקיד שעליו אמר כי המכביה היא בעיניו המפעל הציוני הגדול בכל הזמנים. ביום שלישי, עם הפעלת זכות הסירוב על מניותיה של משפחת פדרמן, סגר רקנאטי מעגל, והפעם ההחלטה הדרמטית מגיעה עם חתימה של הדור הבא.