נתיב הסחר החדש שהוביל להסלמה במצר הורמוז

איראן וארה"ב נכנסו ביממה האחרונה לסבב נוסף של הסלמה במרחב הורמוז, שבעקבותיו מחיר הנפט קופץ מחדש לכ־76 דולר לחבית ברנט. לפי דיווחים, סבב התקיפות הנוכחי החל כשמשמרות המהפכה תקפו שלוש מכליות שניסו לצאת ממצר הורמוז דרך המרחב הימי הדרומי, שנמצא בשטח עומאן.

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בעבר, לפני מבצע שאגת הארי והמצור האיראני על הורמוז, ספינות היו חוצות את מצר הורמוז דרך המרחב הצפוני שלו, קרי השטח שבסמכות הרפובליקה האסלאמית. אלא שכעת האיראנים אוסרים על מעבר ללא אישור וללא תשלום. משטר האייתוללות מעוניין לגבות מכל מכלית כ־2 מיליון דולר, במה שעשוי להניב להם הכנסות בסך כ־10 מיליארד דולר בשנה, והנתיב החלופי של מעבר הספינות עלול לפגוע בנתיב ההכנסה שהם מנסים להפוך לקבוע.

בני סבטי, מומחה איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מסביר כי התחושה האיראנית בימים אלה היא כי ביכולתם לסחוט את האמריקאים אף יותר במשא ומתן. לדבריו, "הם מפריחים בלוני ניסוי באמצעות הירי על הספינות. לתפיסתם, אף אחד לא אמור לעבור במיצר בלי אישורם. לפתע התפתח הנתיב העומאני המאפשר מעבר חופשי לכולם. בעיניהם, זו הפרת החוזה מולם. בעיניים האיראניות, כל המיצר וים עומאן בסמכות איראן. אז הם יוצרים את מה שאנחנו הכרנו מישראל בסוריה בעשור הקודם: מב"ם - מערכה בין מלחמות".

בהלה במפרץ

מי שנמצאות בבהלה לא מבוטלת הן מדינות המפרץ, ולא רק בחריין וכווית, ששוב סופגות את כל התקיפות האיראניות. בחודש יוני, בצל הרגיעה והפחתת התוקפנות האמריקאית והאיראנית כאחת, יצוא הנפט המצטבר של איראן, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, כווית ועיראק חצה את רף ה־10 מיליון חביות ביום, זינוק של יותר מ־3 מיליון חביות ביום ביחס למאי. אולם, ההתאוששות היא רק חלקית, שהרי מדובר בכ־40% פחות מפרוץ מבצע שאגת הארי.

ההסלמה הנוכחית תופסת את טראמפ בסיטואציה רעה, הן ברמה המיידית והן ברמת חודשים קדימה. נשיא ארה"ב הגיע לאנקרה לטובת השתתפות בפסגת מנהיגי נאט"ו, תוך שהוא ואנשיו מביטים - בכל ההיבטים מבחינתם - לעבר בחירות האמצע בנובמבר.

יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר בניו יורק, אומר כי אין ספק שארה"ב לא מעוניינת להמשיך עם מלחמת התשה, אלא לקיים משא ומתן רציני. מנגד, האיראנים מכירים את לוחות הזמנים של טראמפ, שבמסגרתן הוא אינו מעוניין להבעיר את המזרח התיכון מחדש לפני בחירות האמצע, על אחת כמה וכמה לאחר שהצליח בעזרת מזכר ההבנות להחזיר את מחיר הנפט לסביבה של טרום המלחמה האחרונה.

"בראש סדרי העדיפויות של טראמפ עומדות לחלוטין בחירות האמצע", מסכם דיין. "הממשל לא רוצה להתדרדר למלחמה רחבה. האם מלחמה כוללת תתחדש? יכול להיות, אבל זה בהחלט לא בסדרי העדיפויות האמריקאיים. השאלה המרכזית היא האם היועצים של טראמפ יצליחו לעמוד במשימתם למנוע ממנו לתקוף".