על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● המדינה שבונה בסיס צבאי חשאי לישראל וארה"ב

● ארה"ב לא יכלה לשתוק על המהלך הזה של איראן

1היחידה שמטילה אימה על מנהיגי לבנון

בעוד המזרח התיכון עסוק בהשלכות מלחמת איראן, איום חדש־ישן פוקד את מסדרונות השלטון בביירות - ולא מכיוון ישראל או ארה"ב. לפי ניתוח של הטלגרף, קיים חשד שיחידה 121 של חיזבאללה, המכונה "מכונת המוות" של הארגון, מתארגנת מחדש בעקבות זעם על הסכם שחתמה ביירות מול ישראל - מהלך שמסרס את יכולת הפעולה של חיזבאללה.

היחידה, המונה כ־20 איש בלבד, רובם ממשפחות המקושרות, על פי הכתבה, לחיסולים פוליטיים מהדהדים בלבנון, ובראשם רצח ראש הממשלה לשעבר רפיק אל־חרירי ב־2005. מומחים תיארו בפני הטלגרף את היחידה "כאחת היחידות הסודיות והקטלניות ביותר בעולם, שנייה רק ליחידה רוסית דומה, ה־GRU", והוסיפו כי "היא לא נלחמת בישראל, היא נלחמת באזרחים שלה".

פוליטיקאי לבנוני המקורב לראש הממשלה נוואף סלאם מסר לטלגרף כי "יש מודעות רבה מאוד ליחידה 121 בקרב מעגלים בכירים והיא מעוררת פחד במסדרונות השלטון". בשל כך, תוגברה האבטחה סביב ראש הממשלה, הנשיא וצוות המשא ומתן במו"מ מול ישראל.

לפי הכתבה, היחידה כפופה כיום ישירות לנעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, ומקבלת משאבים ישירות ממשמרות המהפכה. שיטות הפעולה שלה כוללות שימוש במטעני נפץ, פיגועי התנקשות "מבוימים" ואפילו רחפני סיבים אופטיים.

הטלגרף, מאת מלני סוואן. לקריאת הכתבה המלאה.

2ארדואן הגיע לפסגת נאט"ו עם קלף מנצח ביד

"פסגת נאט"ו שנפתחה השבוע באנקרה מצטיירת כהזדמנות פז עבור נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן - המצב הגיאופוליטי, ובראשו תוצאות מלחמת איראן, משחק לידיו בצורה כה מובהקת עד שניצחונו נראה כמעט מובטח עוד לפני שהפסגה נפתחה", כך על פי ניתוח שפרסם מגזין פורן פוליסי.

"נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הבהיר לכתבים כי הוא מגיע לאנקרה 'אך ורק למען ארדואן' - הצהרה שמהווה ניצחון קטן וסמלי נוסף עבור האיש החזק הטורקי", נכתב.

עוד מפרטת הכתבה מה ארדואן עצמו מצפה להשיג מהפסגה ומטראמפ עצמו: סיוע לכלכלה הטורקית המדשדשת, חזרתה של טורקיה לשרשראות האספקה הביטחוניות של ארה"ב, ובכלל זה עסקה למכירת מנועי סילון מדגם F110 לתוכנית מטוס הקרב המתקדם קאן (KAAN) שמפתחת אנקרה. בנוסף, בטורקיה מקווים להשתלב במנגנון הרכש הביטחוני החדש של האיחוד האירופי - תוכנית ענק המוערכת בכ־150 מיליארד אירו (כ־171 מיליארד דולר) .

התזמון, כך על פי הניתוח, אינו מקרי: "הפסגה מתכנסת על רקע ההשלכות רחבות ההיקף של מלחמת איראן ההרסנית, אשר עיצבה מחדש את מפת האינטרסים האזורית לטובת טורקיה - מדינה המחזיקה בעמדת מפתח גיאוגרפית ומדינית מול איראן, רוסיה והמזרח התיכון כולו. אבל לא משנה מה יקרה לבסוף בנאט"ו, האיש החזק הטורקי מנצח".

פורן פוליסי, מאת טאנה חאן. לקריאת הכתבה המלאה.

3היעדרותו של מוג'תבא חמינאי מלבה קונספירציות באיראן

מיליוני אבלים ליוו את המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, שחוסל בתקיפה ישראלית־אמריקאית ב־28 בפברואר. אך מי שלא נראה עד כה באף אחד מטקסי ההלוויה הוא היורש עצמו - מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן.

לפי כתבה שפרסם אל־ג'זירה הקטארי, ההיעדרות הפומבית הבולטת מזינה גל של אי־ודאות בקרב הציבור האיראני לגבי גורלו של חמינאי הבן, במיוחד על רקע שמועות על מצבו הבריאותי. זמן קצר לאחר מינויו, גורמים המקורבים למנהיג העליון מסרו לרויטרס כי הוא נפצע קשה בפיגוע שהרג את אביו ואת אשתו.

תושבי טהרן ששוחחו עם אל־ג'זירה חלוקים בדעותיהם. חלקם רואים בהיעדרות אמצעי זהירות מובן נוכח איום התנקשות מתמשך, בעוד שאחרים טוענים שמדובר בסימן מדאיג לחולשת המשטר. סומייה, אזרחית איראנית בת 47, אמרה כי "המדינה אפילו לא מסוגלת לשמור על ביטחון מנהיגה למשך כמה דקות" כדי להשתתף באירוע כה מרכזי - ורמזה לקיומה של קונספירציה פנימית.

לעומת זאת, מומחים שהתראיינו לכתבה ציינו כי באופן מסורתי, המנהיג העליון כמעט ואינו מופיע באופן פומבי, אלא פועל בעיקר באמצעות נציגים מוסדיים, נאומים מוקלטים והוראות בכתב. עם זאת, האנליסטית האיראנית־אמריקאית נגאר מורטזאווי הצביעה על כך שהמצב הנוכחי "בהחלט חריג", והזהירה כי "אי־אפשר להסתיר אותו לנצח".

מעבר לזירה הפוליטית־ביטחונית, גם הכלכלה האיראנית ניצבת בפני אתגר משמעותי בעקבות המלחמה, כאשר שוק ההון, שער המטבע והסחר החוץ נותרים בצל אי־הוודאות השלטונית המתמשכת - נתון שלא נעלם מעיני משקיעים זרים העוקבים אחר יציבות המשטר בטהרן .

מתוך אל־ג'זירה, מאת פאטמה כרימקאן וסיימון ספיקמן קורדל. לקריאת הכתבה המלאה.